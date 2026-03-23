송영길, 강병덕 하남시장 후보 후원회장 맡아

큰사진보기 ▲강병덕 하남시장 예비후보가 송영길 전 더불어민주당 대표를 후원회장으로 위촉했다. 특히 송 전 대표는 친필 메시지를 통해 강 후보에게 강력한 돌파와 승리의 의지를 전달했다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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강병덕 하남시장 예비후보가 송영길 전 더불어민주당 대표를 후원회장으로 위촉했다. 특히 송 전 대표는 친필 메시지를 통해 강 후보에게 강력한 돌파와 승리의 의지를 전달했다.송 전 대표는 5선 국회의원과 더불어민주당 대표를 지낸 데 이어 인천광역시장까지 역임한 인물로, 중앙 정치와 지방 행정을 모두 경험한 정치인으로 평가받는다. 강 후보 측은 이러한 경험이 하남시가 직면한 교통, 교육 등 주요 현안을 해결하고 도시의 중장기 비전을 설계하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.송 전 대표는 강 후보에게 '봉산개도 우수가교(逢山開道 遇水架橋)'라는 문구를 친필로 전달했다. 이 문구는 '산을 만나면 길을 내고, 물을 만나면 다리를 놓는다'는 뜻으로, 어떤 난관이 닥치더라도 돌파해 나가라는 의미를 담고 있다.강병덕 예비후보는 "송영길 전 대표의 메시지는 하남의 산적한 과제를 피하지 않고 해결해 나가라는 당부로 받아들인다"며 "시민의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 정책과 실행력으로 보답하겠다"고 말했다.이어 "중앙과 지방을 모두 경험한 중진 정치인의 조언과 지원이 하남의 미래를 설계하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "준비된 후보로서 하남의 질적 성장을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.한편 강 후보 캠프는 이번 후원회장 위촉을 계기로 조직 체계를 재정비하고, 시민 생활과 밀접한 민생 중심 정책을 순차적으로 발표하며 선거운동을 본격화할 방침이다.