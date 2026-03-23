화성시 문화자치 5년, 구조적 한계 넘어 새 전환점 맞다

큰사진보기 ▲2025년 11월 열린 화성특례시 문화자치 참여시민협의회 워크숍 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 미술작가입니다.

2021년 전국 최초로 경기도와 화성시는 각각 문화자치 기본조례를 제정했다. 이어 2022년에는 화성시 예술가와 문화시민들이 모여 '화성시 문화자치 참여 시민협의체'가 구성됐다. 이 협의체는 공연·전시, 예술지원(장애예술), 생활예술, 예술교육, 청년 등 5개 분과로 나뉘어 각 20명씩 총 100명의 문화시민이 참여하고 있다. 이들은 문화자치 도시 조성을 위해 지역 문화 의제를 발굴하고 논의해왔다.처음에는 문화자치에 대한 이해가 부족한 상태에서 시작됐지만, 활동은 어느덧 5년째를 맞았다. 특히 지난해에는 분기별 분과회의와 임시회의, 워크숍, 간담회, 설명회 등을 포함해 총 46차례 회의가 진행되는 등 활발한 논의가 이어졌다.각 분과에는 음악, 미술, 문학 등 전문예술인을 비롯해 문화기획자, 교육자, 도서관 사서 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하고 있다. 이들은 지역에서 예술 활동을 하는 데 필요한 조건과 도시 문화 활성화를 위한 방안, 문화자치 실현을 위한 과제 등을 중심으로 다양한 의견을 모아 의제를 발굴했다.내가 속한 예술지원(장애예술) 분과에서는 시립미술관이나 예술의전당 건립 이전에 고려해야 할 사항과 예술 정책의 개선 과제, 지역 예술인 발굴 및 예술 생태계의 구조적 유지·발전 방안 등을 집중적으로 논의했다. 참여 위원들은 각자의 예술 활동 경험을 바탕으로 구체적인 의견을 제시했다. 이렇게 도출된 분과별 의견은 문화거버넌스 협의회를 통해 공유되고 조정 과정을 거친다.작년 한 해의 활동을 정리해 보면 도서관 이전에 따른 동탄복합문화센터 공간 개선 방안과 공공예술 거점에 대한 예술인과 시민의 요구를 정리해 전달했다. 이와 함께 화성 지역 유휴공간 활성화와 서부지역 문화생태계 조성에 관한 논의도 이어졌다.또한 지역 문화예술인 간 교류를 위한 워크숍과 시민 참여형 행사인 '2025 문화자치 페스타(잇다·피우다·나누다)'도 개최됐다.무엇보다 고무적인 부분은 문화예술교육 컨설팅을 시행해 문화예술교육에 관한 발전방안을 조사하고 발굴한 결과로 올해 새로운 교육지원 정책이 시행되고 있는 점이다.우리 자신도 알아가며 시작한 '문화자치'를 '실현'하기 위해 참여 시민협의체 100명의 위원은 성의있게 개인 시간을 쪼개어내고 깊이 있는 생각과 전문가로서의 고견을 나누어 온 지 5년째다. 모두 일종의 봉사정신으로 혹은 적극적인 문화 리더로서의 역할을 해주는 고마운 분들이다.하지만 5년 동안 시민협의체로 활동하며 어려움도 있었다. 우리가 발굴한 문화예술 정책 제안이 실현되기에는 구조적 한계가 존재했다. 위원장들이 정책제안서를 들고 시를 여러 차례 방문해 의견을 피력했지만, 실제 실행으로 이어지기가 어려웠다.무엇보다 정책위원회가 없었고, 행정력과 재원 부족 역시 실현의 어려움이 있이었다. 문화 현장에서 실질적으로 필요한 정책을 발굴하자는 취지로 모였던 만큼, 정책을 제안한 시민위원들은 그것이 언제 실현될 수 있는지 궁금해했다. 그러나 번번이 가시적인 결과가 나오지 않으면서 실망했고, 우리 논의의 결과를 실현할 수 없다면 이 활동이 과연 의미가 있는 일인지에 대한 의구심도 생겨났다.그 사이 화성시는 인구 100만이 넘어 화성 특례 시로 승격되었고 올해부터는 4개의 구체제로 개편되었다. 그에 맞추어 시 담당자와 화성시연구원, 문화예술계 전문가들이 모여 문화자치 추진을 실현 가능성 있도록 하는 논의를 해왔다고 한다.사업에 제한되어있는 한계를 딛고 문화의 진흥, 문화권 보장을 할 수 있는 원리로 바꾸기 위한 모색으로 시민협의체 운영을 구별 통합체제(필요시 분과 구성)로 한다고 들었다.시민협의체를 분과 통합 거버넌스 협의회로 하여 구별 통합체제로 한다는 것이다. 문화자치 추진에 있어 발굴, 조정, 공론, 심의의 단계를 줄이고 정책을 만들 때 시민협 의견 제안이 제도적 한계에 부딪히는 일이 없게 하도록 조례도 개정한다고 한다. 구별로 분과 통합 거버넌스 협의회로 하면 각 동네의 특성에 맞는 문화자치가 더욱 적합할 것이라고 설명한다.참여시민협의체는 이런 문화자치 실행 구조의 전환기를 맞아 올해에도 해야 할 일이 많을 듯하다. 문화자치의 추진체계를 문화예술인들이 먼저 이해하고 화성의 문화와 예술을 선도하기 위한 의견과 논의가 필요하기 때문이다.우리에게 적합한 제도가 마련되어야 우리 지역에 잘 맞는 문화와 예술이 생산되고 그 생산된 문화예술이 스스로 자라나고 커지는 문화자치의 기틀이 되는 일이므로 우리가 관심을 가지고 참여해야 한다.지금까지 참여 시민협의체 위원들의 노력은 '문화자치'를 위한 것이다. 그 노력이 헛되지 않도록 그리고 예술인의 한 사람으로도 화성의 문화 예술 생태계가 활기차게 자생하고 단단해지기를 바란다.