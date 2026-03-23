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사회

인천경기

26.03.23 09:52최종 업데이트 26.03.23 09:52

인천시, '행복씨앗통장' 청년 발당장애인 200명 모집

청년 발달장애인의 자립을 돕기 위한 '매칭 펀드' 방식의 프로그램

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인천시(시장 유정복)는 청년 발달장애인의 자산 형성을 지원하는 '행복씨앗통장' 사업의 2026년도 대상자 200명을 모집한다.

'행복씨앗통장'은 2021년부터 인천시가 추진해 온 사업으로, 청년 발달장애인의 자립을 돕기 위한 프로그램이다. 이 사업은 발달장애인이 3년 동안 매월 15만 원을 적립하면, 인천시와 군·구에서 동일한 금액을 지원하여 매월 총 30만 원이 적립되는 방식으로 운영된다. 만기 시에는 원금 1080만 원과 이자가 지급된다. 사업 시행 이후 총 370명이 지원금을 수령했다.

적립된 자금은 발달장애인이 자립을 위한 여러 용도로 사용할 수 있다. 주요 사용 용도는 △주거비 △고등교육비 및 기술훈련비 △창업자금 등 자립적인 생활을 위한 비용이다. 또한 △장애로 인한 의료비 △치료비 △보조기구 구입비 등에도 활용될 수 있다.

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지원 대상은 공고일 기준(2026년 3월 18일)으로 인천에 거주하는 16세 이상 39세 이하(1987년 1월 1일~2010년 12월 31일 출생) 지적·자폐성 장애인이며, 가구 소득이 기준중위소득 100% 이하인 사람이다. 인천시는 2026년도에 200명을 선발하여, 5월부터 3년간 매칭 지원금을 지원할 예정이다.

신청 기간은 3월 23일부터 4월 3일까지이다. 신청자는 신분증을 지참하여 거주지 읍·면·동 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

신병철 인천시 보건복지국장은 "이 사업을 통해 중요한 시기를 맞은 청년 발달장애인들이 더 많은 꿈을 꾸고 자립할 수 있기를 바란다"면서 "앞으로도 장애인의 복지 증진을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

인천시는 청년 발달장애인의 자산 형성을 지원하는 '행복씨앗통장' 사업의 2026년도 대상자 200명을 모집한다.
인천시는 청년 발달장애인의 자산 형성을 지원하는 '행복씨앗통장' 사업의 2026년도 대상자 200명을 모집한다. ⓒ 인천시

#행복씨앗통장#발달장애인#인천시

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