정청래, 봉하마을서 "검찰청 폐지" 보고... SBS 향해선 "논두렁 시계 사과하라" 직격

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표를 비롯한 최고위원들이 고 노무현 대통령 묘역에 참배하는 모습 ⓒ 민주당유튜브 영상 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 대표가 현장 최고위원회의에서 노무현 대통령 관련 JTBC 뉴스를 재생하고 있는 모습 ⓒ 민주당 유튜브 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

더불어민주당 정청래 대표가 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 검찰개혁 성과를 보고했습니다. 이 자리에서 정 대표는 과거 '논두렁 시계'를 보도했던 언론의 행태를 조목조목 짚으며 강하게 질타했습니다.23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 정 대표는 "꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았다"는 노 전 대통령의 어록을 인용하며 발언을 시작했습니다. 정 대표는 "검찰청은 폐지됐고 이제 역사 속으로 사라지게 됐다"며 "검찰권력의 절대 독점으로 인한 부패와 전횡을 근절하게 됐다"고 밝혔습니다.이어 정 대표는 "공소청법과 중수청법이 국회 본회의를 통과했다는 소식을 안고 묘역을 찾아 인사를 올렸다"면서 "홀로 외로운 싸움을 감당해야 했던 노 전 대통령께 죄송한 마음을, 또 이제 걱정 없이 편히 쉬시라는 말씀을 전했다"고 덧붙였습니다.그는 2003년 노 전 대통령의 '검사와의 대화' 이후 20년이 넘는 시간 동안 검찰의 오만함은 사그라지지 않았다고 지적했습니다. 정 대표는 "검란의 역사는 반복되어 결국 검사 출신 대통령은 검찰공화국을 만들었고, 정치 탄압을 넘어 내란까지 자행하며 민주주의와 법치를 위협했다"며 "비로소 78년 무소불위 검찰의 역사가 막을 내리고 독점적 권력도 제자리를 찾아갈 것이다"라고 강조했습니다.아울러 윤석열 정권의 정치검찰 조작 기소 의혹에 대한 국정조사 계획서가 국회 본회의를 통과한 사실도 언급했습니다. 정 대표는 "정치검찰이 자행한 조작 기소의 진상을 낱낱이 밝히고 진실을 바로잡는 것 또한 사법정의 실현을 위한 과제다"라며 "다시는 검찰의 사적 목적으로 무고한 사람이 희생되는 역사가 되풀이되지 않도록 하겠다"고 다짐했습니다.이날 정 대표는 자신의 휴대전화를 마이크에 대고 과거 뉴스 브리핑을 재생했습니다. 해당 뉴스는 2017년 10월 23일 자 < JTBC 뉴스룸 >의 "'논두렁 시계' 배후엔 MB국정원… 언론에 흘려 망신줘라"라는 보도였습니다.JTBC는 국정원 적폐청산TF 조사 결과를 인용해, 2009년 4월 KBS 단독 보도 하루 전 국정원 측이 수사팀장인 이인규 당시 대검 중수부장을 만났다고 전했습니다. 당시 국정원이 수사팀에 "고가 시계 수수 건은 언론에 흘려 적당히 망신 주는 선에서 활용하라"며 언론 플레이를 주문했다는 내용입니다. 아울러 당시 고대영 KBS 보도국장에게 수사 개입 의혹 기사를 막기 위해 현금 200만 원을 건넨 사실도 확인됐다고 덧붙였습니다.또한 JTBC는 그로부터 20여 일 뒤인 5월 13일 "노 전 대통령이 명품 시계를 논두렁에 버렸다"고 단독 보도한 SBS 기사에도 국정원이 개입했다고 전했습니다. 당시 국정원이 수사가 진행 중이던 4월 직접 SBS 사장을 만나 적극적인 보도를 요청한 사실이 확인됐다고 보도했습니다.정 대표는 뉴스 재생을 마친 뒤 "노무현 대통령을 죽음으로 내몬 것은 무도한 검찰만이 아니다"라며 "몰염치하고 사악한 언론도 노무현 대통령을 죽음으로 내몬 흉기 같은 보도를 많이 했다"고 강도 높게 비판했습니다.이어 정 대표는 "대표적인 것이 SBS의 '논두렁 시계 버렸다'는 보도다"라며 "SBS는 그 이후 논두렁 시계 보도에 대해서 사과한 적이 있느냐. 여기 SBS 혹시 와 계시면 대답 좀 해보라"고 직격했습니다.실제로 2009년 5월 13일 SBS 8뉴스에서 이승재 기자가 보도한 기사는 현재까지도 SBS 뉴스 홈페이지에 그대로 게재되어 있습니다. 해당 기사에는 "검찰에 소환된 노무현 전 대통령은 우병우 중수 1과장으로부터 시계 처리 방식에 대한 질문을 받았다"며 "권양숙 여사가 자기 몰래 시계를 받아 보관하다가 박 전 회장에 대한 수사가 시작되자 시계 두 개를 모두 봉하마을 논두렁에 버렸다고 진술한 것으로 확인됐다"고 적혀 있습니다. 또한 딸 정연씨의 뉴저지 주택 구입 관련 45만 달러 수수 의혹 등 확인되지 않은 검찰 측 주장도 담겼습니다.정 대표는 과거 이재명 대통령과 관련된 방송 프로그램도 함께 언급했습니다. 그는 "이재명 대통령에 대한 '그것이 알고 싶다' 조폭 연루설도 사실이 아닌 것으로 밝혀졌는데 당연히 사과해야 하는 것 아니냐"며 "당신들도 언론인가. SBS 당신들의 몰염치를 생각할수록 열받는다"고 일갈했습니다.정 대표는 끝으로 "노무현 대통령이 길을 열고 이재명 대통령과 민주당이 끝내 그 길을 걸어온 검찰개혁의 역사다"라며 "범죄 대응 역량 강화와 피해자 보호를 위한 후속 입법을 차질 없이 준비해 개혁의 마침표를 찍는 그날까지 흔들림 없이 나아가겠다"고 밝혔습니다.