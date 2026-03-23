전쟁의 불길, 이란 전쟁이 드러낸 탄소 시대의 비극

큰사진보기 ▲이스라엘의 공격을 받은 이란 수도 테헤란에서 지난 13일 새벽 거대한 화염이 치솟고 있다. ⓒ A.P 연합뉴스 관련사진보기

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우리가 지금 목도하고 있는 미국·이스라엘과 이란 전쟁은 단순한 군사 충돌의 차원을 넘어선다. 그것은 인간의 정치적 갈등이 자연의 질서와 충돌하는 지점에서 발생하는, 보다 근원적인 위기의 징후다. 미사일이 하늘을 가르고 떨어지는 순간, 그 폭발은 건물과 시설만을 파괴하는 것이 아니다. 그것은 대기의 균형을 무너뜨리고, 보이지 않는 방식으로 지구의 체온을 끌어올리는 또 하나의 방아쇠가 된다.특히 에너지 시설을 겨냥한 공격은 그 파괴력이 물리적 차원을 훨씬 넘어선다. 석유 저장고가 폭발하고 정제 시설이 불타오를 때, 수십 년 동안 축적된 탄소 자원이 단숨에 대기 중으로 방출된다. 이때 발생하는 이산화탄소와 메탄은 우리가 일상적인 산업 활동에서 배출하는 양과는 비교할 수 없을 정도로 급격하고 집중적이다. 이러한 폭발적 배출은 기후에 충격을 주며, 단기간에 기후 균형을 흔드는 요인으로 작용한다.우리는 흔히 전쟁의 피해를 인간 중심적으로 이해한다. 사망자 수, 난민의 규모, 파괴된 도시의 숫자 등이 그것이다. 그러나 이제는 시야를 넓혀야 한다. 전쟁은 인간 사회만이 아니라 지구 시스템 전체를 공격하고 있다. 불타는 유전과 무너진 발전소는 단지 경제적 기반의 붕괴가 아니라, 기후위기의 가속 장치로 기능한다. 이러한 현실을 외면한 채 전쟁을 논하는 것은 절반의 진실에 머무는 것에 불과하다.지구는 지금 이미 한계에 가까워지고 있다. 산업화 이후 축적된 온실가스는 지구 평균기온을 지속적으로 상승시키고 있으며, 극단적 기후 현상이 점점 더 빈번해지고 있다. 이런 상황에서 전쟁으로 인한 추가적인 탄소 배출은 마치 이미 넘치기 직전인 컵에 물을 더 붓는 것과 같다. 결국 넘쳐흐르는 것은 인간이 감당해야 할 재앙이 된다.전쟁에서 에너지 시설이 주요 공격 대상이 되는 이유는 명확하다. 그것은 국가의 생명선이기 때문이다. 석유와 가스, 전력은 현대 사회를 움직이는 핵심 동력이며, 이를 무력화하면 상대의 경제와 군사 능력을 동시에 약화시킬 수 있다. 그러나 이러한 전략적 판단은 환경적 비용을 전혀 고려하지 않은 채 이루어진다.에너지 시설이 파괴될 때 발생하는 환경적 영향은 복합적이다. 첫째, 직접적인 온실가스 배출이다. 저장된 화석연료가 폭발하거나 연소되면서 대량의 이산화탄소와 메탄이 대기 중으로 방출된다. 이는 온실효과를 급격히 강화하는 요인이다. 특히 메탄은 이산화탄소보다 훨씬 강력한 온실가스로, 단기간에 기온 상승을 가속하는 특징을 가진다.둘째, 불완전 연소로 인한 미세먼지와 블랙카본의 발생이다. 이러한 물질은 대기 중에 떠다니며 태양 복사를 흡수하거나 반사하여 기후 시스템에 복잡한 영향을 미친다. 블랙카본은 특히 빙하와 눈 위에 쌓일 경우 반사율을 낮춰 더 많은 열을 흡수하게 만들며, 이는 빙하 융해를 촉진하는 결과로 이어진다.셋째, 토양과 수질 오염이다. 파괴된 시설에서 유출된 석유와 화학물질은 강과 바다로 흘러들어가 생태계를 오염시킨다. 