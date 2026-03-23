'청년' 내세운 박형준 선대위... 손현보 목사 아들도 포함

큰사진보기 ▲6.3 지방선거에서 3선 도전에 나선 박형준 부산시장. 현재 주진우 국회의원과 당내 경선이 예정돼 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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6.3 지방선거 본선 전 국민의힘 주진우(부산 해운대갑) 국회의원과 경쟁하는 박형준 부산시장이 청년을 앞세운 선거대책위원회를 꾸렸다. 명단엔 손현보 세계로교회 목사의 아들인 손영광(35) 울산대 교수도 포함돼 있어 강경 지지층 끌어안기에도 공을 들인 모양새다.박형준 경선 캠프는 세대와 전문성의 통합을 중심으로 선거대책위 구성을 완료했다고 23일 밝혔다. 언론에 공개한 자료를 보면 공동상임선대본부장에 손 교수와 박수경(44) 변호사를 임명하는 등 30·40 세대의 배치가 눈에 띈다.손 교수는 색채가 분명하다. 보수청년 단체인 바른청년연합 대표로 활동하며 과거 세이브코리아 전국 집회마다 연사로 등장했다. '부정선거 음모론'과 '윤석열 탄핵반대' 집회를 주도한 손 목사의 아들이기도 하다. 그는 공직선거법 위반 혐의로 1심에서 유죄를 받은 손 목사의 처벌 역시 강하게 반대해 왔다.그러나 캠프는 정책 전문성, 리더십을 고려한 판단이라는 입장이다. 30대 공학박사로 연금개혁 의제와 청년단체까지 이끈 손 교수의 경력에 무게를 뒀다는 것이다. 상임선대본부장 양 날개로는 부산대(법대)·동아대(로스쿨)을 졸업하고 전세사기 피해자 무료법률 상담 제도화에 힘을 보탰던 박 변호사로 균형을 맞췄다. 앞으로 두 사람은 선거 전략과 조직 운영을 총괄한다.대변인으로는 국민의힘 김창석 시의원과 함께 서지연 시의원의 이름도 명단에 올랐다. 서 의원은 더불어민주당 비례대표 부산시의원이었지만, 현재 당을 나와 무소속 상태다. 2030 부산엑스포 국정조사에 반대하고, 새로운미래 부산시당 창당대회에 참석하면서 민주당과 갈라섰다. 그동안 소신파 정치인으로 진영 경계를 허물었다는 게 박형준 캠프의 평가다.이 외에 김남길 전 한국JC 연수원장, 양욱제 국민의힘 부산시당 청년위 수석부위원장, 정성원 국민의힘 부산시당 수석부위원장은 청년선대위를, 황동현(부경대)·남지민(동아대)·이주영(동명대) 전 총학생회장은 대학생본부를 맡아 박 시장을 지원하며 경선에 뛰어든다. 이번 구성에 대해 캠프는 "정치 세대교체의 출발점이 될 것"이라고 의미를 부여했다.