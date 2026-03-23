서미화, 국힘 겨냥 "지역 감정 조장 구태 정치 사라져야"

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 만찬장에서 있었던 에피소드와 함께 검찰 개혁, 언론 보도 문제 등 주요 현안에 대한 입장을 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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서미화 더불어민주당 의원이 최근 이재명 대통령과 초선 의원들 간의 만찬 분위기를 전하며 현 정부의 성공을 위한 초선 의원들의 역할과 책임감을 강조했다. 서 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 만찬장에서 있었던 에피소드와 함께 검찰 개혁, 언론 보도 문제 등 주요 현안에 대한 입장을 밝혔다.서 의원은 "이재명 대통령이 초선 의원 만찬에서 '여당 의원으로서 비판보다는 책임감을 가지고 국민 앞에 겸손한 태도를 유지해야 한다'고 당부했다"고 전했다. 자신의 발언 순서에 '봄날은 간다'를 불렀다고 밝힌 그는 "대통령과 함께 울고 웃으며 민주주의 회복을 위해 함께 뛰겠다"는 다짐을 담은 건배사를 해 큰 박수를 받았다고 말했다.그는 최근 70%에 달하는 이재명 대통령의 국정 지지율에 대해 "성과를 바탕으로 차곡차곡 쌓아 올린 탄탄한 지지"라고 분석했다. 그는 "대선 당시의 득표율을 넘어, 중도 보수층과 TK 지역, 그리고 전 세대를 아우르는 현상이 나타나고 있다"며 "이는 단순한 팬덤이 아닌 '일 잘하는 대통령'에 대한 국민적 확인이다"라고 평가했다.서 의원은 과거 이재명 대통령의 '조폭 연루설'을 보도했던 SBS '그것이 알고 싶다' 측의 사과에 대해 강한 유감을 표했다. 그는 "한 시간 분량의 편파 방송으로 사람을 죽게 패놓고 이제 와서 미안하다고 하는 것이 사과냐"고 반문한 뒤, "진정한 사과라면 같은 시간 분량으로 사실을 바로잡는 보도를 해야 한다"고 직격했다. 그러면서 "언론의 독립성과 공정성을 보장하기 위한 제도적 개선이 시급하다"고 덧붙였다.시각장애인 당사자이기도 한 서 의원은 그동안 윤석열 정권의 검찰 독재에 맞서느라 미뤄졌던 장애인 인권 입법에 속도를 내겠다고 밝혔다. 그는 "대통령 국정 과제인 장애인 권리보장법이 상임위를 통과했다"며 하반기에는 장애인 이동권 보장을 위한 법안 통과를 위해 국토부 및 기재부와 적극적으로 협의하겠다고 강조했다.그는 최근 국민의힘의 6·3 지방선거 공천 배제(컷오프) 과정에서 불거진 '호남 비하'성 발언 등에 대해서도 강하게 비판했다. 주호영 의원은 대구시장 공천에서 배제될 수 있다는 관측이 나오자 "호남 출신이 대구를 얼마나 아느냐"고 말했고, 컷오프 된 김영환 충북도지사은 이정현 공관위원장과 후보 간의 야합설을 주장하며 "전라도의 못된 버릇"이라는 지역 혐오 표현을 썼다.서 의원은 "지역 감정을 조장해 정치적 이득을 취하려는 구태 정치는 사라져야 한다"며 이번 지방선거를 통해 국민들이 엄중한 심판을 내려줄 것을 호소했다.