유은혜·안민석 경기도 교육감 예비후보 공약 대결 치열

큰사진보기 ▲안민석 경기도 교육감 예비후보 ⓒ 안민석예비후보 관련사진보기

큰사진보기 ▲유은혜 경기도 교육감 예비후보 ⓒ 유은혜예비후보 관련사진보기

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유은혜·안민석 경기도 교육감 유력 예비후보 공약 대결이 치열하다. 두 후보는 최근 매주 월요일 오전 경기도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 공약을 발표하고 있다.유 후보는 23일 "아이의 배움은 교실을 넘어 마을과 세계로 확장될 때 완성된다"며 "부모, 학교, 지역사회가 함께 아이를 키우는 교육 생태계를 구축하겠다"라고 밝혔다. 이어'마을의 힘'을 기반으로 한 경기형 교육 혁신 구상을 발표했다.학교와 도서관, 복지관, 주민센터, 청소년시설, 마을돌봄기관을 하나의 네트워크로 촘촘히 연결, 아이들이 집 가까운 곳에서 돌봄·학습·놀이·상담을 이어갈 수 있도록 통합 운영체계를 마련하는 게 이 공약의 핵심이다.유 후보는 이 같은 내용을 설명하며"동네 단위에서 아이의 배움과 돌봄을 완결하는 '10분 동네 배움망'을 구축하겠다"는 포부를 전했다.또한 이 공약에는 등굣길 안전을 교문 앞이 아닌 생활 전체로 확장해 학생·학부모·주민이 참여하는 위험 요소 상시 점검 시스템 구축하고 교육지원청·지자체·경찰 협력 정례 안전협의체도 운영하겠다는 계획도 포함됐다. 등하교·방과후·마을 이동까지 포함한 생활동선 통합 안전관리를 추진할 계획이라고 한다.안민석 예비후보는 교직 수당 인상 추진 등의 내용이 포함된 교사 존중 공약을 발표했다.안 후보는 "선생님들께서 힘을 낼 수 있도록 제도 개선과 예산 지원으로 뒷받침하고, 교육정치가로서의 능력을 발휘하여 경기교육의 대전환을 이루겠다"라는 포부를 전하며 구체적인 공약 내용을 설명했다.안 후보는 "26년째 25만 원으로 동결된 교직수당을 40만 원으로 인상하도록 추진한다"며 "이주 배경 학생 지도, 통합학급 운영, 학교폭력 및 학부모 민원 대응 등 확대된 업무에 따라 수당을 현실화하기 위해 정부 부처와 협의할 계획"이라고 전했다. "보건·사서·상담·영양·특수교사 등의 교원 처우 또한 수당 체계 개편 논의에 포함한다"고 덧붙였다.이와 함께 악성 민원에 대한 교원 보호를 위해 교육청에 민원 대응 전담 체계를 구축해 반복적·악성 민원에 교육청이 직접 대응한다는 내용도 교서 존중 방안에 포함됐다. 학교에도 민원 대응팀을 별도로 두어 교원이 과도한 민원이나 법적 분쟁에 직접 노출되는 일을 막겠다는 계획도 있다. 교권보호위원회에 교사 참여율을 20~50%로 보장하여 현장 대표성을 강화하고, '아동복지법' 중 '정서적 아동학대' 범위를 명확히 규정해 교사의 교육활동 위축을 막겠다는 내용도 있다.