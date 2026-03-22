대구시장 컷오프에 화난 주호영 "수용 못 해, 사법적 판단 구할 것"

큰사진보기 ▲대구시장 출마를 선언한 주호영 국민의힘 의원이 '중진 컷오프'설과 관련 20일 기자회견을 열고 공정 경선이 이루어지지 않으면 가만히 있지 않겠다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이진숙 전 방통위원장 ⓒ 이정민 관련사진보기

국민의힘 공천관리위원회(공관위)가 주호영 의원과 이진숙 전 방통위원장을 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제) 하기로 하자 당사자들이 강하게 반발했다.주호영 의원은 22일 오후 자신의 SNS에 "이정현 위원장의 결정은 대구시장 선거 포기 선언"이라며 "절대 수용할 수 없다. 부당한 컷오프에 대해 사법적인 판단을 구하겠다"고 밝혔다.주 의원은 "이정현이라는 인물을 공관위원장이라는 중책에 앉힌 당 지도부가 정상이 아니다"라며 "이 위원장의 결정을 승복할 수 없다. 바로 잡겠다"고 강하게 반발했다.이어 "공관위는 신용평가기관인 무디스처럼 공천 과정을 엄밀하게 관리해야 하는 조직"이라며 "이 위원장이 엿장수 마음대로 규칙 바꾸고 마구잡이로 컷오프할 수 있는 조직이 아니다"라고 지적했다.주 의원은 이날 오전 장동혁 대표가 대구시당을 찾아 공정 경선을 약속했지만 지켜지지 않았다며 장 대표에 대해서도 비판의 목소리를 높였다.그는 "장동혁 대표가 정상적인 경선을 약속했지만 물거품이 됐다"며 "장 대표는 작심하고 이런 거짓 행동과 약속을 한 것이냐"고 따졌다. 그러면서 "아니라면 이 위원장의 기괴한 결정을 바로잡아 달라"고 요구했다.주 의원은 또 "'윤어게인'의 총아로 그렇게 애지중지하던 이진숙 위원장을 왜 잘랐느냐"며 "대구시장 후보가 아니라 대구 지역 국회의원 재보궐 선거에 출마시키기 위한 전술 변경이나는 세간의 의혹에 대해 이 위원장은 답하라"고 촉구했다.이어 "어떤 설명도 근거도 없이 유력 후보를 통째로 잘라내는 방식은 정상적인 정당이 선택할 수 없는 사유화된 '공천 권력'의 폭주이자 폭거"라며 "이 결정을 절대 수용할 수 없다"고 주장했다. 그러면서 "컷오프에 대한 사법적인 판단을 구하겠다"며 "당 내에서 자구절차를 밟겠다"고 밝혔다.주 의원은 "부당한 결정 앞에서 결코 침묵하지 않겠다"며 "비정상적인 당의 행태, 공관위의 횡포를 바로잡는 것이야말로 제 정치인생의 마지막 책무라고 생각한다. 마지막까지 물러나지 않겠다"고 배수진을 쳤다.이진숙 전 방통위원장 컷오프에 대해 "납득할 수 없는 결정"이라며 "조만간 향후 거취 등 입장을 추가로 밝히겠다"고 했다.이 전 위원장은 입장문을 통해 "장동혁 대표가 오늘 대구시당에서 지역의원 12명과 연석회의를 한 뒤 '시민 경선'을 추진하겠다고 한 상황에서 공관위가 가장 유력 후보를 컷오프한 것은 이해가 되지 않는다"고 반발했다.그는 "지난달과 3월 초까지 국민의힘 대구시장 경선에 나선 9명을 대상으로 실시된 언론사 여론조사들에서 모두 압도적인 1위를 기록했다"고 주장했다.그러면서 "국민의힘은 어느 때보다 국민과 시민의 뜻을 존중하는 결정을 해야만 지방선거에서 자유민주주의를 지킬 수 있는 결과를 얻을 것"이라며 "공관위가 6.3지방선거 승리를 위해 오늘 결정을 재고해 줄 것"을 요청했다.잎서 이정현 공천관리위원장은 대구시장 후보 예비경선 참여자로 윤재옥(4선), 추경호(3선) 등 중진 2명을 포함해 유영하, 최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 6명을 발표했다.국민의힘 공관위는 이들 6명을 대상으로 토론회, 예비경선을 진행해 후보를 2명으로 압축한 뒤 최종 경선을 거쳐 후보를 선출할 방침이다.