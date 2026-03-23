"농약공장 결사 반대" 함양군청 찾아간 이문마을 주민들

큰사진보기 ▲'환경오염 덩어리 농약공장 결사 반대집회'에 참여한 이문마을 주민들 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲"환경오염 덩어리 농약공장 결사 반대" ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양군수 면담 요청. 청사에 진입했지만 만남은 결렬됐다. ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰 방어로 막혀있는 함양군청 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함양 이문마을 주민들이 농약공장 반대집회에 참여했다. ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲청사 진입과 관련해, 경찰과 대치하고 있는 이문마을 주민들 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲청사 진입과 관련해, 경찰과 대치하고 있는 이문마을 주민들 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶다.

경남 함양군 안의면 이문마을 주민들이 농약공장 입주에 반대하며 대규모 집회와 시가행진에 나섰다.주민들은 23일 오전 9시부터 11시 30분까지 시가행진을 진행한 뒤 함양군청 앞에서 집회를 열고 항의 방문을 이어갔다.이날 현장에는 주민 약 60여 명이 참여했고, 공무원 60여 명과 경찰 30~40명이 배치되면서 긴장감이 감돌았다. 주민들과 행정 측이 대치하는 상황이 이어지며 현장은 일촉즉발의 분위기였다.마을 입구에는 "환경오염 덩어리 농약공장 결사반대"라는 대형 현수막이 내걸렸고, 주민들은 집회 내내 농약공장 입주 철회를 강하게 요구했다.이번 사태는 농공단지 내 농약공장 입주 계획을 둘러싸고 촉발됐다. 주민들은 해당 시설이 주거지와 인접해 있으며, 농약 제조 및 저장 과정에서 발생할 수 있는 유해물질이 지역 환경과 주민 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있다고 주장하고 있다.특히 주민들은 행정과의 소통 부재를 강하게 비판했다. 주민들은 "군수와의 직접적인 대화는 단 한 차례도 없었다"며 "국장과의 형식적인 대화는 필요 없다"는 입장을 분명히 했다. 이어 "주민 생존권이 걸린 문제를 실무선에서 처리하려는 태도 자체가 문제"라고 지적했다.또한 함양군의회의 역할에 대해서도 비판의 목소리가 나왔다. 주민들은 "군의회는 행정을 견제하고 주민의 목소리를 대변해야 할 기관"이라며 "일자리나 경제 논리만을 앞세울 것이 아니라, 주민 생명과 환경이라는 더 큰 문제를 우선해야 한다"고 강조했다.현장에서는 "농약공장 유치 전면 백지화", "주민 의견 없는 행정 중단", "청정지역 안의 사수" 등의 구호가 이어졌고, 일부 주민들은 강한 항의 의사를 표출하기도 했다.주민들은 "농약공장은 단순한 기업 유치가 아니라 지역의 미래를 바꾸는 문제"라며 "환경이 무너지면 일자리도 의미가 없다"고 주장했다. 이어 "군수가 직접 나서 주민들과 공개적으로 대화해야 한다"고 요구했다.한편, 주민들은 이번 집회를 계기로 행정의 일방적 사업 추진 방식을 중단하고, 주민 참여형 논의 구조를 마련할 것을 촉구하고 있다. 농약공장 입주 문제를 둘러싼 갈등은 당분간 지속될 것으로 보이며, 향후 함양군의 대응에 따라 지역 사회의 긴장 수위도 계속 영향을 받을 전망이다.