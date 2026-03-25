노인일자리 수업의 '인생 교훈', 아이들 눈이 반짝였다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲'땅따먹기' 놀이에 사용하는 종이 공색종이로 종이 공을 접어서 '땅따먹기' 놀이에 사용하기에 수업 가기 전에 접는 방법을 확실하게 익혀야 한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"우리는 노인복지관에서 나온 전통 놀이지도 선생님입니다. 전통 놀이가 무엇일까요?"

"옛날에 하던 놀이입니다."

"우리 조상들이 많이 하던 놀이입니다."

"옛날부터 전해 내려오는 놀이입니다."

큰사진보기 ▲'땅따먹기 '놀이하는 학생들모조지에 자기 집을 그리고 땅따먹기 놀이를 한다. 실내에서도 할 수 있어서 신기하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"오늘 땅따먹기 놀이 어땠나요?"

"재밌어요. 더 하고 싶은데 끝나서 아쉬워요."

"저는 내가 땅을 따서 좋았는데 친구에게 땅 일부를 빼앗겨서 속상했어요."

"저는 욕심 부리다가 땅을 거의 따지 못했어요. 다음에는 욕심 부리지 말고 조금씩 땅을 만들어야겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.