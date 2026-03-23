제4대 세종시의회 4년 대장정 마무리... 역대급 성과 이면 협치·윤리 과제 남겨

큰사진보기 ▲2022년 7월 출범한 제4대 세종시의회가 23일 제104회 임시회 폐회식을 끝으로 4년간의 공식 회기를 모두 마무리했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 제104회 임시회에서 폐회사를 하고 있는 임채성 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

2022년 7월 출범한 제4대 세종시의회가 23일 제104회 임시회 폐회식을 끝으로 4년간의 공식 회기를 모두 마무리하며 '행정수도 세종 완성'을 향한 여정에 한 획을 그었다.임채성 의장은 이날 폐회사에서 "지난 시간 동안 우리 의회는 '행정수도 완성'이라는 시대적 과제와 세종시 탄생의 목적을 실현하기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "행정수도 완성을 향한 발걸음이 이제는 단순한 선언을 넘어 구체적인 현실로 다가오게 된 데에는 시민의 염원과 적극적인 참여, 그리고 의회와 집행부의 공동 노력이 있었다"고 소회를 밝혔다.이번 제4대 의회는 출범 초기 초선 의원이 대다수(20명 중 17명)였음에도 불구하고 역대 어느 기수보다 역동적인 성과를 남겼다. 의회는 임기 동안 1090여 건의 조례 제·개정, 303회의 5분 자유발언, 17회의 시정 및 교육행정 질문, 25회의 긴급현안질문, 50건의 결의안 및 건의문을 통해 시정 전반에 걸친 정책 제안을 이어왔다.특히 국회 세종의사당 건립과 대통령 세종집무실 설치가 구체화되는 과정에서 의회 차원의 강력한 목소리를 지속적으로 내며 행정수도의 기틀을 공고히 다진 점은 대표적인 성과로 꼽힌다.아울러 장애인과 비장애인이 함께하는 정책, 교육활동 보호 기반 강화, 안전한 도시환경 조성 등 시민 삶과 밀접한 분야에서도 제도적 기반을 확충하며 '생활 밀착형 의회'로서의 역할을 수행했다는 평가다.다만 성과 이면에는 '여소야대' 구도 속에서 드러난 집행부와의 극한 대립이라는 한계도 남겼다. 최민호 시장의 핵심 사업인 정원도시박람회와 빛 축제 예산을 둘러싸고 단식과 삭발까지 이어진 갈등은 지방자치 협치의 실종이라는 비판을 낳았다.임 의장은 폐회사에서 "갈등 또한 더 나은 대안을 찾기 위한 민주적 과정"이라고 평가했지만, 시정 운영의 효율성과 협치 측면에서는 아쉬움이 남는 대목으로 지적된다.또한 전직 의장의 성추행 혐의로 인한 실형 선고와 사퇴 처리 과정, 일부 의원의 욕설 파문 등은 의회의 도덕적 권위를 훼손한 뼈아픈 오점으로 남았다.결국 제4대 세종시의회는 입법 성과와 정책 확장이라는 '양적 성장'을 이뤘지만, 갈등 관리와 협치 모델 구축, 시민 눈높이에 맞는 의원들의 윤리 의식 제고라는 과제를 남긴 채 막을 내리게 됐다.임채성 의장은 이날 집행부와 의회사무처 공직자들의 협력과 지원에 일일이 감사를 전한 뒤, "그동안 의회에 보내주신 시민들의 관심과 응원 덕분에 제4대 의회를 잘 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 시민의 지혜와 참여가 세종의 내일을 밝게 만들어 줄 것"이라고 감사의 뜻을 전했다.이제 공은 오는 7월 출범할 제5대 세종특별자치시의회로 넘어갔다. 제4대 의회가 닦아놓은 입법적 토대 위에서 향후 시정과 의회 간 관계 설정이 주요 과제로 떠오르는 가운데, 현직 시의원 다수가 6·3 지방선거 출마 의사를 밝히면서 지역 정가도 본격적인 선거 국면에 접어들 것으로 보인다.