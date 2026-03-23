쪽빛 호수 따라 웨딩 촬영하는 수많은 신혼부부들

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲람월곡 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 폭포와 옥룡설산 그리고 관광객 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲람월곡의 쪽빛 호수와 신혼부부 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 방울의 물 문학비 ⓒ 이상기 관련사진보기

나는 옥룡설산 정상에 부드럽게 떨어진 한 떨기 눈송이였다. 어느 날 내가 눈을 떠보니 단단한 얼음으로 변해 있었다. 다른 얼음과 함께 빽빽하게 모여 천천히 아래로 흘러 내려갔다. 오랜 잠 속에서 나는 옥룡설산 빙하의 일부가 되었다. 산 아래 녹색의 분지와 리장댐을 내려다보니 삼림과 들판 그리고 마을이 보였다. 그 순간 햇살이 나를 녹여 한 방울의 물로 만들었다. 나는 전생을 떠올려보았다. 높은 산의 안개에서 눈송이가 되고 얼음 알갱이가 되기 전, 나는 필시 물방울이었을 것이다.



그래, 나는 이제 물방울이 되어 폭포의 다른 물줄기들과 함께 산 아래로 쏟아져 내리며 크게 소리쳤다. 높은 산에서 오랫동안 침묵했던 우리는 마침내 목 놓아 크게 소리칠 수 있었다. 길을 따라 곧게 뻗은 소나무와 전나무들을 지나쳤다. 그리고 활짝 핀 진달래와 산당화 나무들도 많았다. 마방들이 자주 다니던 차마고도를 지나 나시족 마을 입구에 도착했다. 사람들은 모두 리장 댐 리장 댐 하고 외쳤다. 이곳은 정말로 산속에 자리 잡은 아름답고 넓은 분지였다. 옥룡설산 기슭 남쪽으로 곧게 뻗은 지평선 너머로 작은 산들이 몇 개 보였다.

큰사진보기 ▲잔도가 설치되어 있는 람월곡 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲람월곡 2층 식당에서 바라본 호수와 옥룡설산 ⓒ 이상기 관련사진보기

