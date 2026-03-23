여성과학기술인 늘었지만, 재직자 10명 중 3명 안돼

큰사진보기 ▲여성과학기술인력 활용 실태조사 결과. 재직(고용), 신규 채용 상황. ⓒ 한국여성과학기술인육성재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲여성과학기술인력 활용 실태조사 결과 보직(관리자) 현황. ⓒ 한국여성과학기술인육성재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여성과학기술인력 활용 실태조사 결과. 10년 간 과학기술R&D 분야 여성 연구과제책임자 동향 ⓒ 한국여성과학기술인육성재단 관련사진보기

과학기술분야의 연구개발인력 중 여성 비율이 꾸준히 늘고 있는 것으로 나타났다. 그럼에도 여전히 10명 중 3명이 채 되지 않았다.23일 과학기술정보통신부와 한국여성과학기술인육성재단(WISET)가 내놓은 '2024년도 여성과학기술인력 활용 실태조사' 보고서에 따르면 재직 여성과기인 비율이 전년(2023년)보다 0.6%p 늘어난 23.7%로 파악됐다. 이는 2020년 21.5%보다는 2.2%p 증가한 규모다.기관별 여성 과학인 재직자는 대학(이공계)이 30%로 가장 많았고, 공공연구기관 26.5%, 민간연구기관 19.5% 순이었다. 지난 10년간 재직자의 성별격차는 8.6%p 줄어든 것으로 파악됐다.특히 신규 채용 연구개발인력 중 여성 비율은 31.9%로 전년(31.6%)보다 0.3%p 늘었다. 앞서 2020년 28.1% → 2021년 30.7% → 2022년 32.1%였다. 기관별로는 이공계대학(32.7%)과 공공연(38.6%)은 30%대를 웃돌았으며, 민간(연)도 29.2%로 최근 5년간 7.3%p 지속적인 증가세를 보이고 있다.또한 여성보직자 비율은 13.1%, 승진자 비율은 19.1%로 각각 전년 대비 0.3%p 늘었다. 전체 연구과제책임자 중 여성 비율은 13.3%로 전년보다 0.7%p 증가했다. 지난 10년간 관리자의 성별격차는 3.9%p 감소했다.출산전후, 태아검진, 유사산, 육아, 배우자출산 등 휴가제도나 수유시간보장과 같은 일(연구)·생활 균형을 위한 법적 의무제도를 운영하고 있는 기관은 92.3%였다. 반면 휴직(난임, 일반), 수유시설, 대체인력, 유연·원격·재택근무제, 휴게실 등 자율적 제도를 운영하고 있는 기관은 57.0% 수준이었는데, 최근 5년간 10.0%p 상승하고 있어 인식 개선이 이뤄지고 있음을 알 수 있었다.이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "인구 감소 시대에 과학기술 인력은 국가 경쟁력의 핵심이며, 특히 여성 과학기술인의 지속적 성장과 경력 확대는 우리나라의 혁신 역량을 지키는 필수 과제"라며 "앞으로도 여성과학기술인이 다양한 분야에서 활약하고 성과를 낼 수 있도록 꾸준히 지원해 나가겠다"고 전했다.한편, 여성과기인 활용 실태조사는 2005년 이후 매년 실시하고 있는 있다. 올해는 지난해 6월부터 9월까지 전국 5138개(이공계대학 271곳, 공공(연) 222곳, 100인 이상 민간기업(연) 4645개) 과학기술분야 연구기관을 대상으로 조사를 실시했다.