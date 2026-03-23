(주)스카이텍 '수상태양광 자동진단 시스템', 조달청과 조달 계약

큰사진보기 ▲대전기업 (주)스카이텍이 충남 서산 대호호 수상태양광 발전단지에 '수상태양광 자동진단 시스템'을 구축하는 조달청 우수조달 계약을 체결했다. ⓒ 스카이텍 관련사진보기

AD

대전 테크노파크에 입주해 있는 드론·AI 기반 태양광 발전설비 진단 전문기업 ㈜스카이텍(대표 박희민)이 충남 서산 대호호 수상태양광 발전단지에 '수상태양광 자동진단 시스템'을 구축하는 조달청 우수조달 계약을 체결했다. 최종 납품 완료 예정일은 오는 6월 4일이다.대전기업 스카이텍은 드론과 AI 기술을 활용해 전력·에너지 설비를 점검하고 솔루션을 제공하는 업체다. 그동안 한국동서발전과의 협업을 통해 태양광 모듈 점검 자동화 시스템을 구축하고, 한국중부발전과 '드론을 활용한 스마트 저탄장 관리 시스템'을 공동 개발해 2020년 동반성장 우수사례 경진대회 대상을 수상하기도 했다.이번 조달청과의 우수조달 계약은 스카이텍이 보유한 태양광 패널 진단 관련 특허 기반 기술이 적용된다. 해당 기술은 자율비행 드론으로 취득한 GPS 좌표 연계 열화상 이미지와 영상 이미지를 인공지능(AI)으로 분석해 태양광 패널의 건전성을 진단하고, 이상이 발생한 패널의 이상 유형과 위치 정보를 자동으로 제공하는 기술로, 이를 서산시 대산읍에 위치한 '대호호 수상태양광 발전소'에 적용키로 한 것.대호호는 바다를 막아 만든 거대한 호수로, 한국동서발전은 한국농어촌공사와 협업해 지난 2024년 12월 '대호호 수상태양광 발전소'를 준공, 현재 운영 중이다.이 발전소에 설치된 태양광 패널의 면적은 약 119만㎡, 축구장 약 160개 넓이에 이른다. 이 태양광 패널의 설비용량은 98MW로, 연간 약 1억3000만kWh의 전력을 생산할 수 있다. 이는 약 3만8000가구가 사용할 수 있는 용량으로 국내 최대 규모의 수상태양광 발전소다.특히 이번 스카이텍의 조달 계약은 스카이텍이 특허를 취득한 '태양광 발전단지의 설계도면을 이용한 자동진단시스템'을 적용하는데, 이러한 태양광 모듈 한 장 단위의 분석기술 적용은 국내 최초다.수상태양광 발전단지는 육상 설비에 비해 접근성이 낮고 점검 여건이 까다로워, 신속하고 정밀한 자동진단 체계의 중요성이 크다. 스카이텍은 이번 구축 사업을 통해 발전설비 점검의 효율성과 정확성을 높이고, 유지관리 체계의 디지털 전환을 지원한다는 계획이다.스카이텍 관계자는 "이번 계약은 당사가 확보해 온 태양광 패널 자동진단 기술이 실제 수상태양광 현장에 적용된다는 점에서 의미가 크다"며 "드론, AI 영상분석, GIS 기반 위치정보 기술을 융합한 자동진단 시스템을 안정적으로 구축해 발전설비 운영 효율 향상과 유지관리 고도화에 기여하겠다"고 말했다.한편, 스카이텍은 그동안 태양광 진단 분야에서 기술 경쟁력을 지속적으로 확보해 왔으며, 이번 사업을 계기로 공공 조달시장과 신재생에너지 유지관리 시장에서 사업 확대를 추진할 방침이다.