'사랑의연탄', 연변 동포들에 석탄 1,380톤 지원

사단법인 ‘따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔’(이사장 이동섭/ 이하 사랑의연탄)은 한반도 밖에서 어렵게 사는 동포들을 위한 에너지 지원에도 지속적인 관심을 기울이고 있다. 그 사업은 10여 년 전 조선족동포들이 모여 사는 연변에서 시작됐다. 조선족동포들과 좋은 관계를 맺고 함께 미래로 나아가기 위한 장정에 나선 것이다. ‘사랑의연탄’이 ‘연변조선족지체장애인협회’(회장 이춘자/ 이하 장애인협회)와 협력관계를 맺고 힘겹게 추운 겨울을 보내는 장애인동포들에게 석탄을 지원해 온 지 10주년을 맞아 3월 초 조촐하지만 의미있는 행사가 현지에서 열렸다. 뜻깊은 행사에는 이 사업을 지지하고 성원하는 십 수 명의 한국인과 현지 장애인동포 30여 명이 참가했다. 행사장은 긴 여정에서 쌓인 끈끈한 정과 서로에 대한 깊은 신뢰가 어우러져 후끈 달아올랐다. 마음을 적시는 진한 감정은 시간이 지난다고 잊혀지지 않는다. 그런 만큼 누군가는 그 시간을 기록으로 남겨야 한다. 이 글은 ‘사랑의연탄’이 석탄을 매개로 하여 연변 장애인동포들과 10년이 넘는 긴 시간 동안 함께 해온 동행 보고서이다. 이 글은 모두 3부로 구성되었다.

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큰사진보기 ▲연변동포 겨울나기 지원 10주년 행사'사랑의연탄' 일행과 연변 장애인동포들은 3월 5일 석탄 지원 10주년 행사 후 함께 기념촬영을 했다. ⓒ 따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔 관련사진보기

큰사진보기 ▲'사랑의연탄' 지부의 석탄 지원금 전달10주년 행사에 동행한 '사랑의연탄' 지부 대표들이 연변 장애인협회에 지원금을 전달하고 있다 ⓒ 따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 일부 포털과 소셜미디어에도 실을 예정이다. 이 글은 양측이 10년 동안 맺어온 관계를 10주년 행사, 관계맺기 과정, 미래 전망 및 각오 등 3부로 나누어 정리했다. 기획기사 형식으로 정리하면서 각 기사 머리에 필자 주를 달아 연관된 기사임을 표시했다. 3회에 걸쳐 연재한다.

연변은 특별한 곳이다. 그곳은 200만 명에 가까운 조선족동포들의 마음의 고향일 뿐 아니라 고중세는 물론 근현대의 한민족 역사가 켜켜이 쌓여있는 역사의 땅이다. 그곳은 또한 북한과 인접해 있어 북한에 대한 연민과 관심을 일깨우는 곳이기도 하다. 그래서 연변은 어떤 이유로도 한민족인 우리가 외면하거나 멀리해서는 안 되는 그런 곳이다.'사랑의연탄' 일행은 지난 3월 5일 연변 조선족동포들과 10년간 이어온 특별한 관계를 되새기기 위해 연변으로 향했다. 아침 9시에 인천공항을 출발한 비행기는 2시간 반가량의 비행 후 연길공항에 도착했다. 이들은 수속을 마친 후 기다리고 있던 '장애인협회' 인사들의 열렬한 환영을 받고 뜨거운 인사를 나눈 뒤 공항 청사를 나섰다.일행은 대기하고 있던 버스를 타고 연길시 진달래광장 옆에 위치한 음식거리에서 연변식 돌솥비빔밥으로 간단하게 점심 식사를 했다. 