인천 사는 다큐 PD가 제주 4.3 기록자 된 사연

큰사진보기 ▲김재훈의 원래 직업은 다큐멘터리 PD다. 2023년에 '비도'를 공연으로 올린 이후에는 다큐보다 현대사와 향토사의 여러 장면을 담은 극작을 더 많이 하고 있다. ⓒ 매거진S 관련사진보기

김재훈 : "내 인생에서 잠을 그렇게 편안하게 자본 적이 없었어요. 너무 깊게 잠들어 전화도 안 받는 상황이 되니까 지인들이 죽은 줄 알고 제주로 쫓아올 정도였어요."

김재훈 : "순간적으로 이렇게 많은 희생이 있었던 자리에서 내가 회복을 얻었다는 게 너무 미안했어요."

큰사진보기 ▲북촌리 4.3 위령비제주 4.3 당시 단일 마을로는 가장 많은 인명피해가 발생한 조천읍 북촌리에 세워진 위령비. ⓒ 김재훈 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲다큐 '레드 아일랜드-공간의 기억' 장면 모음 ⓒ 김재훈 제공 관련사진보기

김재훈 : "혹시 제주에 왔다가 희생자 추모비에 검정 고무신이 놓인 거 본 적 있어요? 이걸 당시 왜 놔둔 거냐면, 끌려가던 이들이 남은 식구들에게 어디로 끌려가는지 알려주려고 신발을 하나씩 던진 거예요. 당시에 시신 수습도 못 하게 했어요. 당연히 묘도 못 쓰게 했고요. 남겨진 검정 고무신만이 내가 죽임을 당했다고 알릴 방법이었던 유일한 수단이었던 거죠."

큰사진보기 ▲다큐멘터리 '레드 아일랜드-공간의 기억' 촬영 장면 ⓒ 김재훈 제공 관련사진보기

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- 보통 이런 작업을 하게 되면 제작 지원 사업을 알아보지 않나요?

김재훈 : "사실에 기반해서 민간인들의 억울한 죽음에 포커스를 맞췄어요. 어디가 좋고 어디가 나쁜 놈이라는 게 아니에요. 둘 다 나쁜 놈이지. 좌우 진영 수장들의 못된 짓을 같이 넣어 놨어요. 제대로 된 민주주의가 있었다면 억울한 죽음이 있었겠느냐는 거죠. 그래서 군복 입고 온 분들도 감동하고 간 거였어요."

- 혹시 다큐가 개봉되지 못해서 연극으로 우회한 건 아닌가요?

- 그러면 다큐는 다큐대로, 연극은 연극대로 표현하고 싶었던 거였군요.

"애도의 마음으로 연기하자."

큰사진보기 ▲연극 '비도' 연습 장면. 김재훈 작가는 여러 연습 장면 중에서도 이 장면이 기사를 통해 비춰졌으면 좋겠다고 말했다. ⓒ 김재훈 제공 관련사진보기

김재훈 : "어떤 면에선 1970년대에 태어난 세대이기에 현대사의 장면들을 이어가야 한다는 사명감이 생긴 건지도 모르겠어요. 언젠가 스페인 바르셀로나에서 <비도>를 공연했으면 하는 바람도 있어요. 프랑코 독재 시절 카탈루냐 지방이 겪은 일이 제주 4.3과 같다는 생각도 들어서요."

큰사진보기 ▲3월 27~28일 인천 문학경기장 문학시어터에서 3번째 무대에 오르는 연극 '비도' 공연 포스터 ⓒ 김재훈 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립잡지 「매거진S」에도 실립니다.

