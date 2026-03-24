"그때와 지금은 다르다"는 추미애, 가산점이 뭐길래

큰사진보기 ▲민주당 경기도지사 예비후보 첫 토론회19일 서울 마포구 JTBC 에서 열린 더불어민주당 경기도지사 예비경선 합동토론회에서 예비후보들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 권칠승 의원, 양기대 전 의원, 한준호 의원, 추미애 의원, 김동연 경기도지사. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

한준호: "가산점은 약자를 위해 주어지는 건데, 추미애 후보는 당내 6선에 전 당대표도 하셨다. 취지를 이해하고 당사자가 포기할 문제다."(3월 16일, MBC <권순표의 뉴스하이킥>에서)

추미애: "가산점은 여성·장애인·노인·보좌진 등에 부여되는, 민주당만의 가치와 역사를 담은 국민 약속이고 규정이다." (3월 23일, 기자들과 만나)

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"만약에 여성이 경쟁력 있는 후보로 올라서는 순간 (가산점 적용을 포기하라고 한다면,) 저의 뒤를 이을 분들이 계속 압박을 받을 수 있다. 그렇게 계속 압박을 받게 되면 그런 규정은 사문화되지 않겠나."

큰사진보기 ▲전국동시지방선거가 약 70일 남은 가운데, 가산점이 쟁점으로 떠올랐다. 민주당이 각 의원실에 배포한 <제9회 전국동시지방선거 공직선거 후보자추천 심사기준 및 방법(안)> 문건 화면 갈무리. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

