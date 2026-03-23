예산능금농협, 예당사과원예농협으로 새 출발

큰사진보기 ▲‘예당사과원예농협’은 명칭을 변경하면서 본점 2층 기존 대회의실을 조합장실과 직원 업무 공간으로 재구성했다. 권오영 조합장이 새롭게 마련한 집무실에서 업무를 수행하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산 농업의 자존심이자 80년 역사의 산증인인 '예산능금농협'이 '예당사과원예농협'이라는 새 이름으로 제2의 창립을 알렸다.지난 3월 1일을 기점으로 공식 명칭을 변경한 예당사과원예농협은 이제 사과와 배라는 기존의 틀을 벗어나, 지역 농업 전체를 아우르는 원예 전문 품목 농협으로서의 정체성을 확립하고 본격적인 운영에 들어갔다.지난 18일, 명칭 변경에 맞춰 새롭게 단장 중인 본점 2층 조합장실에서 만난 권오영(72) 조합장은 이번 명칭 변경이 단순한 간판 교체가 아닌, 급변하는 농업 환경 속에서 살아남기 위한 '생존의 결단'이자 후배 농업인들을 위한 '마지막 사명'임을 거듭 강조했다.조합의 명칭을 바꾸는 일은 하루아침에 이뤄진 성과가 아니다. 권 조합장에 따르면 명칭 변경에 대한 목소리는 이미 30년 전부터 제기돼 왔다. 당시 당진의 영농조합법인을 인수하는 과정에서 대의원들이 명칭 변경을 건의했고, 권 조합장 역시 필요성에 깊이 공감하며 그 뜻을 마음에 새겨왔다.실질적인 추진은 5년 전부터 본격화됐다. 하지만 과정은 험난했다. 예산과 당진을 관할하는 지역 단위 농협들이 "사업량을 뺏길 수 있다"는 우려를 제기하며 반대했기 때문이다. 농협중앙회조차 지역 농협의 동의를 요구하며 인가를 미루는 상황이었다.권 조합장은 물러서지 않았다. 그는 직접 농협법과 관련 규정을 샅샅이 뒤져 "지역 농협의 동의를 받아야 한다는 조항이 단 하나도 없다"는 사실을 확인했다.그는 관련 부서에 "법적으로 문제가 없는데 규제하는 것은 맞지 않다"며 설득했고, 마침내 예산·천안·아산·서산·공주 등 충남지역 5개 품목 농협의 동의를 이끌어냈다.이후 2025년 11월 26일에 열린 임시대의원총회에서 '명칭 변경' 안건이 통과되면서 올해 2월 5일 농림축산식품부의 정관 변경(명칭변경) 인가를 받은 뒤, 2월 19일 조합법인 등기 변경 절차를 마쳤다.그는 그동안 소외됐던 과채류(채소) 재배 농가들에게 명칭 변경의 가장 큰 실익이 돌아갈 것으로 내다봤다. 예산농산물공판장을 통해 농산물을 출하하는 농가들 가운데 채소 농가들도 많이 포함돼 있지만, '능금(사과)' 농협이라는 명칭의 한계로 인해 조합원 자격을 얻지 못한 채 이용자로만 남아야 했다.권 조합장은 "농가들이 오래전부터 '주인 의식을 가지고 출하하고 싶다'며 조합원 가입을 요청해 왔다"고 전했다.이제 명칭이 원예농협으로 바뀌면서 과채류 재배 농가들도 정식 조합원으로서 각종 교육 지원과 배당 혜택을 누릴 기회를 얻게 됐다. 다만, 무분별한 가입으로 인한 질서 교란을 막기 위해 시설 하우스 600평 이상, 노지 채소 1500평 이상이라는 엄격한 가입 요건을 정관에 명시해 전문성을 유지했다.권 조합장이 바라보는 미래는 장밋빛 낙관보다 냉철한 현실 직시에 가깝다. 그는 "FTA 체결로 인한 수입 과일의 공세와 갈수록 심각해지는 기후 변화가 농민들의 생존권을 위협하고 있다"며 "이런 시점일수록 조합이 선제적으로 준비하고 지도 역량을 갖추는 것이 핵심"이라고 단언했다.예당사과원예농협은 단순히 농산물을 파는 곳을 넘어, 고도화된 재배 기술을 전파하고 기후 변화에 강한 품목을 육성하는 '농업 관제탑' 역할을 수행할 계획이다.권 조합장은 "원예 농가까지 폭을 넓혀 세를 과시하려는 의도는 추호도 없다"며 "기존 조합원들과 새롭게 합류할 농가들이 경쟁력을 갖춰 미래 지향적인 농협으로 나아가는 길을 모색하는 데 모든 뜻이 있다"고 밝혔다.응봉 증곡리에서 태어나 예산농업고등전문학교를 졸업한 권 조합장은 평생을 농업이라는 외길만 걸어온 '진짜 농사꾼'이다.4-H 활동부터 영농후계자, 농촌지도자, 새농민 활동까지 거치며 그가 가슴에 새긴 철학은 단 하나, "농민도 도시민 못지않게 자부심을 가지고 잘 살 수 있다"는 신념이다.그는 "19세 약관의 나이에 농민독본을 썼던 윤봉길 의사의 정신을 이어받아 우리 농촌을 부흥시키는 것이 나의 꿈"이라며, "그 정신으로 예산 농업의 꿈을 반드시 이룰 수 있다는 신념으로 살아왔다"고 소회를 밝혔다.그는 "농업인들이 고령화되고, 도시화 되면서 조합원수도 줄어드는 추세다. '이대로 가면 개별 농협이 살아남을 수 있겠나'라는 위기의식이 생길 수밖에 없었다. 경쟁력 있는 조합으로 탈바꿈하고 기존 사업과 기능을 더욱 보강해 활성화시켜 대응하지 않으면 살아남을 수 없겠다고 판단했다"며 "미래에 경쟁력을 갖고 살아남을 수 있는 농협으로 발전시키는 일이 조합장인 내가 할 일이라고 생각한다"고 강조했다.그는 마지막으로 "조합장은 권력을 휘두르는 자리가 아니라, 어려운 사람들을 이끌어 함께 살 수 있는 세상을 만드는 마중물"이라며 "나만 잘 사는 것이 아닌 공존의 세상을 만드는 이 작은 꿈을 예당사과원예농협의 이름으로 완성하고 싶다"는 소회를 밝혔다.한편, 예당사과원예농협은 현재 직원 48명을 두고 있다. 예산읍 충서로 본점과 산성리 외에 당진시에도 지점이 있으며, 농산물유통센터·예산농산물공판장·묘목사업소·주유소 등을 운영 중이다.