박란희 의원, 세종 주민자치 전면 혁신 제안... "참여는 넓게, 책임은 분명하게"

큰사진보기 ▲세종시의회 박란희 의원이 23일 열린 제104회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 “참여는 넓게, 책임은 분명하게”를 핵심 기조로 한 주민자치 제도 혁신 방안을 제안했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲세종시의회 박란희 의원이 23일 열린 제104회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 주민자치 제도의 내실화와 책임성을 높이기 위한 구체적인 제도 개선 요구가 시의회에서 제기됐다.박란희 세종시의원은 23일 열린 제104회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 "참여는 넓게, 책임은 분명하게"를 핵심 기조로 한 주민자치 제도 혁신 방안을 제안했다.박 의원은 "주민자치회가 예산과 사업 운영에 직접 관여하는 막중한 기구임에도, 그 권한에 걸맞은 투명성과 책임성이 충분히 담보되고 있는지 의문"이라고 지적했다. 이어 일부 위원의 헌신에도 불구하고 회의 참석이 형식화되면서 '권한은 주민자치회, 책임은 행정'이라는 불균형과 함께, 행정 주도로 의결권이 제한되는 구조적 한계가 동시에 나타나고 있다는 점을 우려했다.이날 제안의 핵심은 주민자치회 운영의 구조적 전환이다. 우선 위원 선발 방식과 관련해 '선(先) 교육, 후(後) 위원 신청' 체계 도입을 강조했다. 기존처럼 선발 이후 교육을 진행하는 방식으로는 역할 이해 부족과 중도 사퇴 문제가 반복된다는 판단에서다. 사전 교육을 통해 권한과 책임을 충분히 인지한 시민만 참여하도록 해야 한다는 설명이다.임원 선출 과정의 개선 필요성도 제기됐다. 박 의원은 주민자치회의 성패가 결국 지도자 선임에 달려있음에도 위원 간 충분한 검증과 숙의 없이 지도부가 구성되는 현재 구조를 지적하며, 심층 워크숍과 리더십 탐색 기간을 도입해 위원들이 역량과 비전을 직접 확인한 뒤 선출하는 방식으로 전환할 것을 제안했다.전문성 축적을 위한 '연임 보장 제도' 도입도 주요 과제로 제시됐다. 현행 추첨 중심 구조는 경험의 단절을 초래한다는 지적이다. 일정 기준을 충족한 위원에 대해 1회 연임을 보장하고 이후에는 추첨을 병행하는 방식으로 연속성과 전문성을 확보해야 한다는 주장이다.투명성 강화 방안도 포함됐다. 위원별 출석률과 활동 실적, 예산 집행 결과와 사업 성과 등을 시민에게 공개하고, 중복 위촉 관리와 선발 기준 강화를 통해 형식적 참여를 줄여야 한다는 것이다.디지털 기반 참여 확대 필요성도 강조됐다. 박 의원은 세종시 '시티앱'을 직접민주주의 플랫폼으로 고도화해 시민 누구나 정책 결정에 참여할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다. 현재 일부 의견 수렴 기능은 있으나 참여율이 낮고 읍면동 단위 현안 투표 기능이 부족하다는 점을 한계로 지목했다.이와 함께 소액 포인트를 활용한 '생활형 참여 구조' 도입도 제안했다. 일상적 설문과 정책 투표에 시민들이 부담 없이 참여하도록 유도해 참여 문화를 확산시키겠다는 취지다.박 의원은 "이제 시민참여는 소수 대표 기구의 전유물이 되어서는 안 된다"며 "기술의 발전을 활용해 더 쉽고, 더 자주, 더 많은 시민이 정책 결정에 참여해야 한다"며, "주민자치회가 권한과 책임, 투명성, 적절한 보상이 조화를 이루는 구조로 재정비되어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "세종시는 행정수도에 걸맞은 주민참여의 새로운 표준을 만들 역량이 있다"며 제도 개선 논의의 본격화를 촉구했다.