전국동시지방선거가 약 70일 남은 가운데, 때아닌 '가산점'이 핵심 뇌관으로 떠올랐다. 더불어민주당 경기도지사 후보에 나선 후보들 중 한준호 예비후보가 추미애 예비후보의 '여성 가산점'을 문제 삼으면서다. '특혜'라고 주장하는 한 후보 측에 추 후보 측은 '공정'이라고 맞서고 있다.민주당 당헌당규 당직선출규정 99조에는 '경선에 참여한 여성 후보자에게는 원칙적으로 본인이 얻은 득표수(득표율 포함)의 25%(100분의 25)를 가산한다'라고 돼 있다(장애인·청년 등에 동일 적용). 다만 전·현직 국회의원의 경우 이를 감안해 '10%' 가산점만 적용받는다.한 후보 측은 추 후보가 받게 될 이 10% 가산에 불만이다. 전 당대표, 6선, 법사위원장을 한 추 후보가 왜 약자를 위한 가산점을 받는 거냐는 게 골자다. 한 후보는 16일 라디오에서 "가산점 자진 포기"를 거론한 데 이어, 23일 본인 사회관계망에도 "(제 득표가) 53%를 넘어야 한다. 상대 후보의 10% 가산점 때문"이라며 추 후보를 겨냥했다.22일 민주당 중앙당선거관리위원회 발표에 따르면 경기 지사는 5명 예비후보에서 3명(한준호·추미애·김동연, 기호순)으로 추려진 상태다. 이런 가운데 추 후보는 23일 법사위원장직 사임 기자회견 뒤 기자들과 만나 "가산점 제도는 민주당다운 규정"이라며 "(당이 정한 걸) 제가 자의적으로 적용을 받고 안 받고를 결정할 수 있는 문제가 아니다"라고 잘라 말했다.갑자기 '10% 가산점'이 핵심 쟁점으로 떠오른 이유는 뭘까. 최근 약 3주간 경기도지사 후보 적합도 여론조사에서 1~2위 후보가 뒤바뀌는 등 유력 후보들 간 적합도 결과가 엇비슷했기 때문이다. 어느 특정 후보가 압도적이지 않고 엎치락뒤치락하는 상황에서 경선에 적용될 가산점이 변수가 된 셈이다.'강자'라는 한 후보 측 주장에 이어 '가산점이 특혜 아니냐'는 일각의 지적에 추 후보 측은 이런 압박 자체가 '기득권 프레임'이라며 반박하고 있다.추 후보 측 관계자는 <오마이뉴스> 통화에서 "선거에 임박해서 갑자기 상대 여성 후보에게 가산점을 포기하라고 종용하는 건 비겁한 일"이라며 "가산점은 역사에 따라 만들어졌고 당헌 당규에 따른 제도"라고 반박했다. 당헌에 근거한 것이니 정당할 뿐 아니라 이번에만 예외로 적용될 수는 없다는 취지다.추 후보 본인 또한 23일 관련한 질문을 받고 "제가 예비경선에서 사실 압도적인 승리를 했다. 가산점은 별 의미가 없었던 것 같다"라면서도, 자신이 포기하면 다른 여성 후보들 또한 '포기 종용'을 받게 된다며 다음과 같이 반박했다.민주당 여성지방의원협의회·시도당 여성위원장 등도 19일 성명을 내고 "1995년 지방선거 시작 뒤 30년이 넘는 시간 동안 여성 광역단체장은 단 한 명도 없었고, 현재 여성 기초단체장은 단 3.1%(전체 226명 중 7명)에 불과하다"라며 "(한 후보 발언은) 전국에서 선거 준비 중인 수많은 여성후보들에게 부정적 영향을 끼치는 행위"라고 강하게 비판했다.이런 조항들은 2011년 민주당이 제정한 뒤 개정을 반복해 온 당헌 8조 성평등 실현, 9조 청년당원 권리, 10조 노인당원 권리 조항에 따른 것이다. 사회적 약자로 분류되는 이들의 정치 참여를 돕기 위한 조항으로, 여성·청년·노인·장애인·다문화이주민(북한이탈주민) 등에 가산점을 주게 돼 있다.추 후보는 이전 2011년 10월 말 서울시장 보궐선거 경선에 나섰던 때 가산점을 포기한 바 있기에, 이 또한 문제로 지적된다. 한 후보는 16일 '추 후보가 지난 서울시장 선거 때 가산점을 포기한 건 약자를 위한다는 취지를 알기 때문'이라는 취지로 말했다.그러나 추 후보는 "그때와 지금은 상황이 다르다"라고 반박했다. 그는 기자들과 만나 "2011년엔 선거 승리를 위해 '외부 연대'의 필요성을 민주당 지지층이 원하고 있었고, 그래서 이제 외부 후보가 편하게 올 수 있도록 여건을 조성하려고 (가산점 적용을) 받지 않기로 했던 것"이라고 답했다. 당 판세가 불리한 상황에서, 박원순 당시 참여연대 대표를 민주당에 영입하기 위한 결정이었다는 항변이다.한편 그가 여성 가산점에 더해 고령 후보 가산점까지 중복해 챙기게 되는 것 아니냐는 비판도 있다. 그러나 1958년생 추 후보는 만 67세로, '만 70세 이상'에 적용되는 가산점을 받을 수 없는 것으로 확인됐다.민주당이 각 의원실에 배포하고 <오마이뉴스>가 입수한 '제9회 전국동시지방선거 공직선거 후보자추천 심사기준 및 방법(안)' 문건에 따르면, 노인 가산점(만 70세 이상, 15% 가산)은 당에서 경선 대상자를 추리는 공천 심사 단계에만 적용되며 후보를 뽑는 경선 때는 적용되지 않는다. 또한 가산점이 중복될 땐 하나만 적용된다.가산점 제도는 지난 2022년 6·1 지방선거 때도 경선 결과를 바꾼 바 있어 차후 본경선 때도 계속 쟁점이 될 것으로 보인다. 당시 민주당 전북 14개 시장·군수 후보 경선 때 우범기 예비후보는 조지훈 전 예비후보보다 여론조사 합산에서 7%p 가량 뒤졌으나, '정치신인 가점'으로 최종 득표율 40.42%를 기록해 전주시장 민주당 후보로 확정된 바 있다.현재 경기도지사 예비후보는 3인이 남은 가운데 김동연 후보는 "일 잘하는 도지사"를 외칠 뿐 가산점에 대해선 문제 삼지 않고 있다. 경기도지사 본경선 투표는 오는 4월 5일~7일 치러질 예정이다.