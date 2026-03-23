재판장까지 질문했지만... '허리 아래' 입수 지시 해병대 간부의 모호한 답변

큰사진보기 ▲최진규 전 해병대 1사단 포11대대장, 순직해병 특검 출석최진규 전 해병대 1사단 포11대대장이 지난해 8월 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"여단장과 (둘이 오후 5시 30분부터) 저녁식사를 하는데 '오늘 작업 어땠냐' 묻기에 '수변에 물이 다 범람해 (발이) 모내기하는 것처럼 빠진다'고 말했다. 그러면서 제가 허벅지와 손을 번갈아 가리키며 충분히 여단장에게 수변 상태를 인지시켰다고 생각해 '(차후 수색에서) 허벅지까지 필요하면 (물에) 들어갈 수 있겠구나' 이해했다."

전승수 변호사(임 전 사단장 변호인) : 증인은 박 전 여단장과 저녁식사를 하며 작업상황 설명할 때 '장화가 허벅지나 무릎까지 들어간다'는 설명을 말로 했나?

최 전 대대장 : 손짓으로 했다.



전승수 변호사(임 전 사단장 변호인) : 박 전 여단장으로부터 입수한계점에 대해 승인을 받을 때 무릎, 허벅지, 허리 아래 등 신체부위로 특정해서 받은 것 아닌 건가?

최 전 대대장: 여단장이 신체부위를 언급하지 않았다. 그러나 수변환경을 명확하게 얘기해 드렸기에 물이 찬 수변에서 허리 이하 정도는 들어갈 수 있는 것으로 생각했다.



전승수 변호사(임 전 사단장 변호인) : '허리 아래 입수'를 (포병여단 간부들에게 설명할 때) 수색방식에 관한 공식적 지시라고 언급했나?

최 전 대대장 : 7여단장이 '허리 아래'를 말한 적 없다고 (수사기관 조사 받을 때) 시인했다. 다만 여단장 VTC 내용이 수변수색(작전)과 상충되는 내용들이 많았고, (여단장과) 저녁식사 때 들은 내용을 (토대로) '허리 아래 들어가는 수준의 수색활동이지 (물에) 깊이 들어가는 게 아니라'고 정리를 해줬다.

큰사진보기 ▲2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병장병 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

채상병 순직 전날 '허리 아래'까지 입수하도록 실종자 수색 지침을 바꾼 혐의를 받는 간부가 '7여단장으로부터 허리까지 들어가도 된다는 취지로 승인받았다'고 주장했지만, 법정에선 박상현 전 7여단장이 허리 아래를 직접 언급한 사실은 없는 것으로 드러났다. 재판장은 "박 전 여단장이 '허리까지 들어가도 된다'고 말한 것이냐"고 직접 추궁하기도 했는데, 해당 간부는 이에 대해 모호한 답변만을 내놨다.서울중앙지법 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 23일 채해병 사망과 관련해 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 임성근 전 해병대1사단장(소장), 박 전 7여단장(대령), 최진규 전 포11대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령) 등에 대한 17차 공판을 열었다. 이날 공판에선 최 전 대대장에 대한 피고인 신문이 진행됐다.최 전 대대장은 이날 공판에서 채해병 순직 전날인 7월 18일 오후 10시경 포병대대 간부들이 모인 결산회의에서 '포병은 허리까지 들어간다, 상부 승인을 받았다'는 취지로 발언한 경위에 대한 질문을 받자 이러한 답을 반복하며 입장을 고수했다. 박 전 여단장과 저녁식사를 하는 자리에서 사실상 '허리 아래 입수'를 승인받았다고 이해했고, 이를 토대로 그날 밤 열린 결산회의에서 발언했다는 뜻이다.그러자 조 재판장은 "움푹움푹 모내기하듯 (발이) 들어간다고 하니, 박 전 여단장이 '필요하면 더 들어갈 수 있다'고 했고, 이에 본인은 허벅지까지 들어가도 된다고 속으로 생각했다는 거냐"고 물었다. 최 전 대대장은 "그렇다"고 했다.특검팀은 곧장 "허리 아래까지 들어간다는 지침을 전파할 당시 본인은 '수변, 수중' 용어의 구별을 전혀 하지 않았다"며 "수색 구역에 따라 '허리 아래'는 물가에 어느정도 들어가는 방식으로도 충분히 이해될 수 있는 것 아닌가"라고 반문했다. 최 전 대대장은 "대대장들과는 모두 수변을 전제로 얘기했다"며 말을 아꼈다."허리 아래까지 입수는 (상부의) 승인을 득한 것"이라던 최 전 대대장의 입장은 당사자인 박 전 여단장 측 반대신문에서 급격히 흔들렸다.박 전 여단장 측 변호인은 "박 전 여단장이 '허리 아래까지'라는 (표현을) 언급한 적 없다"며 "그럼 허리 아래까지 들어가도 된다는 건 본인이 그렇게 이해한 것 아니냐"고 지적했다. 임 전 사단장의 변호인 또한 이 부분을 집중적으로 파고들었다.최 전 대대장의 답을 요약하면, ① 7여단장이 수색 지침을 내릴 때 '허리 아래' 등의 신체부위를 직접 말한 적이 없지만 ② 본인이 손짓 등으로 수변환경을 설명했기 때문에 박 전 여단장의 '필요하면 더 들어갈 수 있겠다'는 말을 물이 찬 수변에서 허리 이하 정도는 들어가도 된다는 승인으로 받아들였다는 것이다.재판장이 사실관계를 재확인을 위해 직접 질문하는 상황도 벌어졌다.이날 재판에서 박 전 여단장 측은 "박 전 여단장 지시가 (포병여단 자체결산회의에서) 그대로 전파된 게 아니라 최 전 대대장이 수변수색 작전의 한계를 나름대로 결심한 것 아닌가"라고 물었다. 최 전 대대장은 "여단장이 허리를 말했는지 안 말했는지는 수사단계에서 이미 제가 한 거라고 시인했다"고 답했다.그러자 조 재판장은 "질문의 취지는 (포병)대대장들과 같이 있는 상황에서 본인이 어느 범위까지 초과로 입수할지 고민하고 결정했는지, 아니면 7여단장의 지침을 그냥 전달한 건지 묻는 것"이라고 말했고, 최 전 대대장은 "전달했다"고 답했다.다시 조 재판장은 "그날 오후 박 전 여단장이 '허리까지 들어가도 된다'고 명확하게 말하고, 그렇게 명확히 이해할 만한 상황이었던 건가"라고 거듭 물었다. 최 전 대대장은 이번엔 "맞습니다"라고 했다. '허리까지 들어가도 된다'고 말한 게 맞다는 건지, 아니면 '이해할 만한 상황'이었던 게 맞는지를 알 수 없는 불분명한 답변이었다.이에 조 재판장이 "여단장이 그렇게 지침을 정했다면 (최 전 대대장 외에) 그 얘기를 들은 사람은 법정에서 그랬다고 증언할 텐데"라며 "그렇게 들었다는 사람(증인)이 안 나타난다"라는 반응을 보였다.최 전 대대장은 "'허리 아래까지 들어갈 수 있다', '여단장이 승인했다'고 말했다"고 진술했지만, 역시나 '여단장이 그렇게 지침을 내렸다' '여단장이 허리 아래까지 들어가라고 했다'라고 명확히 말하진 않았다.