안양천 밤 산책, 아직은 외투가 필요합니다

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큰사진보기 ▲안양천 야경화려한 조명이 물결에 비쳐 낭만적인 분위기를 자아내는 안양천의 야경. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천에 돋아난 새싹들가로등 불빛 아래 어둠을 뚫고 돋아난 새싹들이 봄의 시작을 알리고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천 둑방길가로등 불빛 아래 안양천 둑방길을 시민들이 산책하고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천 황토볼 체험장야간 조명 아래 운영 중인 황토볼 체험존. 밤 산책을 나온 시민들의 건강 쉼터 역할을 톡톡히 하고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천 야경화려한 야경 뒤로 쌀쌀한 밤공기가 느껴진다. 환절기 야간 산책에는 두툼한 외투가 필수다. ⓒ 한수원 관련사진보기

22일 저녁, 도심 속 하천인 안양천을 찾았다. 해가 지고 조명이 하나둘 켜지기 시작하자 안양천은 낮과는 다른 신비로운 분위기를 자아냈다. 가로등 불빛 아래를 자세히 들여다보니, 어둠 속에서도 기지개를 켜듯 돋아난 새싹들이 눈에 띄었다. 낮의 강한 햇빛 대신 은은한 조명을 받은 새싹들은 밤의 안양천에 생경한 생명력을 더하고 있었다.안양천의 야경은 인근 주민들에게 단순한 산책로 이상의 의미를 준다. 하천을 가로지르는 교량의 경관 조명과 산책로를 따라 길게 늘어선 가로등이 물결 위에 비치며 환상적인 장관을 연출했다.특히 둑방길 산책로 옆에 마련된 '황토볼 체험존'은 밤늦은 시간임에도 시민들의 발길이 이어졌다. 조명을 받으며 맨발로 황토볼을 밟는 시민들의 모습에서 야간에도 이어지는 건강한 일상을 엿볼 수 있었다. 퇴근 후 가벼운 옷차림으로 야경을 즐기러 나온 연인들과 반려동물과 함께 산책하는 시민들의 모습이 조화롭게 어우러졌다.밤에 진행된 이번 취재에서 가장 피부로 와닿았던 것은 다름 아닌 '기온'이었다. 낮 동안의 포근함은 온데간데없고, 강바람과 함께 찾아온 밤공기는 꽤 쌀쌀했다. 현장에서 만난 시민들은 저마다 두툼한 경량 패딩이나 머플러로 무장한 채 야경을 즐기고 있었다.안양천 야경을 취재하며 느낀 점은, 화려한 불빛에 매료되어 가벼운 차림으로 나왔다가는 감기에 걸리기 십상이라는 점이다. 안양천의 아름다운 밤을 온전히 만끽하기 위해서는 반드시 따뜻한 겉옷을 챙겨야 한다.