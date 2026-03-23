대전시, 문평동 공장 화재 피해 시민 '찾아가는 심리지원'

큰사진보기 ▲대전시는 23일 부터 대덕구 문평동 공장 화재와 관련해 심리적 충격을 겪는 시민과 피해자를 지원하기 위한 '찾아가는 심리지원 서비스'를 제공한다고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 대덕구 자동차 부품공장 화재와 관련해 심리적 충격을 겪는 시민과 피해자를 지원하기 위해 23일부터 '찾아가는 심리지원 서비스'인 '마음톡톡버스'를 운영한다고 23일 밝혔다.대전시는 이번 서비스가 화재로 인한 불안, 스트레스 등 심리적 어려움을 겪는 시민과 피해자를 대상으로 전문 상담을 제공하고 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다고 밝혔다. 운영에는 대전광역정신건강복지센터와 대덕구정신건강복지센터가 함께 참여한다.'마음톡톡버스'는 3월 23일부터 27일까지 5일간 대덕구보건소 앞에서 운영되며, 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 현장에는 정신건강 전문가와 상담 요원이 참여해 심리상담, 스트레스 측정, 트라우마 반응 안내 등 맞춤형 상담을 제공한다. 상담 결과에 따라 추가 치료가 필요하다고 판단될 경우 전문 기관과 연계해 지원할 예정이다.최동규 대전시 체육건강국장은 "갑작스러운 화재로 심리적 어려움을 겪는 시민과 피해자들이 빠르게 일상으로 회복할 수 있도록 유관기관과 협력해 지속적인 심리지원을 제공하겠다"며 "심리적 도움이 필요한 시민 누구나 무료로 이용할 수 있고, 별도의 예약 없이 현장을 방문하면 서비스를 받을 수 있다"고 밝혔다.대전시는 이번 현장 서비스와 별개로, 보건복지부 산하 충청권트라우마센터와 대한적십자사 재난심리회복지원센터가 20일부터 유가족과 재난 피해자를 대상으로 심리지원을 이어오고 있다고 설명했다. 앞으로는 고용노동부 산하 직업트라우마센터, 5개 자치구 기초정신건강복지센터 등과 협력해 지원 대상을 확대하고, 체계적인 심리치료를 통해 피해자들의 일상 회복을 돕겠다는 계획이다.한편, 24시간 전화상담은 정신건강위기상담전화(1577-0199)를 통해 이용할 수 있다.