뇌물 받고 감형? '재판 거래 의혹' 현직 판사, 구속 심사

큰사진보기 ▲뇌물수수 의혹 김 모 부장판사와 정 모 변호사, 영장실질심사고교선후배 사이인 판사와 변호사가 뇌물을 받고 감형을 해줬다는 재판거래 의혹으로 구속영장실심사를 받았다. 김 모 부장판사가 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 뇌물수수 의혹으로 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.(왼쪽) 정 모 변호사가 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 뇌물수수 의혹으로 영장실질심사를 받은 뒤 법정을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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뇌물 수수 혐의를 받는 김아무개 부장판사 구속영장실질심사가 시작됐다.서울중앙지방법원 김진만 영장전담 부장판사는 23일 오후 3시 319호 법정에서 특정범죄가중처벌법 위반(뇌물) 혐의를 받는 김아무개 부장판사 구속영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 진행하고 있다. 현직 판사가 구속심사를 받는 건 10년 만이다. 김 부장판사에게 뇌물을 준 혐의를 받는 정아무개 변호사는 앞서 오전 구속심사를 받았다.김 부장판사는 2023~2025년 전주지방법원에서 근무하면서, 고등학교 선후배 사이인 정변호사와 재판 거래를 한 혐의를 받는다. 이 사건을 수사하는 고위공직자범죄수사처는 김 부장판사가 20여 건의 정아무개 변호사 수임 사건 항소심 재판을 맡아 형을 깎아주고 그 대가로 현금, 아들 돌반지, 배우자 향수 등 370만 원 상당의 금품을 제공받았다고 의심하고 있다. 또한 정 변호사 건물 일부를 김 부장판사 배우자가 무상으로 사용했다는 의혹도 있다.지난 19일 공수처가 구속영장을 청구한 뒤, 김 부장판사와 공수처 사이에 수사 적법성을 둘러싼 공방이 벌어진 바 있다.20일 김 부장판사 변호인 민병관 변호사는 "공수처가 그 동안 무리하고 탈법적인 수사를 진행하다가, 증거를 왜곡해 무리하게 구성한 혐의사실로 구속영장을 청구한 것에 대해 깊은 유감을 표한다"라고 주장했다. "영장실질심사 과정에 성실히 임하면서 재판부에 필요한 사항들을 소상히 설명드리겠다"고도 했다.그 직후 공수처는 "이번 수사는 법과 절차에 따라 적법하게 진행됐음을 분명히 밝힌다"면서 "피의자 측에서 주장하는 '탈법적 수사' 또는 '증거 왜곡' 과 같은 내용은 혐의와 관련된 것이 아닌 수사 정당성을 문제삼은 것으로 사건의 본질을 흐리는 주장"이라고 반박했다.또한 "공수처가 확보한 증거와 관련 자료는 법원에 의해 여러차례에 걸쳐 발부받은 영장에 근거해 객관적이고 합법적인 방법으로 수집된 것이다. 특히 구속영장 청구는 단순한 의혹 제기가 아니라 충분한 증거에 기초해 범죄 혐의 소명, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 이루어진 것"이라고 설명했다.이어 "구속 전 피의자 심문 과정에서 관련 증거와 법리를 충실히 설명할 예정이며 법원의 판단을 통해 그 타당성이 확인될 것으로 기대한다"면서 "아울러 이번 수사는 법과 원칙에 따라 엄정하게 진행되고 있음을 다시 한번 밝힌다"라고 강조했다.김 부장판사와 정 변호사 구속영장 발부 여부는 이르면 오늘 늦은 밤 또는 늦으면 내일 새벽에 결정된다.