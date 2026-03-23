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26.03.23 16:37최종 업데이트 26.03.23 16:37

경북 영덕 풍력발전기 화재로 1명 사망, 2명 연락두절

풍력발전기 프로펠러에서 화재 발생, 인근 산으로 번질 것 우려해 헬기 11대와 산불특수진화대원 배치

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경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지에 있는 풍력발전기에서 화재가 발생해 1명이 사망하고 2명이 연락 두절됐다.
경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지에 있는 풍력발전기에서 화재가 발생해 1명이 사망하고 2명이 연락 두절됐다. ⓒ 경북소방본부

경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지에 있는 풍력발전기에서 화재가 발생해 1명이 사망하고 2명이 연락 두절됐다.
경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지에 있는 풍력발전기에서 화재가 발생해 1명이 사망하고 2명이 연락 두절됐다. ⓒ 경북소방본부

경북 영덕 풍력발전기에서 화재가 발생해 작업자 1명이 사망하고 2명이 연락두절 상태다.

23일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 1시 11분께 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기 프로펠러 부위에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.

불이 난 곳은 지난 2월 2일 발전기 파손 사고가 일어난 창포풍력발전단지와 가까운 곳이다. 당국은 불이 난 곳이 지상에서 약 80m 높이에 위치해 있어 진화에 어려움을 겪고 있다.

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사고 직후 영덕군과 남부지방산림청은 불씨가 인근 산으로 번질 것을 대비해 헬기 11대와 산불특수진화대원들을 현장에 배치했다. 이날 오후 3시 기준 진화율은 70%이다.

현재 당국은 연락이 두절된 작업자 2명에 대한 수색을 실시하고 있다. 또 추가로 잔해 등이 지상에 떨어질 것에 대비해 주변 통행을 제한하고 있다.

사고가 난 풍력발전기는 설계수명이 지나 운영사가 설비 교체를 진행하고 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 진화를 마치는 대로 업체 관계자 등을 상대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

#영덕풍력발전소#풍력발전기화재#영덕풍력발전기#풍력발전단지

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