제주도에 가면 누구나 찾는 곳들이 있다. 함덕해수욕장, 정방폭포, 성산일출봉. 멋진 풍경을 배경으로 기념 사진을 찍고, 행복한 웃음을 지으며 돌아오는 곳들이다. 그러나 이 장소들을 찾은 다큐멘터리 PD 김재훈은 명소로 알려진 장소들의 이면을 뒤집어 보게 됐고, 결국 이렇게 말하게 되었다. "피가 흘려지지 않은 곳이 없더라"고. 지난 3일, 그와 만났다.그가 제주 4.3을 주제로 <비도(悲島 : 슬픔의 섬)> 프로젝트를 시작한 지 4년이 지났다. 다큐멘터리를 만들고, 희곡을 썼다. 연극으로 두 번이나 무대에 올렸다. 제78주년 4.3희생자 추념일을 앞두고 인천에서 세 번째 공연을 준비 중이다. 인천 사는 다큐멘터리 PD가 어떻게 제주 4.3의 기록자가 됐을까? 그 출발점은 코로나 시기 찾아온 개인적인 절망이었다.2020년에서 2021년으로 넘어가던 무렵, 김재훈의 세계는 멈췄다. 오랫동안 쌓아온 다큐 제작이 코로나로 한꺼번에 무너졌다. 우울증과 공황장애가 왔다. 스스로 내 목을 조르게 생겼다고 느낄 만큼 심각한 상황이 찾아왔다.보다 못한 동생이 나섰다. 코로나 여파로 관광업이 심각하게 침체되던 때였다. 마침 비행기 1만 원, 숙박 1만 5천 원짜리 제주도 여행 상품이 나왔다. 동생은 이 여행 상품을 이용해 김재훈을 제주로 데려갔다. 형이 죽겠다는 판단 때문이었다. 제주에 도착한 김재훈은 3일 동안 내리 잠만 잤다.제주에서의 '힐링' 여정의 마지막 날, 동생은 알뜨르 비행장으로 데려갔다. 그런데 김재훈의 눈에는 비행장이 보이지 않았다. 시선이 멈춘 곳은 그 옆 섯알오름이었다. 추모비가 서 있어 내용을 살펴보니 구덩이에 도민들을 몰아 놓고 집단 학살했던 현장이었다.그 자리에서 그는 영령들에게 약속했다. 4.3이 무슨 사건인지 제대로 알고 이곳에 다시 오겠다고. 돌아와 제주 4.3을 조사했다. 공부해 나가면서 충격을 받았다. 힐링을 위해 아무것도 모르고 돌아다녔던 자리들이 전부 학살터였다는 걸 알게 됐다.함덕해수욕장, 정방폭포, 성산일출봉, 표선해수욕장, 모슬포. 제주도 가면 누구나 찾는 관광지마다 아픈 사연이 있었다. 성산일출봉 옆 터진목에는 이런 글이 있다. 세상에서 가장 아름다운 일출을 보면서 생을 마감한 자들의 이야기가 거기 있다고. 서귀포 쪽에서는 주로 물이 흐르는 곳에서 학살이 이루어졌다. 시신을 쉽게 없앨 수 있어서였다.제주도 인구는 해방 이후 30만에 육박했다가 4.3이 끝나고 나니 20만 가량이 됐다고 한다. 집계된 사망자는 3만 여 명에 불과한데, 인구 조사 결과는 10만 여 명이 사라진 것으로 나왔다. 일부 탈출한 사람이 있었을 것을 감안한다 하더라도 심각한 차이다. 실종자는 사망자에 포함되지 않았기 때문이다. 일가족이 몰살 당할 경우, 누가, 몇 명이 살해되었다는 증언이나 기록 자체를 남길 수조차 없다.약속을 지키기 위해 다시 제주도로 내려갔다. 이런 발걸음이 60여 차례 반복되었다. 내비게이션 없이도 제주를 돌아다닐 정도로 구석구석 답사를 다녔다. 자연스럽게 다큐멘터리 제작에 착수했다.처음엔 혼자 캠코더를 들고 가벼운 브이로그 방식의 스케치 영상을 찍었다. 사람들에게 알리고 싶어 유튜브에 올렸더니 반응이 왔다. "이거 진짜 다큐로 만들었으면 좋겠다"는 지원군들이 붙기 시작했다. 그렇게 2023년 극장용 다큐멘터리 <레드 아일랜드-공간의 기억>이 완성됐다."4.3이라는 주제로 접근하면 바로 '좌파' 소리가 나와요. 