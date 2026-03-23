트럼프 시대 이민 단속 강화... "영장 없으면 문 열지 마라"

▲최영수 변호사트럼프 행정부의 반이민 정책(미이민세관단속국 ICE의 폭력, 대규모 추방, 비자 제한 강화, 서류미비자 문제 등)의 구체적 내용과 한인 동포 개인·가족·사업체가 취할 수 있는 법적·실무적 대비책을 중점적으로 설명했다. ⓒ 한병철 관련사진보기