이는 단순히 지역적 환경 문제에 그치지 않고, 해양 순환을 통해 전 지구적 영향으로 확산한다. 해양은 지구의 중요한 탄소 흡수원인데, 오염으로 인해 그 기능이 약화되면 대기 중 탄소 농도는 더욱 빠르게 증가하게 된다.이처럼 에너지 시설 파괴는 단일한 사건이 아니라, 여러 경로를 통해 기후위기를 증폭시키는 복합적 메커니즘을 형성한다. 그 결과는 즉각적으로 드러나지 않을 수 있지만, 시간이 지날수록 누적되어 더 큰 재앙으로 돌아온다.전쟁과 기후위기는 서로 독립적인 문제가 아니다. 오히려 두 문제는 서로를 강화하는 악순환 구조를 형성하고 있다. 전쟁은 기후위기를 악화시키고, 기후위기는 다시 전쟁의 원인이 된다. 이러한 순환은 점점 더 강해지며, 인류를 벗어나기 어려운 위기의 고리 속으로 밀어 넣는다.전쟁이 발생하면 탄소 배출은 급격히 증가한다. 군사 장비의 이동과 작전 수행, 무기 생산 등 모든 과정이 막대한 에너지를 소비하기 때문이다. 여기에 더해 파괴된 인프라를 복구하는 과정에서도 엄청난 양의 온실가스가 배출된다. 철강과 시멘트 생산은 대표적인 고탄소 산업이며, 전후 재건은 이러한 산업을 폭발적으로 증가시킨다.이러한 상황은 국제사회의 기후 대응 노력에도 심각한 타격을 준다. 파리협정을 통해 각국은 온실가스 감축 목표를 설정했지만, 전쟁 상황에서는 이러한 목표가 사실상 무력화된다. 국가의 생존과 안보가 우선시되면서, 환경 정책은 뒤로 밀려나기 때문이다.한편 기후위기 역시 갈등을 촉발하는 요인으로 작용한다. 가뭄과 물 부족, 식량 생산 감소는 국가 간 긴장을 높이고, 이는 결국 군사적 충돌로 이어질 수 있다. 중동 지역은 이미 물과 에너지 자원을 둘러싼 갈등이 심화된 곳이며, 기후변화는 이러한 갈등을 더욱 격화시키고 있다.결국 우리는 하나의 질문 앞에 서게 된다. 전쟁을 통해 문제를 해결하려는 방식이 과연 지속 가능한가. 전쟁은 단기적인 해결책처럼 보일 수 있지만, 장기적으로는 더 큰 불안정과 파괴를 초래한다. 그리고 그 피해는 국경을 넘어 전 인류에게 돌아온다.지금 우리는 중요한 갈림길에 서 있다. 전쟁을 통해 갈등을 해결하려는 오래된 방식과, 협력과 공존을 통해 문제를 해결하려는 새로운 길 사이에서 선택해야 한다. 특히 기후위기라는 전 지구적 문제 앞에서, 전쟁은 더 이상 선택 가능한 옵션이 아니다.에너지 시설에 대한 공격을 제한하는 국제적 규범이 필요하다. 이는 단순히 환경 보호를 위한 조치가 아니라, 인류 전체의 생존을 위한 최소한의 안전장치다. 또한 군사 활동에서 발생하는 탄소 배출을 투명하게 공개하고, 이를 감축하기 위한 국제적 합의가 이루어져야 한다.더 나아가 우리는 에너지 체계 자체를 전환해야 한다. 화석연료 중심의 구조를 유지하는 한, 에너지 시설은 계속해서 전쟁의 표적이 될 것이며, 그 파괴는 반복될 것이다. 재생에너지로의 전환은 단순한 기술적 변화가 아니라, 전쟁의 구조를 바꾸는 평화 전략이기도 하다.무엇보다 중요한 것은 인식의 변화다. 전쟁과 기후위기를 별개의 문제로 보는 시각에서 벗어나, 하나의 연결된 위기로 이해해야 한다. 그래야만 우리는 보다 근본적인 해결책을 모색할 수 있다.지금 이 순간에도 어딘가에서는 미사일이 발사되고, 또 다른 에너지 시설이 불타오르고 있을지 모른다. 그 불길은 단지 한 지역의 비극이 아니라, 우리가 함께 살아가는 지구 전체의 미래를 위협하는 신호다. 우리는 더 이상 이 경고를 외면할 수 없다. 선택의 시간은 이미 시작되었고, 그 선택의 결과는 우리 모두가 감당해야 할 현실로 돌아올 것이다.