민주당 울산시당 "표류하는 울산 부유식 해상풍력 재추진"

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산광역시당이 23일 시의회 프레스센터에서 주간 현안 브리핑으로 부유식 해상풍력 재추진 입장을 밝히고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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더불어민주당 울산시당이 중동발 에너지 위기를 계기로, 민선7기 때 민주당 송철호 울산시장이 추진하던 울산 부유식 해상풍력 사업 추진에 더욱 속도를 내기로 했다.민주당 울산시당은 23일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "시당은 이재명 정부와 함께, 그동안 표류하고 있던 세계 최대 규모의 '울산 부유식 해상풍력 발전사업'을 강력히 재추진하겠다"라며 "좌초 위기에 내몰렸던 이 사업을 바로 세우고, 정상화하겠다"라고 밝혔다.민주당 울산시당은 "중동사태 발발 이후 당정은 석유 최고가격제 시행 등 신속하고 적극적인 대응으로 국민의 일상을 지키는 한편, 사태 장기화에 대비해 추경 편성, 원유 대체수급처 확보 등 중기 대응도 진행하고 있다"라고 짚고, "더 나아가 에너지 자립도와 에너지 안보를 강화하기 위한 근본적인 에너지 대전환을 추진해야 할 때"라며 이같이 밝혔다.울산시당은 이에 핵심 과제로 ▲부유식 해상풍력 정부 입찰 재추진 ▲국내 산업 공급망 참여 확대▲공유수면 점사용료 규제 개혁 ▲100MW 규모 부유식 해상풍력 실증사업 울산 유치 추진을 제시했다.입찰재추진과 관련 "당정회의에서 기후에너지환경부는 이달 내 풍력발전 고정가격 경쟁입찰을 공고하기로 했다"라며 "정부 입찰에 울산 부유식 해상풍력 사업이 원활히 참여할 수 있도록 적극적으로 조율해 나가겠다"고 밝혔다.공급망 확대와 관련해서는 "HD현대중공업을 비롯한 국내 기업들이 공급망에 반드시 참여하도록 하여, 사업의 성과가 국내 산업 생태계와 울산 지역 경제로 확산되는 구조를 만들겠다"라고 밝혔다.공유수면에 대해서는 "현행 규정상 공유수면 점사용료는 인접지 토지 가격을 기준으로 산정되기 때문에, 도시지역인 울산 인근 해역은 천문학적인 비용이 발생돼 사업의 불확실성을 높였다"라며 "더불어민주당은 해양수산부와 즉각 협의하여 규정을 합리적으로 개선하겠다"라고 밝혔다.100MW 규모 부유식 해상풍력 실증사업 울산 유치 추진에 대해서는 "여전히 초기 단계인 부유식 해상풍력 산업의 글로벌 주도권을 우리 기업과 우리 기술이 주도할 수 있도록 실증사업이 추진중"이라며 "실증단지 울산 유치를 추진하겠다"라고 밝혔다.민주당 울산시당은 "부유식 해상풍력의 성공은 대한민국의 에너지 안보를 높이고, 울산을 세계적인 청정 에너지 도시로 재탄생시킬 것"이라며 "또한 각광받는 미래 에너지원이자, 산업적으로 성장잠재력이 높은 부유식 해상풍력 산업의 글로벌 경쟁력을 획기적으로 끌어올릴 수 있는 기회가 될 것"이라고 전망했다.