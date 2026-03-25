경주 동학 유적에 서려 있는 민족정신

큰사진보기 ▲경주시 현곡면 가정리 314번지 최제우 유허비, 복원되어 있는 생가 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최제우 득도 장소 용담정 ⓒ 김명희 관련사진보기

"정의와 자유 위하여 피 흘린 위대한 역사

창생의 힘 우리 광명은 동학뿐이었었네.

그 깃발 아래 우리는 얼마나 힘차게 싸웠나.

들어라 개벽의 깃발을 용감한 우리 용사야.

빛나는 우리 역사를 등에 지고 나가자."

큰사진보기 ▲(왼쪽 사진) 동상 위의 최시형은 처형 직전의 초췌한 모습을 당시 러시아 공사가 촬영한 사진 속의 형상이다. 동학농민혁명기념재단 사진임. (가운데) 동상 옆 부조의 일부 (오른쪽) 최제우 득도지 용담정, 최제우 태묘, 최제우 생가터 답사용 지도 ⓒ 동학농민혁명기념재단 관련사진보기

동학 교주 최제우는 경주시 가정리 314번지에서 태어났다. 현장을 찾으면 복원된 생가와 유허비를 보게 된다. 2014년에 지어진 사랑채와 안채가 앞뒤로 자리잡고 있고, 두 건물 왼쪽에 방앗간과 잿간이 있다. 대문 앞의 유허비는 1971년에 세워졌다.유허비 앞면에 '천도교주 대신사 수운 최제우 유허비'(天道敎祖大神師水雲崔濟愚遺墟碑)'가, 뒷면에 본문 및 '대통령 박정희 제자하고(필자 주: 비석 제목의 글씨를 쓰고), 문학박사 리선근 글 엮고, 천도교 교령 최덕신 글 쓰고, 조각사 한동식 각자하다(필자 주: 비석에 글자를 새기다)'가 새겨져 있다.이선근이 비문을 엮었다는 것은 그의 1969년 영남대 총장 취임 이력을 떠올리게 한다. 1947년과 1950년에 각각 설립된 대구대학과 청구대학이 영남대학교로 통합되어 박정희의 소유물이 된 때가 1967년이다. 박정희와 이선근은 그만큼 가까운 사이였다.두 사람은 1973년 공주 우금치 '동학 혁명군 위령탑(東學革命軍慰靈塔)'의 제자와 비문도 함께 작업했다. 그들은 "동학혁명의 순국정신을 오늘에 되살리면서 빛나는 10월 유신 한 돌을 보내게 된" 기념으로 위령탑을 건립한다고 비문에 썼다. 박정희가 동학에 관심을 기울이자 학자들은 1970년 고등학교 국정 국사 교과서부터 '동학혁명' 용어를 채택해 그의 기분을 맞췄다.경주 생가터 유허비의 글을 최덕신이 썼다는 소개에 눈이 번쩍 뜨인다. 5·16군사정변 후 외무부 장관 등을 역임한 최덕신은 박정희와 사이가 나빠지자 1976년 이래 미국에 가서 살았다. 심지어 1986년부터는 평양에 거주하면서 반정부 활동을 했다. 그런 최덕신의 글이 그대로 남아 있다니 신기한 느낌이 들었다.유허비에서 2.5km쯤 떨어진 가정리 산63-1번지에 용담정이 있다. 유허비에서 지방도로로 나와 경주 쪽으로 300m쯤 가면 삼거리가 나온다. 그곳에서 경주 방면으로 이어지는 지방도로와 헤어져 가정리 555번지를 향한다. 최제우 동상과 동학기념관·교육수련관이 있는 곳이다. 건물이 끝나는 지점부터 산길을 600m가량 걸으면 깊은 산속 작은 다리 너머로 1975년생 건물 용담정이 보인다. '동학 성지' 중 가장 높은 지점이다.동학농민혁명기념재단 누리집은 이곳을 '경주 동학 창도지'로 소개하고 있다. 최제우는 아버지 최옥이 제자들을 가르쳤던 용담서사(龍潭書舍)의 이름을 용담정(龍潭亭)으로 바꾸었다. 그리고 이곳에서 수도를 했는데, 1860년 4월 5일 온몸이 떨리고 신선의 말씀이 들리는 종교체험을 하며 득도했다.용담정 마루에 앉아 사방을 둘러보면 "신선이 다시 온다 해도 구미 용담 같은 경치는 보기 어려울 것"이라는 취지의 <용담가> 구절에 저절로 공감이 간다. 말 그대로 기암괴석들이 골짜기에 신이로운 기운을 불어넣고 있고, 용추의 계곡물이 퍼뜨리는 맑은 소리는 흡사 독경을 방불하게 한다.용담정 안 최제우 영정 앞에서 예를 갖춘 뒤 산길을 되돌아 내려온다. 나라를 돕고 사람을 편안하게 하는 보국안민(輔國安民)과 폭정으로부터 백성을 구하겠다는 제폭구민(除暴救民)의 동학혁명정신을 생각하니 '동학 행진곡'이 떠오른다.건국 시조의 능을 태묘(太廟)라 한다. 천도교에서는 최제우의 묘를 '태묘'라 부른다. 수운 최제우가 동학을 창교했다는 뜻이 깃든 묘소 이름으로 여겨진다. 태묘는 생가터 정면 구미산에 있는데, 임도가 개설되어 있어 묘역 입구까지 차량이 오를 수 있다.황오동 229번지의 최시형 생가터와 황성공원의 최시형 동상도 경주의 동학 유적지이다. 다만 생가터는 집이 복원되거나 조형물이 만들어져야 답사자들로부터 주목을 받을 수 있게 될 듯하다.동상의 최시형은 처형당하기 직전 당시 러시아 공사가 찍은 사진을 재현한 것이다. 그 탓에, 선생의 모습이 너무나 초췌하다. 1893년 교조 최제우 신원을 위해 동학교도 3만여 명이 집회를 열었던 보은취회 광경 등이 동상 옆에 부조로 새겨져 있다.동상 앞에 서서 최시형의 생애를 간명하게 요약해본다. 그는 35세이던 1861년에 최제우를 처음 만났다. 3년 뒤인 1864년 최시형은 스승 최제우로부터 "고비원주(高飛遠走, 높이 날고 멀리 뛰라)"는 유언을 받았다. 그 이후 최시형은 1898년까지 35년 동안 숨어다니면서 동학을 전파하고 조직했으며, 최제우의 저술을 <동경대전(東經大全)>이라는 제목으로 발간했다.최시형은 하늘님과 인간을 동일시했다. 인내천(人乃天)이다. 사람을 하늘님처럼 섬기는, 즉 모든 사람이 한결같이 하늘님인 평등세상의 구현이다. 또 최시형은 만물을 동일시하여 인간이 음식을 먹는 것을 하늘님을 먹는 것으로 보았다. 이천식천(以天食天)이다. 그래서 경천(敬天) · 경인(敬人) · 경물(敬物)의 삼경(三敬)사상이 되었다.최시형은 사람이 자신의 마음속에 있는 하늘님을 잘 길러가는 것, 즉 양천주(養天主)야말로 하늘님을 모시는 것이라 했다. 이러한 동학사상이 동학농민혁명을 태동했고, 독립운동정신을 낳았다. 동학의 민족정신이 활짝 피어나는 날 아름다운 공동체사회가 완성될 터이다. 그런 생각을 하며 동상 앞에서 묵념을 올린다.