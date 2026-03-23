"전기 아닌 사람이 먼저, 용인반도체 산단 재검토하라"

큰사진보기 ▲충남 도민들이 23일 충남도청 앞에서 집회을 열고 송전선로 피해 대책과 용인반도체 산단 재검토 등을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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▲송전선로 반대 충남도청 앞 집회 충남 금산, 공주, 홍성, 예산, 당진 등에서 모인 도민들은 23일 충남도청 북문 앞에서 집회를 열고 ‘사람이 먼저인가 전기가 먼저인가’, ‘전기 생산지역으로 기업을 이전하라’ 등의 구호를 외쳤다. 이재환 관련영상보기

충남도민들이 도청 앞에서 집회를 열고 "용인 반도체 국가산단을 재검토하고 충남의 송전선로 피해를 최소화할 것"을 요구했다.충남 금산, 공주, 홍성, 예산, 당진 등에서 모인 도민들은 23일 충남도청 북문 앞에서 집회를 열고 '사람이 먼저인가 전기가 먼저인가', '전기 생산지역으로 기업을 이전하라' 등의 구호를 외쳤다. 이들은 현수막을 통해서도 '충남은 수도권의 식민지가 아니다'라고 주장했다.한국전력은 최근 수도권으로의 전력 공급을 위해 송전선로 건설을 추진 중이다. 전북 새만금- 신서산 송전선로의 경우, 충남에서는 15개 시군구 중에서 13개 시군이 송전선로 건설 후보지로 거론되고 있다. 최소 충남 7개 시군에 345kV 초고압 송전선로 및 송전탑이 설치될 것으로 예상되고 있다.충남도민들은 추가 송전 선로 건설 소식에 불만을 토로하고 있다. 한 집회 참가자는 "용인반도체 산단을 위한 전기 공급을 위해선 2만 개 정도의 송전탑이 필요하다는 얘기가 있다"라며 "지금도 충남에는 송전선로가 곳곳에 그물처럼 촘촘하게 설치되어 있다. 수도권 기업의 전기 공급을 위해 더 이상 우리 도민들이 희생당할 수 없다"고 주장했다.또다른 집회 참가자는 "우리의 요구는 용인 반도체 산업단지를 재검토하고 지산지소(지역에서 만든 것을 지역에서 소비하는 것)로 국가 균형발전을 실천해야 한다는 것"이라며 "송전선로가 지나가는 마을 주민들의 피해를 막기 위해 도지사와 공무원들이 적극적으로 나서야 한다"고 주장했다.황성렬 충남송전탑백지화 대책위원회 상임위원장은 "역사시간에 배운 일제 강점기가 생각난다. 우리 국민들은 쫄쫄 굶고 있는데 쌀을 수탈하기 위해 국민들의 의견도 묻지 않고 쌀을 빼앗아 갔다. 지금도 마찬가지이다"라며 "미래의 먹거리인 에너지를 주민들의 의견도 묻지 않고 더 잘사는 곳으로 가져가겠다는 것이다. 주민들은 에너지 정책에 의견을 낼 수도 없고 결정할 수도 없다. 이게 바로 에너지 식민지가 아니면 무엇이겠나"라고 반문했다.이어 "(송전선로 건설에 대한) 해법은 단 하나이다. 용인반도체 산업단지는 물공급과 전기 공급 문제에 대한 대책도 세우지 않고 추진 중이다. 에너지가 풍부한 충남으로 산업단지를 이전해야 한다"고 강조했다.이날 집회는 김소희(국민의힘) 국회의원 주관으로 충남도서관 대강당에서 열린 '국가 균형발전을 위한 전력망 구축'을 위한 토론회를 앞두고 열렸다. 이날 토론에는 김태흠 충남지사, 이성학 한국전력공사 계통정책기획실장, 하승수 공익법률센터 농본 대표변호사 등이 참여했다.