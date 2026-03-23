아프면 쉬라고요? 교사는 그럴 수 없습니다

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39.8도. 최근 B형 독감 확진 판정을 받고도 쉴 수 없었던 부천의 한 유치원 교사가 감내해야 했던 체온이다. 대체 인력을 구하지 못해 고열 속에서도 출근을 강행해야 했던 그는 결국 병세가 악화돼 우리 곁을 떠났다.이 소식을 접한 전국의 교사들은 단순한 슬픔을 넘어 설명하기 어려운 감정을 느꼈다. 이런 일이 처음이 아니라는 사실 때문이었다.한 교사의 죽음이 남긴 상흔은 교사들만의 몫이 아니다. 누군가의 가족이자 이웃이었던 한 사람의 부재는 학교 구성원은 물론 매일 교실에서 마주하던 아이들과 지역사회 전체에 지워지지 않는 깊고 공통된 슬픔을 남긴다.문제는 이것이 개인의 선택이 아니라 애초에 다른 선택이 가능하지 않은 구조에서 비롯된 비극이라는 점이다.불과 5개월 전인 지난해 10월, 충남 아산의 한 중학교 교사가 스스로 생을 마감했다. 고장 난 노후 방송 장비를 고치기 위해 매일 60개 교실을 오가며 1만 보 이상을 걸어야 했고, 교권 침해 학급의 임시 담임과 과중한 행정업무까지 동시에 떠안아야 했다.불면증과 극심한 스트레스 속에서 정신과 진료를 예약해 두었지만, 끝내 진료실 문을 열지 못했다. 작년 10월의 중학교 교사와 올해 3월의 유치원 교사. 두 사건은 결코 서로 다른 이야기가 아니다. 형태는 다르지만 그 바탕에는 공통된 구조가 자리하고 있다.인력은 부족하고, 학교 운영은 행정 편의 중심으로 흐른다. 그 사이에서 교사는 고립된 채 책임을 떠안는다. 결국 개인이 감당할 수 없는 부담이 누적되고 비극은 반복된다사건이 알려질 때마다 비슷한 반응이 따라온다. '아프면 수업을 바꾸고 쉬면 되는 것 아니냐'는 말이다. 그러나 이는 지금의 학교 구조를 충분히 알지 못한 데서 나오는 인식이다.교육과정의 다양화와 선택형 수업의 확대 속에서 학교는 점점 더 개별 교사 중심으로 운영되고 있다. 자유학년제나 고교학점제는 학생 맞춤형 교육이라는 측면에서는 의미가 있지만, 동시에 교실을 '대체 불가능한 공간'으로 만들었다.특히 유치원과 초등 저학년의 경우, 담임교사의 부재는 곧 교육의 공백이자 안전 문제로 이어질 수 있다. 하지만 이를 대신할 수 있는 인력은 제도적으로 충분히 확보되어 있지 않다. 결국 교사는 '쉬지 않는 것'이 아니라, 쉴 수 없는 상황에 놓여 있는 것에 가깝다.물론 쏟아지는 눈총과 '이기적'이라는 사회적 손가락질을 감수하면서라도 개인의 시간을 마련해 스스로를 치열하게 지켜내는 교사들도 있다. 하지만 묻고 싶다. 세상에 사람의 생명과 건강보다 소중한 가치가 있는가? 교사가 살기 위해 스스로를 챙기는 일이 지탄받는 사회에서 교육의 본질을 논하는 것은 기만에 불과하다.학교는 학생의 배움과 성장을 위해 존재한다. 그러나 그 과정이 교사의 희생을 전제로 유지된다면, 그것은 정상적인 구조라고 보기 어렵다. 현재의 교육 현장에서는 학교 운영의 안정성, 학생의 학습권, 교사의 삶이 서로 충돌하는 상황이 반복된다. 그리고 그 충동의 끝에서 가장 쉽게 희생되는 것은 언제나 교사 개인이다.교사는 스스로를 뒤로 미루는 선택을 반복하게 되고, 그 선택이 누적되면서 결국 감당할 수 없는 지점에 이르게 된다. 이것은 개인의 헌신이라기보다 구조가 만들어낸 결과에 가깝다.교직은 오랫동안 사명감과 헌신의 가치 위에 놓여 있었다. 그러나 지금의 상황은 그 범위를 넘어선 지 오래다. 생명과 건강을 지키기 위해 쉬는 것조차 부담이 되고, 동료에게 피해를 준다는 이유로 병가 사용이 자유롭지 않은 환경은 정상적인 직업 구조라고 보기 어렵다.더 큰 문제는 이러한 현실이 제도적으로 충분히 보완되지 않고 있다는 점이다. 대체 인력은 여전히 부족하고, 교사의 업무는 줄어들기는커녕 계속 늘어나고 있다. 그 결과, 교사의 헌신은 미덕으로 존중받기보다 시스템의 빈틈을 메우는 수단으로 소비되고 있다.교육은 단순한 지식 전달을 넘어 사회를 유지하는 기반이다. 교육을 통해 성장한 이들이 다시 사회를 이루고, 그중 일부가 다시 교사가 된다. 이 선순환이 유지되기 위해서는 교직이 사회적으로 안정적이고 존중받는 직업이어야 한다. 그러나 현재와 같은 환경에서는 유능한 인재가 교직을 선택하는 것을 기대하기 어려워 보인다.고열 속에서도 교단에 서야 하고, 과중한 업무 속에서 무너질 수 있는 현실은 교직의 매력을 떨어뜨리는 수준을 넘어, 그 존재 자체를 위협하고 있다. 결국 교사를 보호하지 못하는 교육은 교육의 질을 떨어뜨리고, 그 영향은 다시 학생과 사회 전체로 이어질 수밖에 없다.이제는 근본적인 질문을 던져야 할 때다. 우리 교육은 어디로 가고 있는가. 개인의 책임감과 희생에 의존하는 구조는 결코 오래 지속될 수 없다. 이미 여러 차례의 비극이 이를 보여주고 있다. 현장에 필요한 것은 일시적인 위로나 공감이 아니라, 교사가 스스로를 지키면서도 교육을 지속할 수 있는 구조다. '대체 인력 체계의 정비', '병가 사용의 실질적 보장', '교사 1인 책임 구조의 완화'와 같은 변화가 뒤따르지 않는다면 같은 문제는 반복될 수밖에 없다.교사를 지키는 일은 단순한 처우 개선을 넘어선 문제다. 그것은 교육의 질을 지키는 일이며, 학생의 배움을 지키는 일이고, 결국 우리 사회의 미래를 지키는 일이다. 39.8도라는 숫자는 한 개인의 고통을 넘어, 지금의 교육 시스템이 얼마나 위태로운 상태에 놓여 있는지를 보여준다. 더 이상 교사의 희생 위에 교육을 세워서는 안 된다. 더 이상, 단 한 명의 동료도 잃어서는 안 된다.