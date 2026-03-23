예산군농민회, 신암면서 2026년 영농발대식

큰사진보기 ▲사회자가 예산군농민회 임원들을 소개하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

만물의 기운이 생동하고 낮이 길어진다는 춘분(春分)을 앞둔 지난 18일, 예산중앙농협 신암지점 2층은 이른 아침부터 모여든 농민들의 열기로 가득 찼다.예산군농민회가 주관한 '2026년 영농발대식'은 단순히 한 해 농사의 시작을 알리는 의례적인 행사를 넘어, 기후 위기와 생산비 폭등이라는 거센 파도 앞에 선 농민들이 서로의 손을 맞잡고 생존과 존엄을 외치며 결의를 다지는 자리였다.이날 행사는 예산군 농민 운동의 뿌리를 증명하듯 수많은 원로와 내빈이 참석해 자리를 빛냈다. 박형 전 예산군농민회장의 사회로 시작된 1부 행사는 내빈 소개부터 남다른 의미를 담았다. 농민회 창립 40여 년의 역사를 함께한 이철용 2대 회장을 비롯해 이용호, 황강선 등 원로들이 대거 참석해 후배 농민들을 격려했다.또 윤동권 전 예산군농어업회의소 회장, 예산자연농회 김민호 회장 등 농업 관련 단체는 물론, 이례적으로 택배 노동자 권익을 위해 활동하는 이광호 위원장과 조합원들이 참석해 노동자와 농민의 연대를 보여줬다.조곡산단 반대 투쟁위원회 김광호 위원장도 자리해 지역 사회가 농민들의 목소리에 귀 기울이고 있음을 보여줬다.장동진 예산군농민회장은 대회사에서 현재 농촌이 처한 참담한 현실을 조목조목 짚었다.장 회장은 "미국이 중동에서 일으킨 전쟁으로 기름값과 비료값, 자재값이 감당할 수 없을 만큼 올랐다"며 대외적 불안 요인이 농가 경영에 미치는 치명적인 영향을 성토했다. 이어 "농협은 온갖 비리로 농민들에게 실망감을 안겨주고 있다"며 강하게 비판했다.특히 장 회장은 '농어촌 기본소득'의 필요성을 강력히 주장했다. 그는 "인근 청양군에서 이미 1차 집행이 완료돼 인구가 늘고 소비가 활성화되고 있다"며 "예산군도 국비나 도비를 기다릴 것이 아니라 과거 신청 당시 편성하려던 지자체 비율 30%(약 4만5000원)만이라도 우선 집행해야 한다"고 촉구했다.이는 지방선거를 앞두고 "농민의 자식이 아니라 농민 중심의 농정을 펼칠 후보"를 선택해야 한다는 정치적 각성으로 이어졌다.중앙과 도 단위 농민 지도자들의 발언은 행사의 의미를 더 했다. 윤일권 전국농민회총연맹 의장은 "농민이 생산하는 공익적 가치가 연간 27조 원에 달하는데도 월 15만 원의 기본소득조차 보장받지 못하고 있다"며 국가적 차원의 보상을 강조했다.또한 농협중앙회장의 공금 유용 의혹 등을 강하게 비판하며 "조합원의 돈을 개인 사례금처럼 쓰는 중앙회장은 감옥에 가야 한다"고 일갈했다.이종협 충남도연맹 의장은 농업의 '국가 책임제'를 화두로 던졌다. 그는 "국방과 교육을 나라가 책임지듯, 농업도 국가가 책임져야 한다"며, 농촌 어르신들에 대한 무상급식 전면 시행과 에너지 식민지로 전락하게 만드는 무분별한 송전탑 건설 반대 투쟁을 선언했다.이어 "50년 동안 주인 행세를 해온 농협중앙회를 개혁하고, 그 수익이 지역 농협과 조합원에게 돌아가야 한다"고 덧붙였다.행정과 유관 기관의 축사도 이어졌다. 이한용 신암면장은 지난해 수해와 폭염으로 고통받은 농민들을 위로하며 농업인 수당과 공익직불금 신청을 당부했다.장소를 제공한 예산중앙농협 박노춘 조합장은 "기후 변화와 인력 부족으로 어려운 시기지만, 농민회가 농협의 버팀목이 돼 달라"며 영농자재 지원과 유통 활성화를 약속했다.진보당 한택호 위원장은 연대사를 통해 "영농발대식은 단순한 시작이 아니라 보통 사람들이 모여 새로운 희망을 실현하는 선포식"이라며, 현장에 모인 농민들이 스스로 정치의 주인이 돼야 함을 역설했다.행사는 문화 공연과 풍성한 나눔으로 마무리됐다. 노래패 '맥박'의 공연으로 고조된 분위기 속에 참석자들은 육인농장에서 협찬한 파프리카를 나누고 서로의 풍년을 기원하며, '생산비 걱정 없는 농사'와 '농민 중심의 세상'을 향한 의지를 다졌다.