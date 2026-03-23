첫 통합방위회의 주재한 이 대통령 "자주국방이 중요한 핵심"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의를 주재하고 있다. 2026.3.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의를 주재하고 있다. 2026.3.23 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 취임 후 처음으로 중앙통합방위회의를 주재하면서 "자주국방이 가장 중요한 통합방위의 핵심"이라고 강조했다.중앙통합방위회의는 통합방위법에 따라 매년 국가방위요소별 주요 직위자들이 모여 통합방위 태세를 평가하고 발전 방안을 논의하는 자리다.이 대통령은 이 자리에서 "국민 모두가 느끼시는 것처럼 지금 국제 정세가 매우 복잡하고 유동적이다. 이런 때일수록 국가 단위의 통합방위 체제가 어느 때보다 중요하다"면서 이를 강조했다.미국·이스라엘-이란 전쟁으로 주한미군 방공자산 일부가 국외 반출된 상황 등을 감안한 것으로 보인다.이에 대해 이 대통령은 "국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 할 핵심"이라며 "어떤 상황에 처하더라도 누구의 도움도 받지 않고 우리 스스로를 지킬 수 있도록 해야 한다"고 했다.또 "외부의 어떤 지원도 없는 상태에서 우리 스스로를 지켜낼 수 있어야 한다. 그리고 우리는 얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다"고도 강조했다.이 대통령은 "(자주국방에 대한) 자신감을 확고하게 가져야 할 때"라며 대한민국은 국방비만 북한 GDP의 1.4배에 달하는 세계 5위권의 군사력 강국이자 세계 경제력 10위권의 경제 강국이고 방위산업 역시도 전 세계의 부러움을 사고 있다고 짚었다.그러면서 "모든 요소를 종합해서 스스로 자신감도 가지고, 어떤 조건 속에서도 우리 스스로를 지킬 수 있도록 체계를 정비하고 대비해야겠다"며 "국민주권정부는 통합방위역량과 태세를 획기적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 이 자리에서 "어떤 상황에서도 국민 안전과 평온한 일상을 지키고 국가 영속성을 보장하는 것이 바로 정부의 존재 이유이자 우리 공직자에게 주어진 가장 중요한 핵심적인 책무"라며 민·관·군·경·소방 등의 유기적인 협력도 당부했다.이에 대해 이 대통령은 "안보를 위한 통합방위의 본질은 국가의 모든 방위역량을 효과적으로 사용해서 국가와 국민을 지켜내는 것"이라며 "오늘날의 국제 안보 정세는 군사적 위협뿐만 아니라 사이버 공격, 테러, 기후위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황"이라고 지적했다.이어 "민·관·군·경·소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다"며 "각각의 주체들이 전문성과 실력을 기르는 것도 중요하지만 서로 유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다"고 당부했다.