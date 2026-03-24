지하철 분홍색 좌석을 째려보던 내 눈빛이 변했다

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큰사진보기 ▲임산부 배지를 달다배지를 달고 마주한 무채색 공간 속 낯선 풍경 ⓒ 김영은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"임산부에게 자리를 양보해 주세요"반복되는 캠페인 영상 앞에서 마주한 나의 옹졸한 시선. 배려의 진짜 의미를 자문해 본다. ⓒ 김영은 관련사진보기

큰사진보기 ▲당신을 위해 비워둔 다정한 여백이름 모를 누군가를 위한 자리. 비워진 여백은 우리 사회가 지켜온 사소하고도 다정한 안부 ⓒ 김영은 관련사진보기

덧붙이는 글 | 배부른 기자가 임신 후 느려진 보폭으로 세상을 바라보며 기록하는 첫 번째 이야기입니다. 효율과 속도에 가려진 우리 사회의 다정한 틈새를 찾아 차곡차곡 기록해보려 합니다.

지난 1월 초순(임신 5주차) 처음 임신을 알게 된 날, 보건소에서 받은 임산부 배지는 낯선 세상을 통과하는 통행증이었다. 그날 이후 지하철을 타면 나의 시선은 자연스레 객실 양 끝단, 임산부 배려석으로 향했다.불과 몇 달 전까지 그곳은 일상을 스치는 풍경에 지나지 않았다. 이어폰으로 소음을 차단하고 목적지까지 무탈히 가기만을 바랐던 내게, 그 좌석은 특별할 것 없는 무채색 공간이었다. 하지만 배지를 달고 보니 그곳의 사정이 비로소 눈에 들어오기 시작했다.관심은 피로를 동반했다. '나는 언제 저 자리에 앉아도 되는 걸까.' 아직 눈에 띄지 않는 배를 의식하며 괜히 눈치를 보기 시작했다. 나보다 더 힘든 임산부의 자리를 빼앗는 것은 아닐까 싶어 배지를 만지작거리며 타인의 시선을 살폈다.만석인 지하철을 탄 어느 날이었다. 나는 임산부석에 앉은 사람을 보며 그곳에 앉을 자격이 있는지를 가늠하고 있었다. 내가 배지로 정당함을 얻기 바란 것처럼, 남에게도 같은 기준을 들이대고 있었던 것이다.그곳에 앉은 중년 여성에게 야속함을 느끼거나, 무심한 어깨로 분홍색 좌석의 경계를 침범한 옆 좌석 남학생을 볼 때면 울컥 서운함이 올라왔다. 누구와도 시선을 맞추지 않는 풍경 속에서, 나는 보이는 것만으로 타인을 판단하는 옹졸한 감시자가 되어 있었다.이런 마음을 녹여준 것은 조용한 배려였다. 비 내리던 퇴근길, 빽빽한 객차 안에서 간신히 서 있을 때였다. 습한 공기 속에서 입덧이 울컥 올라오려던 순간, 내 가방의 배지를 발견한 한 어르신이 말없이 자리에서 일어나셨다."여기 앉으라"는 요란한 권유도, 생색도 없었다. 그저 내가 민망하지 않도록 시선을 거둔 채 자리를 비켜주셨다. 그 뒷모습을 보며 나는 문득 부끄러워졌다. 그분이 내어준 것은 단순히 좌석 한 칸이 아니었다. 타인을 재단하던 내 좁은 시야에 들어온 작은 여백이었다.그제야 주변이 보이기 시작했다. 곁에 선 이들의 굽은 어깨와 지친 얼굴들. 저마다 힘든 하루를 보낸 흔적들이 눈에 들어왔다. 내가 느끼는 불편함만큼이나 타인의 고단함 또한 가볍지 않음을 실감했다. 비좁은 지하철에서 내 몸 하나 편히 둘 자리를 찾는 데에만 몰두하는 사이, 타인을 돌아볼 마음의 자리까지 잃어버린 건 아닐까.그날의 양보는 삭막한 공간을 다시 사람 냄새 나는 곳으로 바꾸어 놓았다. 나는 배지 뒤에 숨어 타인을 가늠하던 시선을 거두어들였다. 나를 예민하게 만든 것은 겉모습으로 타인을 쉽게 단정 짓는 풍경에 나 역시 길들여졌기 때문인지도 모른다.무채색 공간의 선명한 색채는 누군가를 밀어내기 위한 경계가 아니라, 언젠가 마주할 누군가를 위해 남겨둔 틈새였다. 그 여백은 "당신이 누구인지 모르지만, 기꺼이 곁을 비워두겠다"는 다정한 약속이었다.나는 당연하게 누려온 가벼운 신체가 모두에게 허락된 보편적 조건이 아님을 깨달았다. 누군가는 무거운 숨을 몰아쉬고, 누군가는 낡은 무릎을 달래며 열차에 오른다. 진정한 배려란 상대를 완벽히 이해하는 것이 아니라, 다 알 수 없는 타인의 형편을 인정하며 기꺼이 곁을 내어주는 일일 것이다.도시의 품격은 효율이 지워버린 틈새를 안부로 채우는 일에서 시작된다고 믿는다. 비워둔 다정한 여백들이 모여 우리 도시의 문턱이 조금 더 낮아지고 부드러워지기를 소망한다. 임신 16주에 접어든 요즘 뱃속 아이와 함께 지하철역 계단을 한 칸씩 오른다. 느려진 보폭만큼, 세상은 전보다 조금 더 넓게 보이기 시작했다.