식사 후 일행은 10주년 기념행사를 거행하기 위해 장애인동포들의 주된 활동 공간인 연변장애인문화활동센터로 갔다. 그곳에는 30여 명의 장애인동포들이 추위도 아랑곳하지 않고 좌식배구를 하며 한국에서 오는 귀인(?)들을 기다리고 있었다.사회자는 행사에 앞서 연변을 찾은 한국인들을 일일이 소개하며 인사말을 청했다. 구면인 사람들은 지난 10년간 이어온 특별한 관계에 대한 가슴 벅찬 소회를 말하는가 하면 처음 연변을 찾은 사람들은 뜻깊은 자리에 함께 한 데 대한 기쁜 마음을 전하며 앞으로 더 많은 관심을 갖겠다는 다짐을 했다.행사는 '사랑의연탄'이 영상으로 준비한 10년간의 자취를 돌아보는 것으로 시작됐다. 영상에는 10년 동안 이어온 양측 간의 돈독한 관계는 물론 '사랑의연탄'의 동포들에 대한 변함없는 사랑과 '장애인협회' 간부들의 회원들에 대한 헌신이 녹아있었다. 영상을 보는 사람들 중에는 감회에 젖어 눈시울을 붉히는 사람도 눈에 띄었다. 압축된 영상을 보는 것만으로도 '사랑의연탄'과 장애인동포들의 10년 동행이 어떻게 가능했는지를 충분히 가늠할 수 있었다.이동섭 이사장은 인사말을 통해 지난 10년 동안 장애인동포들과 동행할 수 있었던 힘이 동포들에 대한 사랑과 이 사업을 지지하고 성원해 준 한국의 많은 후원자들 덕분임을 강조하며 변화된 상황에 맞게 또 다른 10년을 준비하겠다고 다짐했다. 이춘자 회장은 답사에서 '사랑의연탄'의 지속적인 관심과 지원 덕분에 많은 장애인동포들이 추운 겨울을 따뜻하게 지낼 수 있었다며 앞으로도 어려움을 극복하고 잘 사는 것으로 보답하겠다고 감사의 마음을 전했다.행사 말미엔 '사랑의연탄'측으로부터 특별한 도움을 받은 정00씨가 대표로 나서 그간 자신이 느꼈던 감사의 마음을 전했다. 그는 그간의 절절한 감정을 주체하지 못해 울먹이느라 말을 잇지 못했다. 그의 마음속에는 말로 표현하지 못할 만큼 큰 감사의 마음이 자리하고 있었던 듯하다. '사랑의연탄'은 연변 장애인동포들과의 10년 동행을 하는 과정에서 석탄 지원뿐 아니라 부수적으로 다양한 형태의 지원을 병행하였다. 장애인동포들이 특별히 좋아했던 가족사진 찍기, 수리가 필요한 낡은 가옥을 대상으로 한 집수리 등은 물론 개인적 어려움에 처한 사람들을 돕기도 했다.10주년 행사는 양측이 정성스레 준비한 선물을 교환하는 것으로 끝을 맺었다. 헤어져야 할 시간이 다가오자 누군가 아쉬운 마음에 양측 간의 친선 좌식 배구 경기를 제안했다. 그런데 각각 6명의 대표를 뽑아 시작한 경기는 싱겁게 끝났다.' 사랑의연탄'팀이 일방적으로 진 것이다. 젊어서 배구 선수였다고 자랑하던 사람도 앉아서 하는 좌식배구에 익숙지 않아 서브를 넣는 것조차 버거워하였다. 그러나 이미 국내외 장애인 좌식배구 경기에 여러 번 참가해 좋은 성적을 거두었던 '장애인협회'팀은 강팀의 면모를 유감없이 발휘했다. 좌식배구 경기가 끝난 후 '사랑의연탄' 일행은 장애인동포들과의 아쉬운 작별을 고하고 활동센터를 나섰다.비록 '사랑의연탄'과 '장애인협회' 간의 10년 동행을 기념하는 형식적 행사는 끝났지만 그 여운은 길게 남았다. 10년이 넘는 긴 세월 동안 마음과 마음을 나누며 끈끈한 관계를 이어온 내면의 힘이 작동한 때문일 것이다. 