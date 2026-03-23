충북서도 울려 퍼진 "전쟁 중단·파병 거부"... 23개 시민단체 공동행동

큰사진보기 ▲이들은 앞서 지난 20일 공동성명을 통해 "현재 중동은 이스라엘 정부의 팔레스타인 침략과 대량학살과 이를 비호하는 미국 정부의 패권주의에 이어 이란에 대한 무차별 공습까지 비극적인 상황이 지속되고 있다"며 미국과 이스라엘 정부가 시작한 이번 전쟁을 "제국주의 침략이며, 전 세계 평화를 깨뜨리고 엄청난 인명피해와 고통을 안겨다 주는 재난일 뿐"이라고 규탄했다. ⓒ 삶과노동을잇는배움터 이짓 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 '침략전쟁과 파병에 반대하는 충북지역 노동·인권·사회단체 23개 단체들'은 청주와 영동, 음성 등 지역 곳곳에서 '미국과 이스라엘은 침략 전쟁 중단하라", "이재명 정부는 파병요구 거부하라"라는 문구의 피켓을 들고 거리에서 선전전을 펼치는 캠페인을 벌였다. ⓒ 삶과노동을잇는배움터 이짓 제공 관련사진보기

미국·이스라엘의 이란 공격으로 시작된 전쟁이 발발 3주가 넘었음에도 그치기는커녕 오히려 갈등이 격화되는 가운데 충청북도에서도 전쟁 중지와 파병 반대를 외치는 목소리가 나왔다.23일 아침 출근길, 침략전쟁과 파병에 반대하는 충북지역 노동·인권·사회단체 23개 단체들은 청주와 영동, 음성 등 지역 곳곳에서 '미국과 이스라엘은 침략 전쟁 중단하라", "이재명 정부는 파병요구 거부하라"라는 문구의 피켓을 들고 거리에서 선전전을 펼치는 캠페인을 벌였다.이들은 앞서 지난 20일 공동성명을 통해 "현재 중동은 이스라엘 정부의 팔레스타인 침략과 대량학살과 이를 비호하는 미국 정부의 패권주의에 이어 이란에 대한 무차별 공습까지 비극적인 상황이 지속되고 있다"며 미국과 이스라엘 정부가 시작한 이번 전쟁을 "제국주의 침략이며, 전 세계 평화를 깨뜨리고 엄청난 인명피해와 고통을 안겨다 주는 재난일 뿐"이라고 규탄했다.성명은 "이런 침략과 학살 전쟁에 트럼프는 호르무즈 해협에 한국을 포함 5개 국가에 군함을 보내라며 동참을 강요하고 있다. 이런 강요를 이기지 못하고 파병을 하는 것은 더 많은 인명피해와 고통을 가져다주는 범죄에 동참하는 것"이라면서 파병을 강하게 반대하고 나섰다.또한 "한국 사회는 국제사회 일원으로서 평화를 지킬 의무가 있다"며 "이를 위해서는 지금 당장 중동에서 벌어지는 침략전쟁과 대량학살 중단을 촉구하는 세계 평화 시민들의 목소리에 동참하는 것"이라고 한국 정부에게 파병이 아닌 평화를 수호할 것을 주문했다.이어 "우리는 이재명 정부에 미국 파병 요구를 거부할 것을 강력하게 요구한다. 동시에 미국과 이스라엘 정부의 침략전쟁을 강력히 규탄하며 즉각적이고 무조건적인 중단을 촉구한다"며 "우리는 우리 공동체의 평화로운 일상을 지키기 위해, 그리고 고통받는 팔레스타인과 이란을 비롯한 중동지역 민중과 연대하기 위해, 평화를 향한 행동에 나서겠다"고 강조했다.충북 지역 시민사회에 이번 캠페인을 제안한 삶과노동을잇는배움터 이짓의 선지현 대표는 기자에게 "서울에서는 이미 많은 단체가 침략 전쟁에 반대하며 한국 정부가 전쟁 범죄에 동참해서는 안 된다는 목소리를 높이고 있다"며 "이러한 흐름이 지역에서도 함께 이야기되어야 한다고 생각했다"고 제안 배경을 밝혔다.선 대표는 전쟁이 가져오는 구체적인 삶의 위협에 대해 "전쟁은 유가를 비롯해 우리 일상에 직접적인 불안과 경제적 부담을 전가한다"며 "대중교통 인프라가 충분치 못한 지역의 경우에는 그 타격이 수도권보다 더욱 크다"고 했다.이어 "지역민들은 평소에도 삶의 터전을 쉽게 파괴당하거나 수탈당하는 경험을 하는데, 이는 본질적인 면에서 군사적 침략과 닮아 있다"면서 "전쟁이 우리 삶에 미치는 직접적인 영향도 크지만, 무엇보다 세계 민중 연대의 관점에서 전쟁의 고통을 멈추기 위한 노력이 반드시 필요하다"고 강조했다.