트럼프 시대 이민 단속 강화... "영장 없으면 문 열지 마라"

3월 20일 오후 5시(미국 동부시간), 미국과 한국 극우 연대의 실체와 트럼프 행정부의 반이민 정책의 영향, 미주 동포 사회의 대응 방안을 모색하는 세미나가 조지아 둘루스 겨자씨 교회에서 열렸다.
조지아 평화포럼(한병철 대표) 주최로 열린 이번 세미나에서 박동규 변호사는 현재 미국 내 '마가(MAGA)' 세력과 한국 내 일부 극우 세력이 조직적으로 연대하고 있음을 경고했다. 최영수 변호사는 트럼프 행정부 하에서 강화된 이민 단속 실태와 동포들이 알아야 할 법적 대응 수칙을 강조했다.
미주 한인 사회의 이민권익 보호활동을 선도해온 박동규 변호사는 2021년 12월 영김(Young Kim) 미 하원의원이 공화당 의원 35명과 함께 종전선언 반대 공동서한을 백악관과 국무부에 발송한 사건을 계기로 한미 극우 연대 문제에 관심을 갖게 되었다고 밝혔다.
이어 한미 극우 연대의 핵심 인물로 한국보수주의연합(KCPAC) 회장 애니 챈(Annie Chan), 보수정치행동회의(CPAC) 이사 고든 창(Gordon G. Chang), 12.3 불법 비상계엄을 옹호 발언한 모스 탄 전 국무부 국제형사사법대사 등을 지목하며, 이들이 미국 보수 단체 및 한국 보수 정치인들과 광범위한 네트워크를 형성하고 있음을 설명했다.
박동규 변호사는 이들이 한국 선거와 여론에 영향을 미치려는 시도를 분석하며, '선거 조작을 중단하라'(Stop the Steal) 담론이 한국 내 음모론으로 확산되는 구조를 사례 중심으로 설명했다.
박 변호사는 "한미 간 초국적 극우 연대를 극복하려면, 한미 민주·진보 세력이 연대해야 한다"고 강조했다. 특히 미주 민주진보 진영이 한인 동포 및 타인종 단체와 함께 미국 의회와 행정부를 대상으로 한반도 평화법안(HR 1841) 지지를 촉구해야 한다고 주장했다.
그는 "극우는 혐오와 분단에 기생하는 세력이므로, 평등과 인권을 지향하는 민주주의가 대안"이라며, 분단과 전쟁 극복을 위한 두 가지 도구를 '다윗의 두 개의 돌'로 비유했다. 이어 "하나는 북미 정상회담이고, 또 하나는 한반도 평화법안(HR 1841)이다. 45명의 미국 연방하원의원이 지지하는 이 법안은 종전선언, 평화협정, 제재 해제, 여행 자유화, 연락사무소 설치 등을 포괄하고 있다"고 덧붙였다.
트럼프 시대 반이민 정책과 대응 전략
이날 세미나에서는 최근 이민세관단속국(ICE)의 강화된 단속 지침과 이에 대응하는 실무 전략도 논의됐다. 최영수 변호사는 "법원 영장이 없을 경우 문을 열지 않고 묵비권을 행사해야 한다"며 "개인 공간과 공개 공간을 구분하고 휴대폰 잠금 유지 등 안전 수칙을 지켜야 한다"고 조언했다.
박 변호사는 ICE 구금 대응 전략으로 ▲G-28(변호사 선임계) 사전 작성 ▲I-246(체류 연장 신청) 준비 ▲이민 신분 증명 패키지 사전 준비 후 디지털 보관 ▲운영 전략(모든 서류를 스캔해 이메일로 저장하고 모바일로 접근, 가족과 공유) ▲사전 변호사 대리 관계 형성 등을 제시했다.
영주권자는 반드시 '플라스틱 카드' 원본을 휴대해야 하며, 이는 이민법상 의무 사항으로 위반 시 벌금이나 구금의 사유가 될 수 있다. 반면 서류 미비자의 경우 국적을 증명하는 서류를 소지하는 것이 오히려 체포와 추방을 앞당길 수 있으므로 주의가 필요하다. 서류미비자의 행동 수칙은 질문에 맞대응하거나 말다툼을 하지 말 것, 인사말도 하지 말 것, 도망가지 말 것, 묵비권 사용 등이 있다.
이민관의 부당한 집행에 맞서기 위해 스마트폰으로 현장을 촬영하는 것은 헌법상 보장된 권리이다. 다만, 집행을 물리적으로 방해하지 않아야 하며 안전거리를 유지해야 한다. 촬영 중에 요원의 이동 경로를 막거나 말다툼하며 너무 가까이 접근해 촬영하거나 체포를 방해하면 집행 방해 혐의로 체포될 수 있다.
"저항하고 연대하라"
세미나에서는 단순한 정치적 우경화를 넘어, 실리콘밸리의 거대 기술 기업(빅테크)과 정치 권력이 결합한 '테크노 파시즘'에 대한 우려도 제기되었다. AI 기술을 이용한 감시 체계(Palantir ELITE 앱, Mobile Fortify 얼굴인식 앱, Stingray 가짜 기지국 장비)와 여론 조작이 민주주의의 근간을 흔들 수 있다는 지적이다. 이러한 기술은 이민자 단속을 위한 얼굴 인식 시스템 등으로 이미 활용되고 있으며, 이는 인권 침해의 소지가 크다.
세미나는 미주 동포들이 단순히 열심히 사는 것을 넘어, 시민으로서 권리를 적극적으로 행사해야 한다는 메시지로 마무리되었다. 3월 28일 노킹스 데모 참여도 한 방법이다. 한미 민주·진보 세력이 연대해 한반도 평화법안 지지 활동에 힘을 모아야 한다고 강조했다.
조지아 평화포럼은 "트럼프 2기 시대가 한인 사회에 가져온 변화는 단순한 정책 변화가 아니라 공동체 전체의 생존과 존엄이 걸린 문제"라며 "이번 세미나를 통해 정확한 정보와 실천 가능한 대응 전략을 공유함으로써 동포 사회가 보다 안전할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
평화·정의·화해를 바탕으로 2023년부터 조지아 한인 사회와 다양한 인권·평화 운동을 지속해온 포럼은 이번 세미나가 미주 동포 모두에게 실질적 도움이 되기를 기대한다고 덧붙였다.
세미나 영상은 조지아 평화포럼 유튜브
채널을 통해 다시 볼 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.