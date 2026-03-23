경남의 시민사회단체 "미국 침략전쟁 규탄, 파병요구 반대"



우리는 평화를 원한다! 미국은 불법적인 침략전쟁을 중단하고,

무도한 파병 요구를 즉각 철회하라!



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대한민국 헌법 제5조는 "대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다"라고 세계평화와 침략전쟁반대를 분명하게 명문화하였습니다. 침략전쟁에 우리 젊은이들을 동원하려는 미국의 파병 요구는 우리 헌법 정신에 대한 정면 도전입니다. 한미상호방위조약 그 어디에도 한반도를 벗어난 중동의 침략전쟁에 동참해야 한다는 규정은 없습니다. 명분도 실익도 없는 호르무즈 해협 파병은 우리 청년들을 사지로 몰아넣는 자살행위이자, 대한민국의 안녕을 담보로 한 위험천만한 도박입니다.



중동의 불꽃이 한반도로 옮겨붙는 것을 우리는 단호히 거부합니다. 전쟁의 화약고 위에서 살아가는 우리에게 평화는 생존 그 자체입니다. 우리 강토가 또다시 전쟁터가 되는 것을 기필코 막아내야 합니다.



이에 우리는 다음과 같이 강력히 요구합니다.

하나, 미국은 국제법을 위반한 불법적 침략전쟁을 즉각 중단하라!

하나, 우리 청년들을 죽음의 사지로 내모는 무도한 파병 요구를 철회하라!

하나, 정부는 헌법 정신에 입각하여 침략전쟁을 거부하고 국민의 생명을 최우선으로 보호하라!



평화를 사랑하는 우리 경남도민은 세계 평화와 국익을 지키기 위해, 전쟁을 막아내고 평화의 길을 열기 위해 끝까지 투쟁할 것을 엄숙히 선언합니다.



2026년 3월 23일

경남평화시국선언자 일동



참가단체 115개



6월항쟁정신계승경남사업회 / 6월항쟁정신계승사업연대회의 / 거제교육연대 / 경남대학교동문공 동체 / 경남민족미술인협회 / 경남민족예술인총연합 / 경남민주언론시민연합 / 경남여성단체연합 / 경남여성연대 / 경남여성인권상담소 / 경남자주연합 / 경남자주통일평화연대 / 경남진보연합 / 경남통일농업협력회 / 경남평화너머 / 경상국립대학교동부민주동문회 / 공무원노조 경남지역본부 / 공무원노조 경남지역본부 진주시지부 / 교육희망경남학부모회 / 김주열열사기념사업회 / 남북공동선언이행거제시민연대 / 노동당 경남도당 / 노래패맥박 / 더민주혁신회의 / 마창진환경운동연합 / 민주교수노조연대 / 민주노총경남지역본부 / 민주노총진주지역지부 / 사천진보연합 / 생활정치시민네트워크 진주같이 / 어린이책시민연대 / 열린사회희망연대 / 우리교육공동체 / 우리민족끼리통일의문을여는통일촌 / 일본군'위안부'할머니와함께하는마창진시민모임 / 재두루미중창단 / 전교조 경남지부 / 전교조 거제중등지회 / 전교조 거제초등지회 / 전교조 고성지회 / 전교조 김해초등지회 / 전교조 마산중등지회 / 전교조 산청지회 / 전교조 진주지회 / 전교조 진해지회 / 전교조 창녕지회 / 전교조 창원중등지회 / 전교조 창원초등지회 / 전교조 통영지회 / 전교조 합천지회 / 전국교육공무직본부 경남지부 / 전국농민회총연맹 거창군농민회 / 전국농민회총연맹 고성군농민회 / 전국농민회총연맹 남해군농민회 / 전국농민회총연맹 부산경남연맹 / 전국농민회총연맹 사천시농민회 / 전국농민회총연맹 산청군농민회 / 전국농민회총연맹 양산시농민회 / 전국농민회총연맹 의령군농민회 / 전국농민회총연맹 진주시농민회 / 전국농민회총연맹 창녕군농민회 / 전국농민회총연맹 창원시농민회(준) / 전국농민회총연맹 하동군농민회 / 전국농민회총연맹 함안군농민회 / 전국농민회총연맹 함양군농민회 / 전국농민회총연맹 합천군농민회 / 전국여성노동조합 경남지부 / 전국여성농민회총연합 거창군여성농민회 / 전국여성농민회총연합 경남연합 / 전국여성농민회총연합 고성군여성농민회 / 전국여성농민회총연합 남해군여성농민회 / 전국여성농민회총연합 진주시여성농민회 / 전국여성농민회총연합 창녕군여성농민회 / 전국여성농민회총연합 함안군여성농민회 / 전국여성농민회총연합 합천군여성농민회 / 전국학교비정규직노동조합 경남지부 / 정의당 경남도당 / 진보당 경남도당 거제지역위원회 / 진보당 경남도당 금속현장위원회 / 진보당 경남도당 김해지역위원회 / 진보당 경남도당 마산지역위원회 / 진보당 경남도당 마트현장위원회 / 진보당 경남도당 밀양지역위원회 / 진보당 경남도당 사천지역위원회 / 진보당 경남도당 성산지역위원회 / 진보당 경남도당 양산지역위원회 / 진보당 경남도당 의창지역위원회 / 진보당 경남도당 진주지역위원회 / 진보당 경남도당 진해지역위원회 / 진보당 경남도당 창녕지역위원회 / 진보당 경남도당 택배현장위원회 / 진보당 경남도당 학비현장위원회 / 진보당 경남도당 합천지역위원회 / 진보당 경남도당 / 진보대학생넷경남지부 / 진보대학생넷진주지회 / 진주여성회 / 진주자주통일평화연대 / 진주진보연합 / 참교육동지회 / 창녕환경운동연합 / 창원기후행동 / 창원대학교민주동문회창우회 / 창원민예총 / 창원진보연합 / 창원촛불행동 / 천주교마산교구민족화해위원회 / 천주교마산교구정의평화위원회 / 청년유니온 / 탈핵경남시민행동 / 통일엔평화 / 하나교회 / 한국YMCA경남협의회 / 한국노총경남지역본부 / 한길남북교류협력단 / 한살림경남소비자생활협동조합

