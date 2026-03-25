'B급 교장'의 유쾌한 반란

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"나는 B급 교장이다. 그러나 아이들 앞에서만큼은 S급보다 더 뜨거운 스승이고 싶다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

성과급 통보를 받은 19일 저녁, 마음 한구석이 씁쓸하면서도 헛웃음이 났다. 교육청에서 날아온 성과급 통지서에 찍힌 결과는 'B'. 이미 예상했지만 '확인 사살'을 당하고 나니 묘한 기분이 들었다.바야흐로 성과급의 계절이다. 20년 넘게 지탱해 온 교육공무원 성과급 제도. 제도 자체에 대한 초창기의 날 선 비판과 성토는 세월의 두께에 묻히고, 체념한 듯 합리적인 지표를 만들어 조금이라도 더 학교를 위해 헌신한 선생님들께 더 좋은 '등급'이 돌아갈 수 있도록 집단지성이 작동하고 있다. 그러나 분주한 3월, 성과급을 둘러싼 업무 폭주와 보이지 않는 갈등은 여전하다. 현재의 교사 성과급 결정에 학교 관리자는 어떠한 영향도 미치지 못한다는 것을 다시 한번 강조하고 싶다.관리자가 배제된 교사들로 구성된 학교별 다면평가관리위원회(다만, 원만한 진행을 위해 교감이 당연직 위원장을 맡음)에서 성과 지표를 만들기 때문에, 어떤 학교에는 1년 차 교사가 'S'등급을 받기도 하고 주요 보직 임무를 수행한 중년 교사가 'A'를 받기도 한다. 대부분의 학교는 허리 역할을 하는 부장 교사들과 학급 아이들의 성장을 위해 애쓴 담임 교사들이 상위 등급을 받도록 지표를 설계한다.학부모 민원 '0'건과 학생·학부모·교직원 학교만족도 조사에서 '매우 만족'을 끌어낸 34년 차 교육자이자 서울로봇고 공모교장인 나는 서열 최하위인 'B급 인간'이 되었다. 모든 교장들이 그러하듯 방학 내내 학교를 지키며 현장실습 안전과 취업, 신학기 시설 공사를 챙겼다. 혹여나 방학 중 교육활동을 하는 아이들이 다칠까 공사 현장을 매일 돌며 들이킨 흙먼지는 성과평가 방식의 구조적 한계를 상기시키는 사례일 뿐이다. 국가가 매긴 내 성과는 'B'다.오해를 피하기 위해 말해둔다. 교사의 다면평가는 나름의 기준과 절차를 갖추고 있다. 학교 홈페이지에 평가지표가 공개되고, 교사들은 본인의 정량 평가 점수가 어떻게 구성되는지, 등급이 통보되기 전 자신의 구체적인 점수를 스스로 확인할 수 있다.반면 고등학교 교장·교감의 평가는 사뭇 다르다. 서울시교육청 본청이 평가기준을 수립해 학교에 안내한다. 교원학습공동체 운영 팀 수, 학교폭력 피해응답률, 직무연수 이수 실적, 교육활동 유공기간 등 4개 영역 100점 만점의 세부 지표가 존재한다. 서울시교육청은 매년 평가 기준 개선을 위한 설문조사를 실시하며 현장의 목소리를 듣기 위해 나름의 노력을 기울인다.하지만 지표가 존재한다는 것과 그 지표가 공정하게 작동하는지를 확인하는 것은 전혀 다른 문제다. 개인이 전년도와 올해의 지표를 세밀하게 대조해보지 않는 이상, 설문 결과가 실제 평가에 어떤 영향을 끼쳤는지 현장 교장으로서 체감하기 어렵다.무엇보다 확정된 기준에 따라 나의 점수와 영역별 점수가 어떻게 산출되었는지 자세한 피드백도 제공되지 않는 것이 현실이다. 행정의 노력이 인정받기 위해서는, 당사자가 체감할 수 있는 투명한 시스템이 반드시 뒷받침되어야 한다.등급을 제외한 구체적 평가 결과가 당사자에게 공개되지 않는 상황에서, 현장의 교감과 교장들은 무엇을 개선해야 더 좋은 학교를 만들 수 있을지 알지 못한다. 나에게는 이것을 뒷받침하는 6년 치의 개인 데이터가 있다. 교감 3년 6개월 동안 내 등급은 B·B·A·A였고, 교장이 된 이후 2년은 다시 B·B다. 새 역할을 맡아 가장 열정적으로 뛰었던 교감 1년 차, 교장 1년 차에 오히려 가장 낮은 등급을 받았다.물론 이것이 일반적인 현상이라고 단정할 수는 없다. 누군가는 첫해부터 S급을 받으며 탁월한 성과를 증명해 낼 수도 있을 것이다. 그러나 적어도 나 개인의 이력서 안에서만큼은, 열정적으로 부딪혔던 첫해의 성적표가 연차가 쌓인 해의 성적표보다 낮았다는 사실이다.무엇을 잘했고 무엇이 부족했는지 알 수 없는 평가는 개선의 기회를 빼앗는다. 가만히 엎드려 시간만 보내면 조만간 무난하게 A등급, S등급을 받아 주머니를 채울 수 있을지도 모른다. 그럼에도 내가 굳이 'B급'인 지금 이 글을 쓰는 이유는 이 불투명한 피드백 구조가 교육 현장의 자존감을 갉아먹는 침묵의 공범이 되는 것을 더는 두고 볼 수 없기 때문이다.제도 전체에 대한 논쟁은 더 많은 이들이 함께해야 할 몫이다. 지금 나는 현장에서 발로 뛰는 한 학교 경영자로서 교육청에 작고 확실한 것 하나를 요청하고 싶다. 이 사소한 요구가 성과급 시스템 전체를 옹호하는 것이 아님을 분명히 밝혀둔다. 다만 현행 제도를 완전 폐지할 수 없다면, 교육의 질을 고민하며 더 합리적인 방향으로 개선할 길을 찾아야 하지 않겠는가.관리직 평가지표별 점수를 당사자에게 투명하게 공개해 줄 수는 없는가. 교사의 경우 다면평가 지표가 학교 홈페이지에 공개되고 본인의 점수도 확인할 수 있는 반면, 교장·교감은 등급이라는 '최종 결과'만 일방적으로 통보받는다. 그러고는 등급에 이의가 있으면 제기하란다. 내 등급이 어떤 점수에 의해 결정되었는지 알 수 없는데 어떻게 이의를 제기하나.평가 지표별로 내가 몇 점을 받았는지 구체적인 피드백을 제공하는 것, 그것이 행정 신뢰의 출발점이다. 점수를 알아야 내가 부족했던 부분을 반성하고, 다음 해 학교 경영에 반영할 수 있지 않겠는가.나는 이제 'B'라는 낙인을 부끄러워하지 않기로 했다. 오히려 'B급 문화'의 파격과 진실함으로 학교를 경영하려 한다. 교장 S등급과 B등급의 차액인 195만 원으로도 살 수 없는 교육자의 자존감을 현장에서 증명하겠다.퇴근길 가로등 아래서 잠시 '바보'가 된 기분이었지만, 나는 이제 당당히 말할 수 있다.불투명한 피드백 시스템이 개선되는 날까지, 나는 'B급 교장'으로서 유쾌한 반란을 멈추지 않을 것이다. 성과급 통지서에는 'B'가 찍혔을지언정, 서울로봇고 아이들의 미래에는 'S급 희망'을 새겨 넣는 진짜 교육을 이어가겠다.