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26.03.23 10:50최종 업데이트 26.03.23 10:50

[오마이포토] 삭발한 박형준, 머리칼 털어주는 김대식

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박형준 부산광역시장이 23일 국회의사당 본관 계단 앞에서 '부산 발전 특별법안, 부산 글로벌허브도시 특별법' 처리를 주장하며 삭발에 나섰다. 부산에 지역구를 둔 김대식 국민의힘 의원(사상구, 사진 가운데)이 박형준 시장 머리카락을 스펀지로 털어주고 있다.
박형준 부산광역시장이 23일 국회의사당 본관 계단 앞에서 '부산 발전 특별법안, 부산 글로벌허브도시 특별법' 처리를 주장하며 삭발에 나섰다. 부산에 지역구를 둔 김대식 국민의힘 의원(사상구, 사진 가운데)이 박형준 시장 머리카락을 스펀지로 털어주고 있다. ⓒ 김지현

박형준 부산광역시장이 23일 국회의사당 본관 계단 앞에서 '부산 발전 특별법안, 부산 글로벌허브도시 특별법' 처리를 주장하며 삭발에 나섰다. 부산에 지역구를 둔 김대식 국민의힘 의원(사상구)이 박형준 시장 머리카락을 스펀지로 털어주고 있다.

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박 시장은 자신의 소셜미디어에 "부산 시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발했다"라며 "같은 지역 발전법인데 전북도 되고, 강원도 된다. 왜 부산만 안 되나? 이것이 부산 차별이 아니면 무엇인가"라고 물었다.

그는 "부산을 싱가포르나 두바이처럼 만들 수 있는 부산발전특별법이 글로벌허브도시특별법"이라며 "물류 금융 신산업 관광 교육에서 규제 특례와 세제 특례를 받을 수 있는 이 법이 있으면, 부산은 싱가포르나 홍콩처럼 국제자유비비즈니스 도시로 도약할 수 있는 계기를 잡게 된다"라고 강조했다. 그러면서 정청래 더불어민주당 대표, 윤건영 국회 행정안전위원회 법안심사 1소위 위원장(민주당 소속), 법안을 발의한 전재수 의원에게 답을 하라고 요구했다.

[현장영상] 서울 올라와서 삭발하는 박형준 부산시장 김지현


#박형준#삭발#부산발전특별법

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