임신부의 수영, 해방감이 밀려왔다

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"노산인데 더 조심해야 하지 않겠어?"

큰사진보기 ▲삼성헬스 임신부 1,000m 수영 기록아이와 함께 2인분의 숨을 나누며 물살을 가르다. ⓒ 김영은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲텅 빈 어린이대공원 놀이터아이들의 웃음소리 대신 적막이 고인 곳. ⓒ 김영은 관련사진보기

임신 중기를 보통 황금기라 부른다. 초기 나를 괴롭히던 입덧과 무기력함이 잦아들자 가장 먼저 떠오른 곳은 수영장이었다. 임신 전부터 즐겨온 운동이라 주치의도 흔쾌히 허락했지만, 다시 물에 발을 담그기까지는 꽤 오랜 시간이 걸렸다.주변의 만류는 무겁게 다가왔다. 혹여 감기에 걸리거나 사고라도 나면 '엄마 자격'을 질타받을 것 같은 압박감이 꼬리를 물었다. 하지만 결국 '가고 싶다'는 마음이 이겼다. 무언가를 열망하는 감각은 오랜만에 느껴보는 반가운 활력이었다.기분 좋은 락스 냄새와 발끝부터 차오르는 서늘한 감각은 내 선택이 틀리지 않았음을 증명했다. 물속에서 나는 그 어느 때보다 자유로웠다. 조금만 움직여도 숨이 차던 지상의 중력은 더 이상 장애물이 아니었다. 아이와 2인분의 숨을 나눠 쉬며 물살을 가르는 매 순간 가슴이 설렜다.어린 시절 나는 겁이 많은 아이였다. 수영장에서도 또래보다 작은 키 탓에 목까지 차오르는 물이 무서워 발만 동동 굴렀다. 그렇게 친구들을 부러운 눈으로 바라만 보다가 여름방학이 다 갔다. 스무 살 넘어 다시 배운 수영은 그 시절의 두려움이 무색할 만큼 달콤했다. 두려움을 극복하고 기꺼이 뛰어든 세상은 환희로 가득했고, 나는 그 세상을 온 마음으로 사랑하게 되었다.수영장에서 만나는 이들은 볼록하게 솟은 내 배를 보며 저마다 한 마디씩 말을 건넨다. 반가운 인사부터 "어머, 임신부가 수영해도 괜찮은 거예요?" 하는 진심 어린 우려까지. 그 다정한 시선들에 감사하면서도 가끔은 움츠러들 때가 있다.생각해 보면 나 역시 다르지 않았다. 상급반 선두에서 거침없이 물살을 가르는 할머니를 처음 보았을 때, 나도 모르게 '저 나이에 무리하다 다치시면 어쩌나' 하는 생각을 품었다. 하지만 이내 오지랖이었음을 깨달았다. 우리는 흔히 '그 몸으로', '그 나이에'라는 말로 타인의 가능성을 너무 쉽게 재단하곤 한다. 다정한 배려조차 때로는 보이지 않는 선이 된다.보이지 않는 선은 아이들이 뛰어노는 놀이터에서도 선명하게 드러난다. 요즘 놀이터에는 아이들의 웃음소리가 귀하다. 위생과 관리의 편의를 이유로 모래사장이 딱딱한 우레탄으로 바뀌고, 흙을 만지며 두꺼비집을 짓던 창의적인 무질서는 사라졌다. 어쩌면 어른들이 그어놓은 안전이라는 이름의 배려가 우리 아이들이 마주할 경험의 폭까지 미리 긋고 있는지도 모른다.학교도 예외는 아니다. 책임론에 매몰된 교육 현장에서 아이들의 외부 활동은 소규모로 축소되거나 모니터 속 영상으로 대체되기 일쑤다. 하지만 무릎이 까져 본 아이만이 다시 일어서는 법을 배우고, 모험을 끝내본 아이만이 성취의 맛을 안다. 때로는 넘어지고 부딪히며 얻는 생생한 감각이야말로 성장에 꼭 필요한 자양분이 아닐까.수영장에서 교차하는 걱정과 염려의 시선들을 뒤로한 채 매일 물살을 가른다. 누군가의 우려보다 무거웠던 건 내 안의 불필요한 걱정들이었는지도 모른다. 스스로 그어놓은 경계를 지우고 나아갈 때, 눈부신 해방감이 밀려왔다.뱃속의 아이가 엄마와 함께했던 물의 감촉을 기억해주길 바란다. 훗날 아이가 마주할 수많은 놀이터 앞에서, 다칠 것이 무서워 망설이기보다 기꺼이 뛰어들어 자신만의 헤엄을 치는 사람으로 자라나길 소망한다.두려움을 깨고 얻는 자유가 훨씬 달콤하다는 것을, 아이는 이미 온몸으로 배우고 있을지도 모른다. 언젠가 너와 함께 나란히 물살을 가를 날을 기다린다. 우리는 세상이 그어놓은 선 밖으로, 기쁘게 나아갈 것이다.