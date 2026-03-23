"지연된 정의는 정의가 아니다"... 송활섭 강제추행 항소심 '즉각 단죄' 촉구

큰사진보기 ▲강제추행 혐의로 1심에서 징역형(집행유예)을 선고 받은 송활섭 대전시의원에 대한 징계안을 부결시킨 대전시의회에 대해 대전지역 시민사회단체들이 지난 해 8월 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 '전원 사퇴하라'고 촉구했다. (자료사진) ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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송활섭 대전시의원의 강제추행 사건 항소심 재판이 4월 22일 열릴 예정인 가운데, 대전지역 여성·시민사회단체와 정당들이 "지연된 정의는 정의가 아니다"며 재판부의 신속한 심리와 엄정한 판단을 촉구하고 나섰다.대전여성단체연합과 대전시민사회단체연대회의, 대전여성폭력방지상담소·시설협의회, 대전녹색당, 더불어민주당 대전시당, 조국혁신당 대전시당, 정의당 대전시당, 진보당 대전시당은 23일 공동 입장문을 내고 "1심 선고 이후 무려 9개월 12일이 지나서야 항소심 재판이 열린다"며 "늦어도 너무 늦었다"고 밝혔다.이들 단체·정당은 성명에서 재판 지연이 갖는 사회적 의미를 '공직 윤리'와 '사법 정의'의 문제로 짚었다. 특히 6월 3일 지방선거를 앞둔 시점에서 사건이 장기간 매듭지어지지 않는 현실 자체가 시민의 불신과 사회적 비용을 키운다고 주장했다.이들은 "정의는 적시에 실현될 때 비로소 의미를 가진다"며 "사법부마저 9개월이 넘는 시간 동안 심판을 미룬 것은, 결과적으로 범죄 혐의를 받는 공직자에게 면죄부를 주고 의정 활동을 방조한 것과 다름없다"고 비판했다.또한 "무엇보다 이런 재판 지연은 피해자에게 또 다른 고통이 된다"며 "재판이 길어질수록 피해자는 사건이 끝나지 않은 시간 속에 머물러야 하고, 책임이 명확히 가려지지 않은 상태가 지속되는 것 자체가 피해 회복을 가로막는 결정적 요인"이라고 강조했다.이들은 1심에서 강제추행 혐의에 대해 유죄 판단이 있었음에도, 피고인이 지역 행사 등에 모습을 드러내는 등 '무책임한 행태'를 보였다고 비판했다. 이들은 "9개월 12일의 시간은 결코 가볍지 않다. 그 시간 동안 피해자는 고통 속에 머물러야 했고, 시민의 신뢰는 흔들렸다"고 주장했다.이어 "이번 선고는 한 개인의 심판을 넘어, 무너진 공직 윤리와 사법 정의를 세울 시험대가 될 것"이라며 "이제 사법부는 그 무거운 책임에 응답해야 한다"고 촉구했다.이들은 항소심 재판부와 사법부를 향해 ▲지연 없는 신속한 재판 진행 ▲선출직 공직자 사건에 걸맞은 엄정하고 책임 있는 판단 ▲피해자의 권리와 회복을 최우선으로 고려한 공정한 재판 보장을 요구했다.이들은 "늦어진 정의를 바로 세우는 일, 그것이 지금 항소심 재판부가 감당해야 할 시대적 책무"라며 "지연된 정의는 정의가 아니다. 사법부는 더 이상의 지연 없이 신속하게 심리하고, 책임 있는 판단으로 응답하라"고 밝혔다.한편, 송활섭 의원은 지난 2024년 2월 국민의힘 대덕구 국회의원 후보자 선거캠프에서 일하던 30대 여성을 반복적으로 강제추행한 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰의 공소장에 따르면, 송 의원은 대덕구의 한 건물 엘리베이터 앞에서 피해자 A씨의 신체를 부적절하게 접촉하여 추행하고, 다른 날 저녁 식사를 하러 가는 길에서도 신체 부위를 치고, 손을 잡는 등의 부적절한 신체접촉을 수차례 반복한 혐의를 받고 있다.이에 대해 송 의원은 '가볍게 손을 올린 것이다', '기억이 나지 않는다', '추행의 목적이 없었다'는 등의 진술로 혐의를 부인했지만, 법원은 지난 해 7월 10일 열린 1심 재판에서 송 의원에게 징역 6개월에 집행유예 1년과 성폭력 예방 강의 40시간 수강 명령을 선고했다.