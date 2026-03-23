정부, 9월 4대강 보 처리방안 발표... 내년 상반기 금강·영산강 보 철거

큰사진보기 ▲금강 세종보 상류의 모습 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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정부가 오는 9월 4대강 보 처리방안을 발표한다. 또 내년 상반기에 금강과 영산강의 보를 철거하는 등 4대강 재자연화 사업도 본격화 한다.23일 기후에너지환경부에 따르면 최근 환경단체와 두 차례 잇따라 회의를 갖고 물관리 정책 방향과 4대강 재자연화 추진 방안을 논의했다. 녹조 문제 해결과 자연성 회복 필요성에 대해 공감하고, 향후 실효성 있는 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다는 것이 기후부의 설명이다.우선 농림축산식품부와 함께 2028년까지 극한가뭄 대응과 녹조 현안 해결을 위한 취·양수장 개선에 나선다. 특히 녹조가 심한 지역인 낙동강 하류 4개 보에 대해서는 시설 개선을 더욱 빠르게 추진한다.4대강 재자연화 사업의 핵심 사항인 보 처리 방안에 대해선 16개 보의 사회·경제적 분석 용역을 진행하고, 올해 9월 중간 점검을 통해 우선 처리 방안을 발표한다. 이외에 다른 보는 연말까지 처리 절차를 마련해 국가물관리기본계획에 반영한다는 방침이다. 이미 처리 방안이 마련된 금강과 영산강 보 가운데 물 이용 여건이 양호한 곳은 2027년 상반기부터 실행해 옮긴다.재자연화 방안을 위한 민관 협력기구에 대해서는 국가물관리위원회 산하 정책분과에서 다루거나 물관리위원회를 중심으로 별도 실무 논의 기구를 만들기로 했다.또 녹조 문제에 대해서는 시민사회가 참여한 가운데 공동조사를 진행하기로 했다. 충분한 시료와 조사 횟수를 확보해 녹조 문제를 풀어내고 국민 인식을 바꾸기 위한 노력을 함께하기로 했다.김성환 기후부 장관은 "이번 논의는 4대강 재자연화라는 공동의 목표를 향한 서로의 확고한 의지를 확인하는 뜻깊은 자리였다"면서 "앞으로도 시민사회와 지속적으로 소통하고 협력해 국민이 공감할 수 있는 4대강 자연성 회복을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 전했다.앞서 시민사회는 지난 20일 부산 해운대구 벡스코에서 열기로 했던 기후부 장관 규탄 기자회견을 보류한 것으로 알려졌다. 환경운동연합 등은 당시 보 처리 방안 지연과 보의 탄력적 운영 방침 등을 문제 삼아 김 장관을 규탄할 계획이었다.