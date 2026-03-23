서산 오토밸리 폐기물 매립장 찾은 지곡면 주민들

큰사진보기 ▲지난 20일 오토밸리 내 산업폐기물 매립장을 방문한 지곡면 주민들이 에어돔 복구 현황과 사후조치 결과를 확인하고 있다. ⓒ 지곡면 관련사진보기

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서산시 지곡면이 지난 20일 지역 기관단체장, 주민들과 함께 오토밸리 내 산업폐기물 매립장을 방문해 에어돔 복구 현황과 사후조치 결과를 확인했다.이번 현장설명회는 지난해 1월 29일 발생한 에어돔 파손 사고 이후 1년여 만에 이루어진 것으로, 복구 완료 상태를 직접 점검하고 주민들의 불안감을 해소하기 위해 마련했다.오토밸리 산업폐기물 매립장은 지난해 초 갑작스러운 폭설과 강풍으로 인해 에어돔이 파손되는 사고가 발생했다. 당시 파손 부위를 통한 침출수 유출과 악취 발생 가능성이 제기되면서 인근 주민들의 우려가 컸다.이에 서산시와 운영업체는 사고 직후 방수포 설치 등 긴급 보수작업을 실시했다. 이후 금강유역환경청과 협력해 한국공간구조학회 및 한국환경공단에 정밀 안전 검토를 의뢰했고, 전문기관의 검증을 거친 후 에어돔 부양을 완료, 현재는 정상 운영 중이다.서산시는 단순 복구를 넘어 재발 방지를 위한 시스템 구축에도 힘썼다. 특히 기상 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 '자동 살수 시스템'을 도입했다. 폭설이나 습설을 감지할 경우 에어돔 상부에 염수와 지하수를 자동으로 살수해 눈이 쌓이는 것을 사전에 차단하는 방식이다.이날 현장을 확인한 김교성 노인회장은 "사고 이후 사후조치 결과에 대해 막연한 불안감이 있었으나, 직접 눈으로 확인하니 한결 안심이 된다"고 소감을 밝혔다.최기석 지곡면장은 "에어돔 붕괴 후 1년이 지난 시점에서 지역을 대표하는 기관단체장들께 복구 현장을 투명하게 공개할 수 있어 다행"이라며 "앞으로도 지역 주민들이 환경 오염 우려 없이 안심하고 생활할 수 있도록 현장 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.