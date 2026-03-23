[영상] 한국해양구조협회 서산시지부, 풍전저수지 쓰레기 8톤 수거

▲[영상] 한국해양구조협회 서산시지부, 풍전지서 쓰레기 8톤 수거 한국해양구조협회 서산시지부가 21일 지역 주민들의 쉼터로 인기가 높은 풍전저수지에서 대대적인 환경정화 활동을 실시했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲한국해양구조협회 서산시지부가 21일 지역 주민들의 쉼터로 인기가 높은 풍전저수지에서 대대적인 환경정화 활동을 실시했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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한국해양구조협회 서산시지부가 21일 지역 주민들의 쉼터로 인기가 높은 풍전저수지에서 대대적인 환경정화 활동을 실시했다.이번 활동은 여러 차례의 폭우로 대량 유입된 쓰레기를 처리하기 위해 마련했다. 그동안 저수지 주변에는 폐어구, 플라스틱, 폐타이어를 비롯해 일부 낚시객이 버린 생활쓰레기가 방치됐다. 이로 인한 악취와 생태계 파괴를 우려하는 시민과 관광객들의 목소리가 높았으나 전문 인력 부족으로 수거에 어려움이 많았다.주말을 반납한 김영택 회장과 서산시지부 회원 20여 명은 이날 풍전저수지 수면과 산책로 주변 약 4.5km 구간에서 8톤가량의 쓰레기를 수거했다.현장에서 정화 활동을 지켜본 시민들은 감사의 인사를 전했다. 둘레길을 산책하던 한 시민은 "산책로를 찾는 이들을 위해 위험을 무릅쓰고 봉사해 주셔서 정말 감사하다"며 고마움을 표했다.다른 시민은 수중에서 작업하는 회원들을 보며 "장비가 다소 낡은 것 같다. 안전에 각별하게 신경 쓰면서 작업을 하라"고 걱정하기도 했다.김영택 한국해양구조협회 서산시지부 회장은 "정기적인 순찰과 환경정화 활동은 물론, 지역사회와 함께하는 봉사를 통해 해양 및 수역 안전문화 확산에 앞장서겠다"라며 "산책하는 시민들의 따뜻한 격려 덕분에 회원들이 큰 힘을 얻었다"라고 전했다.이어 "어려운 여건 속에서도 지역사회를 위해 마음을 모아준 회원들에게 깊은 감사를 표하며, 앞으로도 쾌적한 서산을 만드는 데 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.