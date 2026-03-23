"이제 어떻게 살아"... 대전안전공업 화재 분향소, 울음 터진 유가족들

큰사진보기 ▲대전시가 문평동 화재 사고 희생자를 추모하기 위한 합동분향소 대전시청 1층 로비에 합동분향소를 설치하고, 22일부터 4월 4일까지 운영한다고 밝혔다. 운영 시간은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지다. ⓒ 대전시 관련사진보기

"아이고 불쌍해서 미치겠다. 이제 어떻게 살아~"

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큰사진보기 ▲대전시청 1층 로비에 마련된 대전 대덕구 (주)안전공업 화재 희생자 합동분향소에 희생자들을 추모하기 위한 시민들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시청 1층 로비에 마련된 대전 대덕구 (주)안전공업 화재 희생자 합동분향소에 희생자들을 추모하기 위한 시민들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 대덕구 (주)안전공업 화재 희생자 합동분향소가 마련된 대전시청 1층 로비에 한 유가족의 울음소리가 터져 나왔다. 그를 껴안고 함께 흐느끼는 가족들 그리고 주변에서 이를 지켜보는 이들도 눈시울을 붉혔다.23일 오전 합동분향소에는 희생자들의 명복을 빌고 유가족들을 위로하기 위한 시민들의 발길이 끊이지 않고 있다. 일부 유가족들과 안전공업 직원 및 노조 관계자 등이 시민들을 맞이하고 있다.추모객들은 14명의 위패 앞에 흰국화를 헌화하며 희생자들의 평안한 안식을 빌었다. 또한 이들이 남긴 방명록에는 '아픔 없는 곳에서 이제 편안히 쉬십시오', '일하다 죽는 일이 없는 세상이 되기를 기원합니다'는 등의 바람을 남겼다.이날 합동분향소를 찾은 오영란(서구 둔산동)씨는 "너무 마음이 아파서 오게 됐다. 그저 같은 대전시민으로 마지막 인사라도 건네고 싶었다"며 "유가족들이 얼마나 고통스러울지 그 마음을 생각하면 눈물이 저절로 흐른다"고 말했다.그러면서 "생명은 누구에게나 소중하다. 절대 이런 일이 다시 발생하지 않기를 바란다"고 덧붙였다.안전공업 직원이라는 이정희씨도 분향소를 찾았다. 그는 지사에서 일해서 희생자들과 직접적인 안면이 있는 것은 아니라면서도 "함께 일하던 동료로서 이렇게 찾아뵙고 인사라도 드리는 게 도리라고 생각해서 오게됐다"고 말했다.그는 아울러 "우리 회사는 매달 한 번씩 깨끗하게 청소를 하는데, 집진설비에서 불이 났다는 이야기를 듣고 의아했다"며 "앞으로는 다시 이런 일이 일어나지 않도록 회사나 노동자들 모두 노력했으면 좋겠다"고 강조했다.이날 합동분향소에는 권오을 보훈부장관을 비롯한 각 기관 관계자 및 직원들이 찾아와 희생자들을 위로했다. 또한 민주노총대전지역본부와 한국노총대전지역본부 등 노동계 인사, 시민사회단체 관계자, 정치권 인사 등도 분향소를 찾아와 추모하고 있다.앞서 지난 22일에는 박정현 민주당대전시당 위원장을 비롯한 민주당 대전지역 국회의원, 당원 등이 합동으로 추모했고, 이은권 국민의힘 대전시당 위원장과 당원들도 합동으로 분향소를 찾아 추모했다.뿐만 아니라 지역 시민단체와 노동단체 등은 추모 성명을 내 희생자들에 대한 애도와 철저한 사후조치를 촉구했다.대전시민사회단체연대회의는 이날 성명을 통해 "희생자들을 깊이 애도한다"며 "정부와 대전시는 사고 원인을 철저히 규명하고 사후조치를 즉각 이행하라"고 요구했다.특히 이들은 반복되는 대전지역 산업재해를 거론하며 "4년 전 현대 프리미엄아울렛 대전점 화재 참사로 7명의 노동자가 숨졌고, 이후 한화대전공장, 대전국방과학연구소 폭발사고 등 사고가 끊이지 않았다. 매번 재발방지를 약속했지만 또 이런 참사가 일어났다"며 철저한 사고 예방 관리와 점검, 사후조치 모니터링, 재발방지 대책 마련 등을 촉구했다.민주노총대전지역본부도 이날 입장문을 통해 "사망하신 노동자분들께 깊은 애도와 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다"며 "화재 사고로 노동자들의 죽음과 일터가 사라지는 일이 반복되는 것에 안타깝고 분노를 금할 길 없다"고 밝혔다.이어 "사고 때마다 실효성 있는 예방대책을 약속했으나 이뤄지지 않았기에 사고가 반복되고 큰 인명피해가 발생한다"며 "사후약방문식 대책이 되지 않기 위해서는 노동자들의 현장 참여를 실질화하고, 중대재해처벌법 취지를 살려 엄중하게 사업주를 처벌해야 한다"고 밝혔다.한편 대전시는 오는 4월 4일까지 합동분향소를 운영할 계획이다. 운영 시간은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지다.아울러 대전시는 유가족 지원 공간도 시청 내 별도로 마련했다. 시청 2층에 유가족 대기실과 트라우마 지원센터를 조성해 유가족이 휴식과 상담을 받을 수 있도록 했고, 5층에는 '대전 대덕구 공장 화재 중앙합동재난피해자지원센터'를 설치해 사고 수습과 지원을 총괄하고 있다. 재난심리회복지원센터도 함께 운영하고 있다.