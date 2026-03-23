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26.03.23 18:08최종 업데이트 26.03.23 18:08

2028 국제정원박람회 앞둔 울산에 정원지원센터 개관

120억 투입한 정원문화 거점시설... 시민에게 정원 관련 교육, 반려식물 관리 등 다양한 프로그램 제공

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울산시는 시민들에게 정원 관련 교육, 반려식물 관리, 정원문화 체험 등 다양한 프로그램을 제공하는 울산정원지원센터를 개관했다. 23일 중구 태화로 26 일원에서 열린 울산정원지원센터 개관식에서 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회 의장, 김영길 중구청장, 박경흠 중구의회 의장, 산림청 과장등 참석자들이 개관 테이프를 자르고 있다.
울산시는 시민들에게 정원 관련 교육, 반려식물 관리, 정원문화 체험 등 다양한 프로그램을 제공하는 울산정원지원센터를 개관했다. 23일 중구 태화로 26 일원에서 열린 울산정원지원센터 개관식에서 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회 의장, 김영길 중구청장, 박경흠 중구의회 의장, 산림청 과장등 참석자들이 개관 테이프를 자르고 있다. ⓒ 울산시

오는 2028년 울산에서 '국제정원박람회'가 열리는 가운데 울산 중구에 시민들이 정원문화를 체험할 수 있는 특화 거점시설인 울산정원지원센터가 들어섰다.

23일 오후 3시 중구 태화로 26에서 열린 '울산정원지원센터 개관식'에는 김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의장, 박성민 국회의원, 김영길 중구청장 등 약 200명이 참석했다. 울산시는 개관식후 29일까지 일주일간 전반적인 시설 점검과 단장을 마무리하고 30일부터 시민들에게 정식으로 개방할 계획이다.

울산시 관계자는 "울산정원지원센터는 정원산업의 체계적인 지원과 정원문화 확산을 위한 거점 시설"이라며 "시민들에게 정원 관련 교육, 반려식물 관리, 정원문화 체험 등 다양한 프로그램을 제공한다"고 밝혔다.

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이어 "울산정원지원센터가 시민들에게 정원을 통한 휴식과 체험 공간을 제공하는 동시에 정원문화를 향유할 수 있는 특화 공간으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

울산정원지원센터 총사업비는 국비 55억 원과 시비 65억 원 등 120억 원이 투입됐으며, 연면적 2594㎡, 지상 3층 규모로 건립됐다.

센터 내에는 ▲반려식물병원(상담, 치료, 분갈이, 가정 내 식물 관리 교육) ▲생활 원예 상점(가드닝숍, 반려식물·정원용품 전시 및 판매) ▲정원책방(2000여 권의 정원·식물 관련 도서 구비) ▲실내 정원 및 휴게공간(유리온실과 층별 유휴공간을 활용한 다양한 정원) 등이 있다.

이밖에 정원문화교실·교육장도 마련돼 시민정원사 양성교육, 식물 가꾸기 교육, 정원문화 특강 등 정원전문인력 양성 및 교양 교육도 병행하게 된다.

김두겸 울산시장은 "울산정원지원센터 개관으로 울산이 정원도시로 한층 더 도약하고, 2028울산국제정원박람회의 성공적인 개최에도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

#국제정원박람회#정원지원센터#개관식

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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