옥룡설산의 주요 관광지는 빙천공원, 운삼평(雲衫坪), 모우평(牦牛坪), 람월곡, 감해자(甘海子)다. 빙천공원은 옥룡설산에 오르면서 다녀왔다. 운삼평은 빙천공원 케이블카 아래 정류장 동쪽에 있는 해발 3240m의 평원이다. 운삼은 가문비나무로 침엽수가 평원을 감싸고 있다. 운삼평 양쪽으로는 옥룡설산에서 흘러내린 물이 내를 이루고 있다. 백수하(白水河) 산장에서 케이블카를 타면 10분 후에 도착할 수 있다. 운삼평에서 옥룡설산의 모습을 올려다볼 수 있다.모우평은 운삼평 동쪽에 있는 해발 3700m의 평원으로, 요지(瑤池)에서 흘러내린 물이 남쪽 흑수하(黑水河)로 흘러 들어간다. 이름에서 알 수 있듯이 야크가 집단으로 서식하는 초원지역이다. 옥룡설산 13봉을 조망하기에 가장 좋은 장소로 알려져 있다. 감해자는 옥룡설산 관광의 출발지다. 옥룡설산 아래 해발 3000m에 있던 큰 목장을 개발한 곳으로, 100m 거리에 빙천공원 박물관과 인상리장 극장이 있다. 400m 떨어진 곳에는 빙천공원과 옥룡설산 스키장이 있다. 물이 마르지 않는 간해자(干海子)가 달다는 뜻의 감해자로 바뀌었다고 한다.옥룡설산 남동쪽에는 또 옥액호(玉液湖) 경담호(鏡潭湖) 람월호(藍月湖) 청도호(聽濤湖)가 있다. 옥룡설산의 눈과 빙하가 흘러내려 형성한 호수들이다. 이들 호수가 계곡을 따라 흘러내려 백수하를 형성했다. 백수하는 바닥의 흰색 대리석과 석회암으로 인해 희거나 푸르게 보인다. 이것이 제임스 힐튼(James Hilton)의 소설 <잃어버린 지평선>(Lost Horizon)에 나오는 블루문 밸리(Blue Moon Valley)가 이곳과 닮았다고 해서 '남월곡'이라는 이름으로 불리게 되었다.람월곡은 옥룡설산이 호수에 비쳐 환상적인 분위기를 연출한다. 호숫가를 따라 잔도가 만들어져 상류에서 하류로 내려가며 호수와 옥룡설산을 관찰할 수 있다. 정부에서는 이곳에 신혼여행객을 위한 홍선객잔(紅仙客棧)을 만들어 애정성지(愛情聖地)로 만들어가고 있다. 그 때문인지 호수를 따라 웨딩 촬영을 하는 수많은 신혼부부를 볼 수 있었다. 푸른 하늘과 흰 눈 덮인 옥룡설산이 물에 비쳐 흰색과 푸른색을 형성하기 때문에 청산녹수의 남월곡이라 불린다.이곳에는 람월곡이라는 커다란 표지석과 장족 작가 아라이(阿來)가 지은 문학비가 세워져 있다. 글의 제목은 <한 방울의 물이 흘러 리장을 지나다(一滴水經過麗江)>이다. 화자인 내가 물방울이 되어 흘러가며 리장고성의 자연풍경, 역사와 문화, 사는 이야기 등을 생생하게 표현하고 있다. 옥룡설산에서 흘러내린 한 방울의 물이 남쪽으로 흘러 리장고성에 이르게 되고, 더 많은 물과 함께 진사강에 이르게 된다. 이 작품은 참신한 시각과 유려한 문장으로 유명하다. 그 때문에 중국어 8학년 교재에 실려 있다고 한다.한 방울의 물이 다른 물과 섞여 물줄기가 되고, 이 물 줄기가 흘러내려 고인 곳이 남월곡의 호수다. 그 호수를 따라 위로부터 아래로 걸어 내려간다. 옥액호에서부터 옥룡설산이 비친다. 경담호에서는 말 그대로 옥룡설산이 거울처럼 비친다. 남월호는 가장 넓은 호수로 석회석 때문인지 더 쪽빛으로 보인다. 그 물이 아래로 내려가면서 작은 폭포를 이루고 떨어지는 소리를 들을 수 있어 청도호라는 이름이 붙었다. 호숫가 잔도에는 사람들이 줄지어 내려가며 물과 자연을 즐긴다.모든 호수에서는 옥룡설산이 반영되고, 호수 이쪽과 저쪽에는 소나무와 전나무가 빽빽하게 들어서 있다. 사람들은 가능하면 호수 가까이 가려고 노력한다. 그렇지만 잔도와 몇 군데 조성한 나무판 광장까지만 들어갈 수 있다. 그것은 호수를 보호하고 수질을 유지하기 위한 조치로 보인다. 광장 일부에는 곱게 치장한 하얀 야크가 관광객을 기다리고 있다. 겨울은 갈수기여서 수량은 적지만, 옥룡설산의 눈 덮인 산이 물에 반영되어 더욱 신비스럽게 느껴진다. <잃어버린 지평선>에 나오는 이상향 샹그릴라가 이곳으로 불릴 만하다.우리는 이곳 람월곡 샹그릴라에서 점심을 먹는다. 2층으로 올라가 람월곡을 내려다보며 식사를 할 수 있어 더 좋았다. 이곳은 2006년부터 람월곡 경구로 개발되어서 음식점, 편의점, 기념품점이 잘 갖춰져 있다. 식사 후 버스를 타고 인상 리장 공연장인 감해자로 이동한다. S223 도로를 타고 20분 정도 이동해 공연장 앞에 도착하니 붉은색의 웅장한 무대가 앞에 보인다. 해발 3050m 고지에 옥룡설산을 배경으로 만든 실사 공연장이다.공연장 안으로 들어가니 인상 리장이라는 글자가 새겨진 빨간색 모자를 하나씩 준다. 모든 사람이 이 모자를 쓰고 공연을 보도록 되어 있다. 그것은 옥룡설산의 흰색과 파란 하늘, 무대배경의 붉은색과 빨간 모자가 잘 어울리기 때문이다. 공연 입장료는 190위안으로 비싼 편이다. 공연은 1시 20분에 시작되어 1시간 정도 이루어졌다. <인상 리장>은 대형 집체극으로 전면의 무대뿐 아니라 객석 뒤쪽까지 전체 공간을 사용했다. 공연에 참가하는 배우들이 모두 현지 10개 소수민족으로 500명이 넘는다고 한다.