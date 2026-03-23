김태흠 직격한 양승조 "지난 4년 충남 도민 삶 나아졌나"

큰사진보기 ▲양승조 충남지사 예비후보가 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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양승조 더불어민주당 충남지사 후보가 "김태흠 도정 4년, 도민 삶이 나아졌나"라며 김태흠 지사를 직격하고 나섰다.선거운동이 시작된 직후, 양 후보가 기자회견을 통해 김 지사를 직접 비판하고 나선 것은 이번이 처음이다. 38대 충남도지사를 지낸 양 후보는 지난 2022년 충남지사 선거에서 김태흠 지사에 패해 재선에 실패했다.김이수 더불어민주당 중앙당 공천관리위원장은 지난 20일 충남지사 예비후보로 등록한 나소열·박수현·양승조 3인에 대한 경선을 결정했다. 더불어민주당 충남지사 후보는 오는 4월 초 최종 결선을 통해 확정된다.이런 가운데 양승조 충남지사 후보가 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김태흠 지사의 도정을 정면 비판하고 나섰다.양 후보는 "김태흠 지사는 지난 4년동안 충남을 이끌었다. 그렇다면 도민의 삶이 나아졌나"라고 반문했다. 그러면서 "대형 사업은 늘었지만 균형발전은 체감되지 않고 있다. 소통을 말하지만 현장의 목소리는 충분히 반영되지 않았다"라고 주장했다.김태흠 지사가 윤석열 탄핵 국면에서 탄핵을 반대한 것에 대해서도 양 후보는 "계엄에 대한 탄핵이라는 국가적 분기점에서, 탄핵에 반대했던 선택은 도정 보다 정치가 앞섰다는 평가를 피하기 어렵다"라고 비판했다. 그러면서 "이제 충남은 방향을 다시 바로 세워야 한다"라고 주장했다.앞서 지난해 2월 26일 김태흠 지사는 페이스북에 "계엄도 반대했지만 탄핵도 반대한다"면서 "탄핵과정에서 공정성과 절차적 정당성을 잃었기 때문에 이번 탄핵은 기각돼야 마땅하다"고 주장했다.최근 천안 지역의 한 언론사가 박수현 후보 측을 제외하고 여론 조사를 벌인 것과 관련해서도 박수현 후보와 양승조 후보 측의 논쟁이 이어졌다. 해당 여론조사는 천안지역 만 18세 이상 유권자 820명을 대상으로 15~16일 조사해 18일 공표됐다.여론조사 결과가 발표된 직후, 박수현 후보 측은 페이스북에 "왜 충남지사 여론조사를 천안시민만을 대상으로 하나"라며 "불공정한 여론조사는 살다살다 처음"이라며 불만을 토로했다.여론조사 논란으로 충남 지사 경선이 과열 조짐을 보이자, 박 후보는 "천안지역 모 언론사의 여론조사를 둘러싼 캠프간 설전이 이어지면서 '충남지사 경선과열' 보도가 이어지고 있다"며 "서로의 주장을 분명하게 했으니 이 문제는 여기서 멈추자"라고 제안했다.이에 대해 양승조 후보는 "본인 의견을 자유롭게 이야기하는 것은 문제가 될 수 없다고 본다"라며 "그 말에 (대해) 유권자 앞에 책임을 져야 한다"라고 입장을 밝혔다.한편, 양승조 후보는 "서해안은 대한민국 최대의 에너지 자원"이라며 "오랫동안 환경부담을 감내해온 발전소 주변 주민에게는 전기요금 감면 제도를 도입하겠다. 에너지 전환의 혜택이 대기업이 아니라 도민에게 먼저 돌아가는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.