뮤지컬 <안나 카레니나> 보기를 잘했다고 느낀 장면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲뮤지컬 <안나 카레니나 >포스터초등 친구들과 함께 관람한 안나 카레니나 공연 포스터 ⓒ 공연 홈페이지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

오래 이어져 온 초등학교 친구들 모임이 있다. 가끔 이 친구들을 만나면 무장해제가 되어 어린 시절로 돌아간다. 모임을 주선하는 친구들의 지혜도 더해져서 요즘은 혼자라면 갈 수 없는 문화 공연 관람도 한다. 이번 모임에서는 세종 문화회관에서 공연하는 뮤지컬 <안나 카레리나>를 보기로 했다. 뮤지컬 본 지가 10년도 넘은 것 같다. <위키드>를 친구랑 본 것이 마지막이었다. 설레는 마음으로 공연을 보러 갔다.집에서 완벽한 녹음으로 만든 CD를 듣는 것보다 직접 라이브 공연을 보는 것의 장점은 여러 가지가 있다. 연기자들의 열정적인 연기를 직접 볼 수 있고 성능 좋은 스피커로 무제한 음량의 음악을 들을 수 있다. 이 경험은 좋은 집에서 아무리 좋은 오디오로 들어도 비교가 되지 않는다.무엇보다 가장 큰 장점은 좋아하는 친구들과 함께 감동을 나누는 것이다. 연기자의 실수에 옆 친구의 얼굴을 보며 서로 안타까워 하기도 하고, 멋진 연기에는 함께 고개를 끄덕이며 감동을 나눌 수 있다.<안나 카레니나>는 소설이지만 영화, 발레, 뮤지컬 등으로 끊임없이 변주되며 살아남은 대단한 작품이다. 나는 영화도 여러 버전으로 <안나 카레니나>를 보았다. 최근 작품인 키이라 나이틀리가 나온 영화는 연극처럼 구성된 고풍스러운 작품이었고, 내가 좋아하는 소피 마르소가 나왔던 영화는 그녀와 브론스키의 로맨스를 주로 그린 드라마였다. 영화나 뮤지컬의 경우는 거의 안나의 러브스토리만을 따서 집중하는 경우가 많다.그러나 소설 원작은 큰 틀에서 완벽한 레빈의 키티 커플과 안나와 카레닌, 안나와 브론스키 커플을 대비하면서 행복의 의미를 고찰하는 것이었다. 많은 사람들이 기억하고 인용하는 소설의 첫 문장은 "행복한 가정은 서로 닮았지만 불행한 가정은 저마다의 이유로 불행하다"이다. 행복에 대한 통찰로는 이만한 내용이 없다. 행복에 다다르려면 행복에 필요한 모든 조건이 다 갖춰져야 한다는 이야기다.레빈 부부는 모든 것을 다 갖춘 행복한 가정을 이룬 반면 안나와 카레닌 부부는 사랑과 열정이 부족했다. 안나와 브론스키 커플은 책임과 존중이 결여되어 있었다. 생기 없이 부유한 귀족의 삶을 살 것인가, 끝이 보이지만 불꽃 같은 사랑을 할 것인가 하는 갈림길에서 안나는 후자를 선택한다. 행복하려면 사랑이 반드시 필요하지만 그것이 충분 조건은 아니다. 행복은 사랑보다 큰 개념으로 사랑 외에도 존경, 책임, 자존감, 타인의 평판, 하는 일에 대한 만족 등등이 포함된다.이 같이 심오한 주제를 가진 톨스토이의 1600페이지가 넘는 장편소설을 2시간짜리로 압축해서 보여주려면 극적인 장면을 잘 구현해야 한다. 또 배경이 다양하니 무대 장치도 잘 짜여져야 한다. 이번 공연의 무대 장치가 화려하고 영리했다고 생각한다. 4개의 높은 직육면체 구조물에 바퀴를 달아 붙였다 떼었다 하면서 때로는 기차로, 때로는 파티장으로, 때로는 2층집으로, 때로는 LED 스크린을 장치해서 넓은 들판까지 구현하였다.의상도 러시아 귀족 사회를 엿볼 수 있을 정도로 화려했다. 댄스팀도 아주 훌륭했고 피겨 스케이팅까지도 볼 수 있었다. 오케스트라가 직접 라이브로 연주를 하니 음향도 좋았다. 연기자들도 열심히 노래했지만 일부 출연자의 고음은 다소 실망스러운 부분도 있었다.공연의 클라이맥스는 극 중 안나가 그 당시 유명했던 가수 패티가 나오는 오페라 공연에 간 장면이었다. 안나가 브론스키에 대한 믿음을 상실하고 실망했을 때 패티가 불러주는 노래 '나의 사랑하는 이여'는 가사에서 사랑이 죽음을 불러올 것임을 예측하게 하였다.내가 본 공연에서 이 부분을 소프라노 강혜정이 노래했는데, 실제 사람이 부른 게 아닐 거라고 귀를 의심하게 한 최고의 노래였다. 다른 연기자의 노래에 살짝 실망하고 있을 때 나온 이 노래를 듣고, 이 한 곡만으로 이 공연을 보기를 잘했다고 할 정도로 온몸에 전율이 일었다.이런 멋진 경험을 친구들과 함께 나눌 수 있어서 좋았다. 공연이 끝났지만 우리의 단톡방은 쉬지 않았다. 오래도록 친구들과 안나와 사랑과 행복에 대해 많은 이야기를 나눌 수 있었다.