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26.03.23 18:18최종 업데이트 26.03.23 18:18

용인시, 제조물배상책임보험료 지원... 최대 200만원

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경기 용인시는 용인지역 내 제조 중소기업의 제품 안전성을 높이고, 경영 위험을 완화하고자 ‘제조물배상책임(PL)보험료’를 지원한다고 23일 밝혔다.
경기 용인시는 용인지역 내 제조 중소기업의 제품 안전성을 높이고, 경영 위험을 완화하고자 ‘제조물배상책임(PL)보험료’를 지원한다고 23일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 용인지역 내 제조 중소기업의 제품 안전성을 높이고, 경영 위험을 완화하고자 '제조물배상책임(PL)보험료'를 지원한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 지역 내 중소기업을 대상으로 보험료 일부를 보조해 제조물 결함으로 인한 손해 배상 부담을 최소화하고자 마련됐다.

시는 PL보험료의 40% 이내에서 업체당 최대 200만 원까지 지원한다. 사업 기간 내 업체당 1개 증권만 지원한다.

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지원 대상은 본사 또는 공장 주소가 용인인 중소기업 가운데 2026년 내 PL보험 신규 가입 또는 갱신 기업이다. 지난해 지원을 받은 기업은 제외된다.

신청은 각 기업이 보험에 가입한 뒤 차수별 지원 일정에 맞춰 용인상공회의소 회원지원본부(031-8020-9563)에 신청하면 된다.

2026년 지원 일정은 1차 3월 23일, 2차 6월 22일, 3차 9월 21일, 4차 12월 7일이다.

지원은 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

제출 서류는 신청서, 사업자등록증, 중소기업확인서, 보험증권, 보험료 납부 영수증, 통장사본 등이다.

시 관계자는 "지역 기업이 보다 안정적인 경영 환경을 구축할 수 있도록 PL보험 가입을 적극 독려하고, 시민이 안심할 수 있는 제품 안전 환경을 마련하겠다"고 말했다.

#용인시

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