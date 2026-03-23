김병주 "트럼프 최후통첩은 상륙 작전 대의명분 축적용"

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "48시간이라는 시한을 둔 것은 지상군 투입을 위한 대의명분을 쌓는 과정이다"라고 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 48시간 내 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 최후통첩을 보낸 가운데, 한미연합사령부 부사령관을 지낸 더불어민주당 김병주 의원은 이번 주가 전쟁의 향방을 가를 결정적 분수령이 될 것이라고 진단했다.김 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "48시간이라는 시한을 둔 것은 지상군 투입을 위한 대의명분을 쌓는 과정이다"라며 "단순히 발전소를 파괴하는 것에 그치지 않고 호르무즈 해협의 핵심 섬인 케슘섬과 하르그섬을 장악하려는 상륙 작전이 임박했을 가능성이 크다"고 내다봤다.그는 특히 "하르그섬이 이란 원유 수출의 90%를 담당하는 '경제적 목줄'이고, 케슘섬은 담수화 시설이 밀집한 '생존의 요충지'다"라고 설명했다. 미국이 이 섬들을 장악할 경우 이란과의 협상에서 절대적 우위를 점할 수 있다는 것.이란 역시 호르무즈 해협 봉쇄와 핵시설 , 군사기지 공격 카드로 맞불을 놓고 있다. 특히 최근 사거리 4,000km에 달하는 미사일을 발사한 것에 대해 김 의원은 "전쟁의 지리적 범위를 확대해 국제 여론을 미국에 불리하게 만들려는 지렛대 전략"이라고 평가했다.그러면서 "이로 인해 미군 기지가 있는 유럽 국가들까지 실질적인 위협을 느끼게 되었고, 이는 세계 경제와 안보에 심각한 불안 요인으로 작용하고 있다"고 덧붙였다.국내 정치권 일각에서 나오는 파병론에 대해 김 의원은 강한 우려를 표했다. 그는 "일부 의원들이 한미 동맹만 강조하며 파병을 주장하지만, 이는 국익 차원에서 바람직하지 않다"고 지적한 뒤, 정부가 22개국 공동성명에 참여하며 미국의 체면을 세워주면서도 실질적인 파병에는 거리를 두는 '신중한 행보'를 보이고 있는 것을 긍정적으로 평가했다.아울러 그는 "만약 종전 이후 다국적군 참여 요구가 오더라도, 자국 상선 보호 차원의 제한적 역할에 그쳐야 한다"고 강조했다.김 의원은 최근 다녀온 대구의 민심 변화에 대해서도 언급했다. 그는 "이재명 정부의 민생 외교 성과로 인해 대구에서도 지지율이 오르고 있다"며 김부겸 전 국무총리의 등판 가능성과 함께 대구시장 선거에서의 승산이 높아졌다고 전했다. 또한 이번 6.3 지방선거를 "국민의힘의 내란 옹호 행태에 대한 국민적 심판의 장"으로 규정하며 당원과 시민들의 결집을 호소했다.