특히 지원 사업을 받게 되면 싸잡아서 진영 논리에 휩쓸릴 수 있어서, 처음부터 알아보지 않고 시작한 거예요."나중에 극본을 쓰고 무대에 올리게 된 연극도 스스로 모은 자금과 후원금으로 진행했다. 결과는 예상 밖이었다. 첫 공연 때 이상한 군복 차림의 관객들이 우르르 들어왔다. 알고보니 '빨갱이 연극'인지 확인하러 온 이들이었다. 그런데 그런 그들이 연극을 끝까지 보고서는 오히려 박수를 치고 응원하고 떠났다고 한다.특히 6.25 전쟁 발발 후 나온 '예비검속령'의 말의 의미를 되새겨보면 얼마나 억울한 죽음인지 깨닫게 된다. '이들이 빨갱이일 게 뻔하니 아무런 일도 저지르지 않았지만 빨갱이가 될 때를 대비해서 미리 죽이라'는 명령인 것이다. 이때 학살당한 이들의 나이를 보면 2살, 4살짜리 아이들도 있다. 사람으로서 같은 사람이나 생명을 함부로 못 죽이는 게 도덕적 본성인데, 당시의 군은 "예비 빨갱이를 못 죽이면 너도 같은 빨갱이"라는 논리로 학살자를 만들어냈다고 한다.2023년에 마무리한 극장용 다큐멘터리는 심의까지 마쳤지만 개봉하지 못했다. 2024년 개봉 날짜까지 받아둔 상황이었는데, 한 번 개봉이 밀리고 난 다음 석연치 않은 이유로 일정이 다시 잡히지 않았다. 극장 개봉을 포기하고 OTT로 전환했지만, 공개는 쉽지 않았다. 지금은 반쯤 포기한 상태라고 했다."다큐를 만드는 기간 중에 희곡을 쓰긴 했지만, 다큐를 글로 표현한 건 아니에요. 완전히 별개의 작업으로 했던 거죠.""다큐멘터리는 공간을 중심으로 만들었어요. 사람들의 증언은 시간이 지나면 바뀔 수 있고, 기억도 바뀔 수 있어요. 하지만 공간은 거짓말을 하지 않아요. 그 공간에 가면 느껴지는 감정이 있거든요. 다큐는 그 감정에 집중했어요. '여기서 이런 일들이 있었어, 그걸 느껴봐' 연극은 보는 이들에게 희생 당한 분들의 이야기를 전하면서 함께 애도할 수 있도록 만든 거예요."이런 이유로 연극은 처음부터 표준말로만 쓰기로 했다. 공연을 준비하는 과정에서 대사에 제주 사투리를 쓰자는 제안도 있었지만 거절했다. "제주 4.3은 대한민국 국민 모두의 이야기이기에 모두가 쉽게 알아들을 수 있도록 표준말로 해야 한다"는 이유 때문이었다.실제로 공연을 앞두고 작품에 참여한 배우들 중에도 제주 4.3이 뭔지 모르고 들어온 경우가 절반이나 되었다고 한다. 이에 연습 일정을 시작하기 전에 주요 배우들과 연출팀을 데리고 제주도 다크 투어를 다녀왔다는 것. 현장을 답사하는 과정 속에 모든 스탭들이 많이 울었다. "이런 일들이 있었던 줄 몰랐다"며. 이에 연습을 시작할 때마다 서로에게 항상 당부하는 말이 있다고 한다.<비도>는 그가 처음 써 본 희곡이면서, 그를 희곡 작가로 이끈 작품이다. 지금 네 번째 작품까지 왔다. 2023년 제주 4.3을 다룬 <비도>에 이어, 2024년 초에는 일제강점기부터 6.25 전쟁 이후까지 3대에 걸친 인천 월미도의 이야기를 담은 <월미향>을 썼다. 이어 인천 배다리 지역의 3.1 독립운동을 알리는 <꽃비>를 창작해 시민뮤지컬로 공연했다.오는 10월에는 6.25 실향민들의 이야기를 담은 <파편>을 무대에 올릴 계획이다. <파편>은 1983년 이산가족 찾기 방송이 진행되던 시점에서 출발해 전쟁 당시로 거슬러 간다. 의도한 건 아니었지만 <비도>, <월미향>, <꽃비>, <파편>으로 이어지는 흐름으로 어느새 한국 근현대사의 비극을 향토사를 통해 연결하는 연작이 만들어지고 있다.