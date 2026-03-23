'국회 삭발' 박형준, 민주당 압박... "글로벌특별법 처리해야"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장이 3월 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박형준 부산시장이 3월 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시특별법 제정을 촉구하며 삭발한 뒤 구호를 외치고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

박형준 부산시장이 부산 글로벌허브도시특별법 제정을 요구하며 장동혁 국민의힘 대표를 만난 데 이어 국회 삭발투쟁까지 나섰다. 심사를 비롯한 국회 통과를 더는 미뤄서는 안 된다는 것인데, 부산 특별법 처리가 계속 논란이 될 분위기다.박 시장은 23일 서울 여의도 국회의사당 앞을 찾아 삭발을 강행하며 "이미 국회 공청회까지 진행된 법안이 소위에 상정되지 못한 것은 납득하기 어려운 일"이라며 "더불어민주당은 부산 차별을 멈추고 160만 부산 시민이 서명한 부산발전 특별법의 발목을 잡지 말라"라고 외쳤다.국회 표류 2년 만인 지난 11일, 입법단계인 공청회가 열렸지만, 특별법은 끝내 행정안전위 소위 문턱을 넘지 못했다. 박 시장의 삭발은 이를 규탄하기 위해 만들어진 자리다. 머리칼을 잘라 낸 그는 "국회가 조속히 소위원회 상정과 심의를 진행해 신속하게 입법해야 한다"라고 촉구했다.글로벌허브도시특별법은 22대 국회에서 부산지역 여야 의원들이 함께 낸 '1호 법안'으로 불린다. 부산을 싱가포르와 같은 도시로 만들기 위해 물류·금융·첨단산업 분야 등의 대폭적인 규제 완화, 특례 부여 내용을 담았다. 지난 윤석열 정부 시기부터 국민의힘이 이를 주도했고, 전재수 민주당 의원도 대표 발의자로 참여했다.그러나 2030 부산엑스포 유치 실패 만회 정책으로 본 여당이 협조하지 않으면서 사실상 절차에 진척이 없었다. 이를 두고 부산 지역과 야당은 노골적 불만을 표시했다. 더구나 여야간 정치적 갈등이 좀처럼 풀리지 않으면서 갈수록 해법을 찾기가 어려웠다. 이런 와중에 열린 공청회도 그뿐이었다.국민의힘 지도부는 박 시장의 목소리에 적극적으로 호응하는 모습이다. 국회 건의문을 받아 든 장 대표는 "여당도 동의해서 처리를 약속해 온 법안인데 처리가 안 되는 것을 죄송하게 생각한다. 최선을 다하겠다"라고 말했다. 앞서 송언석 원내대표 역시 대구·경북 행정통합법을 포함해 여러 지역 법안의 묶음 처리를 강조해 왔다.이번 삭발로 박 시장은 글로벌허브도시특별법에 사활을 걸겠단 자세다. 법안 마련과 주도, 지난 국회 농성 등 임기 내 역점 사안인 까닭이다. 특히 선거 국면에서 비협조적인 여당을 규탄할 고리로 삼는 모양새다. 비슷한 전북과 강원특별법이 상임위 문턱을 넘은 상황에서 '상대적 차별'을 강하게 부각해 책임 여론을 키우려 한다.그는 페이스북에 '독한 마음을 먹었다'라는 내용의 글도 올렸다. 박 시장은 "아무리 100% 합리성을 갖는 일이라도 정쟁화하는 벽을 마주하면서 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없음을 절감했다. 부산 시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발을 했다"라며 "속 좁은 정치는 그만해야 한다"라고 민주당을 압박했다.