그 힘은 이제 양측 간의 또 다른 10년 동행을 향해 나아가는 강한 추동력이 될 것이다.연변의 하늘은 푸르고 햇살은 강렬했지만 살갗으로 전해지는 냉기는 몸을 한껏 움츠릴 만큼 매서웠다. 한낮인데도 기온은 영하 3도를 가리키고 있었다. 한국보다 10도 정도 낮은 것이다. 연변에선 겨울철 난방 일정이 정부에 의해 결정되는데 통상 10월 중순부터 이듬해 4월 중순까지 이어진다. 그러니까 연변은 공식적으로도 1년의 절반이 겨울인 셈이다. 연변의 겨울은 그렇게 춥고 길다.연변 사람들은 춥고 긴 겨울을 어떻게든 살아내어야 한다. 그러나 경제적 약자에게 겨울 준비는 결코 간단치 않다. 그들은 대부분 석탄에 의존해 겨울철 난방을 한다. 연변에는 농촌 지역은 물론 도시에서도 여전히 석탄을 연료로 하는 아궁이식 난방 구조가 유지되고 있다.그런 집에서 사는 장애인동포들은 겨울이 되면 난방용 석탄을 준비하는 것이 무엇보다 버거운 일이다. 따뜻한 봄이 오기를 기다리며 영하 30도를 오르내리는 한겨울을 살아내야 하기 때문이다. 제대로 준비하지 못한 사람은 온기가 하나 없는 냉방에서 두꺼운 이불을 뒤집어쓰고 지내야만 한다.연변을 드나들면서 겨울나기에 어려움을 겪는 조선족동포들의 소식을 접한 '사랑의 연탄' 이동섭 이사장과 일행은 2016년 3월 연변을 찾아 장애인동포들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 손을 내밀었다. 그렇게 시작된 관계가 10년이 지났다. 10년이면 강산이 변한다고 한다. 그런 만큼 실제로 많은 변화들이 있었다. 1톤에 600위안 하던 석탄값은 두 배 이상 뛰었고 중국 현지의 석탄 사업 파트너도 바뀌었다. 그 기간에 코로나 팬데믹과 같은, 인간의 자유로운 활동이 제한된, 천재지변도 있었다.그러나 '사랑의연탄'의 초심은 변하지 않았고 그 극단적 상황에서도 온정은 지속됐다. 석탄 지원은 매년 봄 가을로 나누어 2차례씩 이루어졌다. 연변의 긴 겨울을 감안한 것이다. 1가구에 1톤의 석탄을 지원하는 것을 원칙으로 세웠다. 석탄 1톤이면 아궁이 하나를 기준으로 가장 추운 겨울에도 두 달가량 방 안의 온기를 살릴 수 있다. 많을 때는 1년에 260가구 넘게 지원했다. 물론 코로나로 인해 한국 사정이 좋지 않아 후원이 줄어들 때는 어쩔 수 없이 지원하는 양을 줄이기도 했다.10년 동안 누적된 석탄 지원 규모는 총 1,380톤에 이른다. '사랑의연탄'의 온정을 받은 연변 동포들의 연인원도 1,000명을 훌쩍 넘었다. 그중에는 장애인 보양원과 같은 집단시설도 포함됐다.연변 장애인동포들을 돕기 위한 사업은 '사랑의연탄'의 결단과 함께 이 사업을 후원해 온 많은 사람들과 기업들의 따뜻한 마음이 더해졌기에 가능했다. '사랑의연탄'의 각 지부들은 물론 기업 및 단체 그리고 개인들이 10년 세월이 지나도록 변함없이 후원을 했다.이번 10주년 행사를 위해서도 일부 지부와 개인은 후원을 하는 것은 물론 직접 행사에 참가해 힘을 보탰다. '사랑의연탄'의 23개 지부 중 지금까지 이 사업에 참여한 지부는 절반에 이른다. '사랑의연탄'이 연변 장애인동포들과 함께 걸어갈 또 다른 10년 동행에 많은 관심이 이어지길 기대한다.