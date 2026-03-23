"김어준 구하기는 전당대회 빌드업" 김진애 "이젠 눈에 다 보여! 정공법으로 대적할 수밖에"

큰사진보기 ▲김진애 국가건축정책위원장은 23일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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검찰개혁 법안 통과 과정 비판... 특정 스피커 중심의 '팬덤 정치'가 민주주의 위협유시민·김어준 등 유력 인사 겨냥 "사람을 분류하고 갈라치는 야만적 행태"김진애 국가건축정책위원장이 최근 정치권의 흐름과 뉴미디어 플랫폼의 행태를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 김 위원장은 23일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟> 출연해 현재의 정치 상황을 '슬픔과 실망을 넘어선 분노의 단계'라고 진단하며 지식인과 정치인들의 각성을 촉구했다.김 위원장은 최근 국회를 통과한 공소청·중수청 설치 법안에 대해 "대통령이 하드캐리해서 온 결과"라고 평가하면서도, 과정상의 불순함을 지적했다. 그는 의원총회를 여섯 번이나 거치고 당정 협의안까지 만든 상태에서 마지막 순간에 선명성을 강조하며 발목을 잡는 행위는 "본인들의 세력을 구축하기 위한 빌드업"에 불과하다고 꼬집었다. 특히 이를 8월 전당대회를 앞둔 세력 과시용으로 규정하며 "검찰개혁이라는 고리를 자기 이익을 위해 이용하는 것"이라고 비판했다.가장 날 선 비판은 유시민 작가를 향했다. 최근 유 작가가 방송에서 언급한 이른바 '사람 분류법'에 대해 김 위원장은 "구역질이 날 정도의 충격"이라며 강한 거부감을 드러냈다. 그는 이를 19세기 우생학에 비유하며, 지식인이라는 사람이 인간을 특정 기준 (A, B, C 등) 분류해 적과 아군으로 나누는 것은 "사회를 차별과 갈등의 소지로 만드는 야만적인 짓"이라고 일갈했다. 이어 "민주 사회의 기본은 다양성인데, 나를 믿지 않으면 적으로 돌리는 종교적 행태를 보이고 있다"며 절망감을 표했다.김 위원장은 <김어준의 뉴스공장>과 <매불쇼> 등 거대 뉴미디어 플랫폼이 공론장의 역할을 넘어 '특정 인물 추앙'의 장이 되었다고 진단했다. <뉴스공장>은 특정 생각을 강요해 시청자를 노예화하고, <매불쇼>는 희화화와 조롱으로 대중을 마취시키고 있다는 분석이다. 그는 드라마 <나의 해방일지> 속 '추앙'은 인간성 회복을 위한 것이지만, 정치적·지식적 영역에서의 맹목적 추앙은 "생각의 주인임을 포기하는 행위"라고 경고했다.김 위원장은 "제발 좀 서로 친해지지 말자"는 이례적인 제안을 내놓았다. 여기서 '친해진다'는 것은 서로의 이익을 공유하는 카르텔을 의미한다. 방송사는 조회수를 챙기고, 출연자는 팬덤을 얻거나 책을 파는 식의 '이익 공유'가 건강한 비판 정신을 마비시킨다는 것이다. 그는 "방송의 기능은 세상을 여러 각도로 보게 하는 데 있다"며 특정 스피커의 말만 주입받는 '혹세무민'에서 벗어나 스스로 생각의 주인이 되어야 한다고 강조했다.이 밖에도 김 위원장은 더불어민주당 서울시장 경선 후보들을 향해 "네거티브를 두려워 말고 명확한 정책 비전으로 검증받아야 한다"고 조언했으며, 부동산 정책과 관련해서는 "정책 결정 과정에서 늘공(직업 공무원)들의 보이지 않는 이권 카르텔을 철저히 감시해야 한다"고 덧붙였다.마지막으로 그는 "노(No) 성역, 노(No) 숭배"를 외치며, 우리 사회가 야만의 시대에서 벗어나 전공법으로 현안을 대적해 나가야 한다고 역설하며 대담을 마무리했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.